  • Megjelenítés
Emmanuel Macron kimondta: idiotizmus lenne, ha az EU ezt meglépné
Uniós források

Emmanuel Macron kimondta: idiotizmus lenne, ha az EU ezt meglépné

Portfolio
Egyre több uniós vezető szorgalmazza, hogy az EU ne kezdje meg 2028-ban a koronavírus-járvány idején felvett, mintegy 650 milliárd eurós helyreállítási adósság törlesztését. Azt javasolják, hogy az unió inkább görgesse tovább a kötelezettséget. Ez az elképzelés azonban a takarékos tagállamok, köztük Németország és Hollandia heves ellenállásába ütközik, míg Emmanuel Macron francia elnök szerint idiotizmus lenne a gyors törlesztés – jelentette az Euractiv.
Debrecen Economic Forum 2026
Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

A NextGenerationEU elnevezésű egyszeri alapot 2020-ban, a járvány csúcsán hozták létre. Ebből az uniós tagállamok hiteleket és vissza nem térítendő támogatásokat kaphatnak, növekedést ösztönző reformok végrehajtása fejében. A törlesztés a 2028-ban induló új hétéves uniós költségvetésben, azaz a többéves pénzügyi keretben (MFF) venné kezdetét,

ami évi mintegy 24 milliárd eurós terhet jelentene, ami az EU éves kiadásainak nagyjából egyötödét tenné ki.

Emmanuel Macron francia elnök szerint az adósság görgetése forrásokat szabadítana fel az EU 1800 milliárd eurós költségvetésében. Erre a védelmi kiadások növelése és a versenyképesség javítása érdekében égető szükség lenne.

A Covid-válság idején eladósodtunk, most pedig azt mondják, hogy gyorsan fizessük vissza. Ez idiotizmus

Még több Uniós források

Bekeményítenének az EU kritikus tagállamai: nem adnák csak úgy oda a befagyasztott uniós pénzeket

Fordul a kocka – az EU letiltja Ursula von der Leyen vitatott paktumának kulcselemét

Júniusban elkezdik kiutalni Ukrajnának a 90 milliárd eurós uniós hitelt

– fogalmazott Macron április végén. Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök szintén a halasztás mellett állt ki. Szerinte az európai kötvények iránti erős kereslet miatt ez a lépés csak erősítené az EU-t. A javaslat támogatói azzal is érvelnek, hogy az euróban denominált biztonságos eszközök piacának bővülése az egységes valuta nemzetközi szerepét is növelhetné.

Paolo Gentiloni korábbi uniós gazdasági biztos "őrültségnek" nevezte, hogy az adósság átütemezése nem képezi komoly vita tárgyát az uniós vezetők között. Ugyanakkor ő is elismerte, hogy a döntéshez mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges, ami rendkívül nehézzé teszi az ügyet.

A takarékos tagállamok egyelőre határozottan elutasítják az ötletet, így Eelco Heinen holland pénzügyminiszter szerint „a túl magas adósságszintekre nem megoldás a további eladósodás”. Friedrich Merz német kancellár szintén többször leszögezte, hogy

bármilyen további uniós adósság, akár újabb hitelfelvétel, akár uniós kötvénykibocsátás formájában, elképzelhetetlen.

Szerinte ráadásul az Európai Bizottság költségvetési javaslatában általános kiadáscsökkentésekre is szükség van. Egy nettó befizető tagállam diplomatája úgy fogalmazott, hogy a törlesztés halasztása „nem teremt mozgásteret, csupán a következő generációra hárítja a számlát”.

Három, az ügyet ismerő tisztviselő azonban arról beszélt az Euractivnak, hogy Berlin és Hága végül meggyőzhető lehet.

Különösen azért, mert a tagállamok az adósság törlesztésére szánt új saját források, vagyis a speciális, uniós szintű adók bevezetéséről sem tudnak megállapodni.

Ez a patthelyzet önmagában is valószínűbbé teszi a görgetést, Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa szintén utalt arra, hogy a törlesztés halasztása a költségvetési tárgyalások egyik eleme lehet. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) európai igazgatóhelyettese „jó lehetőségnek” nevezte a lépést, mivel az több forrást szabadítana fel a védelmi és infrastrukturális kiadásokra.

Darvas Zsolt, a brüsszeli Bruegel kutatóintézet vezető munkatársa szerint a futamidő meghosszabbítása egy nagy alku része lehet a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások végső szakaszában. Ha a takarékos országok egyéb prioritásai, például a kutatás-fejlesztés további uniós finanszírozása teljesülnek, akkor akár ők is rábólinthatnak a megoldásra – véli a magyar szakértő.

Kapcsolódó cikkünk

Meghúzta a vörös vonalat az Európai Bizottság – ketyeg az óra Magyar Péter kormányának a 10,4 milliárd euróért

Az Európai Bizottság megerősítette: nem lesz határidő-hosszabbítás a helyreállítási pénzeknél

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

MISKOLC - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. május 13.

Pécs - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 14.

Székesfehérvár - Merre tovább hazai kkv-k?

2026. május 19.

AgroFood 2026

2026. május 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Tisza-kormány: az első ülés után érkeznek a fontos bejelentések
Váratlan fordulat Ukrajnában: megtörtént, amire kevesen számítottak, összeomlóban az oroszok a fronton
Fordul a kocka – az EU letiltja Ursula von der Leyen vitatott paktumának kulcselemét
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility