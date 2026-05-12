Vége az ingyenebédnek: Ursula von der Leyen bejelentése után húsbavágó szigorítás jön a vállalatoknál

Az Európai Bizottság szigorítaná az ingyenes szén-dioxid-kvóták feltételeit az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) felülvizsgálata során.

Ursula von der Leyen márciusban jelentette be a rendszer átalakítását, miután több tagállam is sürgette az energiaárak miatt nehéz helyzetbe került iparágak támogatását.

A brüsszeli klímafőigazgatóság (DG Clima) azt vizsgálja, hogy az ipari vállalatok a jövőben csak szigorúbb feltételek mellett kaphassanak ingyenes kibocsátási kvótákat.

Az elképzelés szerint a cégeknek részletesebben igazolniuk kellene, milyen beruházásokkal és milyen ütemben csökkentik saját kibocsátásukat.

Az Európai Bizottság szerint a jelenlegi rendszer túl laza, mert a tagállamokra bízza annak ellenőrzését, mire fordítják a kvótákból származó előnyöket és bevételeket. Egy uniós tisztviselő úgy fogalmazott a Financial Timesnak, hogy korábban az ingyenes kvóták több esetben egyszerű „ingyenebédként” működtek, a jövőben azonban a támogatást konkrét dekarbonizációs beruházásokhoz kötnék.

Az ETS-reform más irányokban is bővülhet: Brüsszel fontolgatja az EU-ból induló nemzetközi repülőjáratok teljes bevonását is a kibocsátáskereskedelmi rendszerbe, ami újabb politikai konfliktusokat válthatna ki a légiközlekedési szektor körül.

Az új feltételek ugyanakkor újabb adminisztratív terheket is jelenthetnek az európai vállalatoknak egy olyan időszakban, amikor Ursula von der Leyen testülete éppen a szabályok egyszerűsítését ígéri az iparnak.

A konkrét mechanizmusokról még nincs döntés, de a klímafőigazgatóság szerint igyekeznek elkerülni, hogy a reform aránytalan többletjelentési kötelezettségeket hozzon létre.

