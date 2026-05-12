Kimondta Ursula von der Leyen: Brüsszel könyörtelenül le fog csapni a Metára és a TikTokra

Az Európai Unió a közösségi média üzleti modelljeinek szabályozásán dolgozik a gyermekek és fiatalok védelme érdekében - jelentette ki kedden Koppenhágában Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke.

Von der Leyen beszédében kiemelte: nem véletlen, hogy a gyermekek és fiatalok sérülnek a közösségi médiának való kitettség miatt, azt olyan üzleti modellek okozzák,

amelyek árucikként kezelik gyermekeink figyelmét.

Az unió a szabályozással elsősorban a TikTokot, az X-et és a Metát, az Instagramot és a Facebookot célozza

- tette hozzá.

Fel akarnak lépni "a TikTok addiktív hatása, a tartalmak végtelenített görgetése és a push üzenetek megjelenése ellen", de a Meta ellen is, mivel Instagram és a Facebook nem szerez érvényt a saját maga által vállalt 13 éves minimális korhatár betartásának - közölte.

A Bizottság eljárást indított az X közösségi platform ellen a Grok mesterséges intelligencia-eszköz használata miatt, amely szexuális tartalmú képeket hozott létre nőkről és gyermekekről.

Von der Leyen azt is előrebocsátotta, hogy a bizottság még ebben az évben "a függőséget okozó és káros tervezési gyakorlatokat", köztük a "figyelemfelkeltést, a bonyolult szerződéseket és az előfizetési csapdákat" is célba veszi.

A bizottság elnöke szerint szigorú szabályokra van szükség, amelyek betiltanák a közösségi médiához való hozzáférést bizonyos kor alatti tinédzserek számára.

A kérdés nem az, hogy a fiataloknak legyen-e hozzáférésük a közösségi médiához, hanem az, hogy a közösségi médiának legyen-e hozzáférése a fiatalokhoz

- hangsúlyozta.

