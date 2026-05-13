Emmanuel Macron kimondta: idiotizmus lenne, ha az EU ezt meglépné

A NextGenerationEU elnevezésű egyszeri alapot 2020-ban, a járvány csúcsán hozták létre. Ebből az uniós tagállamok hiteleket és vissza nem térítendő támogatásokat kaphatnak, növekedést ösztönző reformok végrehajtása fejében. A törlesztés a 2028-ban induló új hétéves uniós költségvetésben, azaz a többéves pénzügyi keretben (MFF) venné kezdetét,
ami évi mintegy 24 milliárd eurós terhet jelentene, ami az EU éves kiadásainak nagyjából egyötödét tenné ki.
Emmanuel Macron francia elnök szerint az adósság görgetése forrásokat szabadítana fel az EU 1800 milliárd eurós költségvetésében. Erre a védelmi kiadások növelése és a versenyképesség javítása érdekében égető szükség lenne.
A Covid-válság idején eladósodtunk, most pedig azt mondják, hogy gyorsan fizessük vissza. Ez idiotizmus
– fogalmazott Macron április végén. Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök szintén a halasztás mellett állt ki. Szerinte az európai kötvények iránti erős kereslet miatt ez a lépés csak erősítené az EU-t. A javaslat támogatói azzal is érvelnek, hogy az euróban denominált biztonságos eszközök piacának bővülése az egységes valuta nemzetközi szerepét is növelhetné.
Paolo Gentiloni korábbi uniós gazdasági biztos "őrültségnek" nevezte, hogy az adósság átütemezése nem képezi komoly vita tárgyát az uniós vezetők között. Ugyanakkor ő is elismerte, hogy a döntéshez mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges, ami rendkívül nehézzé teszi az ügyet.
A takarékos tagállamok egyelőre határozottan elutasítják az ötletet, így Eelco Heinen holland pénzügyminiszter szerint „a túl magas adósságszintekre nem megoldás a további eladósodás”. Friedrich Merz német kancellár szintén többször leszögezte, hogy
bármilyen további uniós adósság, akár újabb hitelfelvétel, akár uniós kötvénykibocsátás formájában, elképzelhetetlen.
Szerinte ráadásul az Európai Bizottság költségvetési javaslatában általános kiadáscsökkentésekre is szükség van. Egy nettó befizető tagállam diplomatája úgy fogalmazott, hogy a törlesztés halasztása „nem teremt mozgásteret, csupán a következő generációra hárítja a számlát”.
Három, az ügyet ismerő tisztviselő azonban arról beszélt az Euractivnak, hogy Berlin és Hága végül meggyőzhető lehet.
Különösen azért, mert a tagállamok az adósság törlesztésére szánt új saját források, vagyis a speciális, uniós szintű adók bevezetéséről sem tudnak megállapodni.
Ez a patthelyzet önmagában is valószínűbbé teszi a görgetést, Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa szintén utalt arra, hogy a törlesztés halasztása a költségvetési tárgyalások egyik eleme lehet. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) európai igazgatóhelyettese „jó lehetőségnek” nevezte a lépést, mivel az több forrást szabadítana fel a védelmi és infrastrukturális kiadásokra.
Darvas Zsolt, a brüsszeli Bruegel kutatóintézet vezető munkatársa szerint a futamidő meghosszabbítása egy nagy alku része lehet a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások végső szakaszában. Ha a takarékos országok egyéb prioritásai, például a kutatás-fejlesztés további uniós finanszírozása teljesülnek, akkor akár ők is rábólinthatnak a megoldásra – véli a magyar szakértő.
Címlapkép forrása: EU
Rossz hír jött a piacokról: a felére zuhant rengeteg hitel értéke
Bajban a magánhitelezők.
Itt a legújabb jelentés, ennyibe fog kerülni az ukrajnai lakhatási válság kezelése
Az Ukrán Ingatlan Klub (URE Club) elemzése a legfrissebb adatok alapján.
Történelmi megállapodás készül: irdatlan összeget kaphat az egyik legismertebb mesterséges intelligencia
Kell a pénz az infrasturktúra-fejlesztésekbe.
Nem a KÁT a főbűnös? Kemény szakmai vita robbant ki a magyar ipari energiaárakról
Megnevezték a felelősöket.
Megújult az MBH Bank mobilappja, új funkciókat is kapott
Ma már az ügyfelek negyed csak mobilon bankol.
Programot hirdetett az új agrárminiszter: itt vannak a Magyar-kormány mezőgazdasági prioritásai
Laptársunknak, az Agrárszektornak írt vendégcikket Bóna Szabolcs.
Bejelentette a Pentagon: amerikai katonák indulnak meg Ukrajnába, egyetlen céljuk van
A szenátorok támogatják.
Váratlan felfedezést tettek a magyar orvosok: egy ismert eszköz tompította a műtétek utáni fájdalmat
A műtétek előtti szorongást viszont nem oldotta a gyerekeknél.
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
Személyi kölcsön vagy szabad felhasználású jelzáloghitel? Melyik az okosabb választás?
Mind a két hitelterméknél a kapott összeget szabadon fel lehet használni. Azonban nagyok a különbségek a maximális hitelösszeg, futamidő és feltétek területén. Felmerül a kérdés, hogy a
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.
A lengyeleket már megelőztük. Felkészül: Csehország
Váratlan fejlemény a kötvénypiacon.