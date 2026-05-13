Előállt a gyógyszerpaktum – nagyot kaszálhatnak az európai cégek

Az Európai Unió gyakorlatilag új korszakot nyithat a gyógyszerpiacon, miután politikai megállapodás született arról, hogy a jövőben az olcsó ázsiai import helyett előnybe kerülhetnek az Európában gyártott készítmények. Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a tagállamok a közbeszerzéseknél jutalmazzák a „made in EU” gyógyszereket, miközben uniós és állami támogatásokkal próbálják visszacsábítani a gyártást a kontinensre. A fordulat komoly lehetőséget jelenthet az európai gyógyszercégek számára, amelyek évek óta panaszkodnak arra, hogy az árverseny miatt kiszorulnak az olcsóbb indiai és kínai beszállítókkal szemben.

Az Európai Unió új gyógyszeripari szabályozással (CMA, Critical Medicines Act) némileg amerikai mintára próbálja visszacsábítani a kontinensre a kritikus gyógyszerek gyártását, miután az elmúlt években egyre nagyobb függőség alakult ki leginkább India és Kína felé.

Az Európai Parlament és a tagállamokat tömörítő Tanács kedden jutott politikai megállapodásra a CMA jogszabály végleges formájáról, amely egyszerre célozza

az ellátásbiztonság növelését,

a közös beszerzések bővítését és

az európai gyártók helyzetbe hozását.

A több mint 12 órás tárgyalás egyik legfontosabb eleme az volt, hogy

az uniós közbeszerzéseknél fokozatosan háttérbe szorítanák a kizárólag legalacsonyabb árra épülő szemléletet.

Az új rendszerben a tagállamok előnyben részesíthetik azokat a gyógyszereket, amelyek gyártásának nagyobb része az Európai Unión belül történik. Bár az Európai Parlament eredetileg kötelező, legalább 50 százalékos uniós hozzáadott értéket szeretett volna előírni a kritikus gyógyszereknél, végül egy rugalmasabb kompromisszum született, amely a tiltás eszköze helye lehetővé teszi az úgynevezett „made in EU” termékek jutalmazását.

Az európai gyógyszergyártás az elmúlt évtizedekben jelentős részben kiszerveződött Ázsiába, ahol olcsóbb az alapanyagok és készítmények előállítása. A Covid–19-járvány alatt azonban az EU több alkalommal is ellátási problémákkal szembesült, amikor a globális gyártási fennakadások miatt hiány alakult ki egyes antibiotikumokból és más alapvető gyógyszerekből. A mostani szabályozás ezért

nem pusztán az autóiparhoz hasonló stratégiai kérdésként, hanem ellátásbiztonsági ügyként kezeli a gyógyszerellátást.

A megállapodás részeként az EU úgynevezett stratégiai projekteket is kijelölhet majd, amelyek célja új európai gyártókapacitások létrehozása vagy a meglévők modernizálása. Ezek a beruházások nemzeti vagy uniós támogatást is kaphatnak, cserébe viszont elsőbbséget kell biztosítaniuk az európai piac ellátásának.

Az Európai Parlament külön eredményként értékelte, hogy a ritka betegségek kezelésére szolgáló, jellemzően rendkívül drága árva gyógyszerek is bekerültek a rendelet hatálya alá, így ezek a készítmények is jogosulttá válhatnak állami támogatásokra és közös uniós beszerzésekre.

A tagállamok azonban némileg visszavágták a Parlament ambícióit, így kikerült például a szövegből az a kötelező mechanizmus, amely hiány esetén előírta volna a gyógyszerek átcsoportosítását egyik országból a másikba.

A Tanács emellett azt is elérte, hogy az Európai Bizottság saját jogon ne vehessen közvetlenül részt a közös gyógyszerbeszerzésekben. Abban viszont engedtek a tagállamok, hogy

a közös beszerzések elindításához a jövőben már öt ország együttműködése is elegendő legyen a korábbi kilenc helyett.

A kompromisszum politikailag jelentős siker a jelenleg soros elnökséget vivő Ciprus számára, az EU ugyanis a járvány tapasztalatai mellett az Egyesült Államokkal kiéleződő kereskedelmi feszültségek és az esetleges vámháborús forgatókönyvek miatt is igyekszik csökkenteni külső függőségeit a stratégiai iparágakban.

A jogszabály hatálybalépéséhez szükség lesz még az Európai Parlament hivatalos szavazására és a tagállamok felelős minisztereinek jóváhagyására.

Ez a feladat már Hegedűs Zsoltra, a Tisza-kormány frissen megválasztott egészségügyi miniszterére esik majd.

