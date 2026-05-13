Előállt a gyógyszerpaktum – nagyot kaszálhatnak az európai cégek

Az Európai Unió új gyógyszeripari szabályozással (CMA, Critical Medicines Act) némileg amerikai mintára próbálja visszacsábítani a kontinensre a kritikus gyógyszerek gyártását, miután az elmúlt években egyre nagyobb függőség alakult ki leginkább India és Kína felé.
Az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő Tanács kedden jutott politikai megállapodásra a CMA jogszabály végleges formájáról, amely egyszerre célozza
- az ellátásbiztonság növelését,
- a közös beszerzések bővítését és
- az európai gyártók helyzetbe hozását.
A több mint 12 órás tárgyalás egyik legfontosabb eleme az volt, hogy
az uniós közbeszerzéseknél fokozatosan háttérbe szorítanák a kizárólag legalacsonyabb árra épülő szemléletet.
Az új rendszerben a tagállamok előnyben részesíthetik azokat a gyógyszereket, amelyek gyártásának nagyobb része az Európai Unión belül történik. Bár az Európai Parlament eredetileg kötelező, legalább 50 százalékos uniós hozzáadott értéket szeretett volna előírni a kritikus gyógyszereknél, végül egy rugalmasabb kompromisszum született, amely a tiltás eszköze helye lehetővé teszi az úgynevezett „made in EU” termékek jutalmazását.
Az európai gyógyszergyártás az elmúlt évtizedekben jelentős részben kiszerveződött Ázsiába, ahol olcsóbb az alapanyagok és készítmények előállítása. A Covid–19-járvány alatt azonban az EU több alkalommal is ellátási problémákkal szembesült, amikor a globális gyártási fennakadások miatt hiány alakult ki egyes antibiotikumokból és más alapvető gyógyszerekből. A mostani szabályozás ezért
nem pusztán az autóiparhoz hasonló stratégiai kérdésként, hanem ellátásbiztonsági ügyként kezeli a gyógyszerellátást.
A megállapodás részeként az EU úgynevezett stratégiai projekteket is kijelölhet majd, amelyek célja új európai gyártókapacitások létrehozása vagy a meglévők modernizálása. Ezek a beruházások nemzeti vagy uniós támogatást is kaphatnak, cserébe viszont elsőbbséget kell biztosítaniuk az európai piac ellátásának.
Az Európai Parlament külön eredményként értékelte, hogy a ritka betegségek kezelésére szolgáló, jellemzően rendkívül drága árva gyógyszerek is bekerültek a rendelet hatálya alá, így ezek a készítmények is jogosulttá válhatnak állami támogatásokra és közös uniós beszerzésekre.
A tagállamok azonban némileg visszavágták a Parlament ambícióit, így kikerült például a szövegből az a kötelező mechanizmus, amely hiány esetén előírta volna a gyógyszerek átcsoportosítását egyik országból a másikba.
A Tanács emellett azt is elérte, hogy az Európai Bizottság saját jogon ne vehessen közvetlenül részt a közös gyógyszerbeszerzésekben. Abban viszont engedtek a tagállamok, hogy
a közös beszerzések elindításához a jövőben már öt ország együttműködése is elegendő legyen a korábbi kilenc helyett.
A kompromisszum politikailag jelentős siker a jelenleg soros elnökséget vivő Ciprus számára, az EU ugyanis a járvány tapasztalatai mellett az Egyesült Államokkal kiéleződő kereskedelmi feszültségek és az esetleges vámháborús forgatókönyvek miatt is igyekszik csökkenteni külső függőségeit a stratégiai iparágakban.
A jogszabály hatálybalépéséhez szükség lesz még az Európai Parlament hivatalos szavazására és a tagállamok felelős minisztereinek jóváhagyására.
Ez a feladat már Hegedűs Zsoltra, a Tisza-kormány frissen megválasztott egészségügyi miniszterére esik majd.
