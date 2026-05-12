Kimondta Macron minisztere: keresztül húzhatják Ursula von der Leyen és António Costa nagy tervét

Az Emmanuel Macron francia elnök fémjelezte Renaissance párthoz tartozó Haddad a Politicónak nyilatkozva hangsúlyozta, hogy Párizs egyetlen prioritása egy "jó költségvetés" elérése. Kijelentette, hogy nem támogatják a mesterséges határidők kijelölését a tárgyalások felgyorsítása érdekében.

A megállapodás 2027 második felében is megszülethet

– fogalmazott a miniszter.

Az uniós tagállamokra egyre nagyobb nyomás nehezedik annak érdekében, hogy még a 2027. áprilisi francia elnökválasztás előtt dűlőre jussanak, mert tartanak attól, hogy a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés esetleges hatalomra kerülése felboríthatja a korábbi alkukat.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság vezetője, Friedrich Merz német kancellár és António Costa, az Európai Tanács elnöke egyaránt azt szorgalmazza, hogy a testületben még az idén szülessen megegyezés.

Az Európai Bizottság javaslata egy 1800 milliárd eurós keretet irányoz elő a 2028 és 2034 közötti időszakra, amelyről már többször írtunk részletesen. Ebből többek között a mezőgazdaságot és a védelmi kiadásokat finanszíroznák. Ehhez adódik hozzá további 166 milliárd euró, amely a koronavírus-járvány utáni közös hitelfelvétel törlesztését szolgálja. Az Európai Unió Tanácsának soros ciprusi elnöksége várhatóan június elején terjeszt elő egy új költségvetési javaslatot.

A helyzetet tovább bonyolítja a közelgő európai választási hullám: 2027-ben nemcsak Franciaországban, hanem Olaszországban, Spanyolországban és Lengyelországban is parlamenti választásokat tartanak.

Bármelyik esetleges kormányváltás új prioritásokat emelhet be a költségvetési tárgyalásokba.

Ráadásul egy Párizs számára hátrányosnak ítélt korai megállapodás egyértelműen a Nemzeti Tömörülés malmára hajtaná a vizet, mivel a párt éppen Emmanuel Macron kormányzati teljesítményének kritikájára építi a kampányát.

A mielőbbi megegyezést ugyanakkor több tagállam is szorgalmazza Antonió Costa és Ursula von der Leyen mellett. Érvelésük szerint a 2028-as hatálybalépés előtt elegendő időt kell biztosítani az ágazati programok technikai előkészítésére. Ignacy Niemczycki, a lengyel külügyminisztérium államtitkára a nicosiai találkozón jelezte, hogy Varsó is egy gyors megállapodásban érdekelt, azonban a végeredmény minősége mindennél fontosabb számukra.

Címlapkép forrása: EU