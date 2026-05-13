Emmanuel Macron kimondta: idiotizmus lenne, ha az EU ezt meglépné

A NextGenerationEU elnevezésű egyszeri alapot 2020-ban, a járvány csúcsán hozták létre. Ebből az uniós tagállamok hiteleket és vissza nem térítendő támogatásokat kaphatnak, növekedést ösztönző reformok végrehajtása fejében. A törlesztés a 2028-ban induló új hétéves uniós költségvetésben, azaz a többéves pénzügyi keretben (MFF) venné kezdetét,

ami évi mintegy 24 milliárd eurós terhet jelentene, ami az EU éves kiadásainak nagyjából egyötödét tenné ki.

Emmanuel Macron francia elnök szerint az adósság görgetése forrásokat szabadítana fel az EU 1800 milliárd eurós költségvetésében. Erre a védelmi kiadások növelése és a versenyképesség javítása érdekében égető szükség lenne.

A Covid-válság idején eladósodtunk, most pedig azt mondják, hogy gyorsan fizessük vissza. Ez idiotizmus

– fogalmazott Macron április végén. Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök szintén a halasztás mellett állt ki. Szerinte az európai kötvények iránti erős kereslet miatt ez a lépés csak erősítené az EU-t. A javaslat támogatói azzal is érvelnek, hogy az euróban denominált biztonságos eszközök piacának bővülése az egységes valuta nemzetközi szerepét is növelhetné.

Paolo Gentiloni korábbi uniós gazdasági biztos "őrültségnek" nevezte, hogy az adósság átütemezése nem képezi komoly vita tárgyát az uniós vezetők között. Ugyanakkor ő is elismerte, hogy a döntéshez mind a 27 tagállam egyhangú támogatása szükséges, ami rendkívül nehézzé teszi az ügyet.

A takarékos tagállamok egyelőre határozottan elutasítják az ötletet, így Eelco Heinen holland pénzügyminiszter szerint „a túl magas adósságszintekre nem megoldás a további eladósodás”. Friedrich Merz német kancellár szintén többször leszögezte, hogy

bármilyen további uniós adósság, akár újabb hitelfelvétel, akár uniós kötvénykibocsátás formájában, elképzelhetetlen.

Szerinte ráadásul az Európai Bizottság költségvetési javaslatában általános kiadáscsökkentésekre is szükség van. Egy nettó befizető tagállam diplomatája úgy fogalmazott, hogy a törlesztés halasztása „nem teremt mozgásteret, csupán a következő generációra hárítja a számlát”.

Három, az ügyet ismerő tisztviselő azonban arról beszélt az Euractivnak, hogy Berlin és Hága végül meggyőzhető lehet.

Különösen azért, mert a tagállamok az adósság törlesztésére szánt új saját források, vagyis a speciális, uniós szintű adók bevezetéséről sem tudnak megállapodni.

Ez a patthelyzet önmagában is valószínűbbé teszi a görgetést, Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa szintén utalt arra, hogy a törlesztés halasztása a költségvetési tárgyalások egyik eleme lehet. A Nemzetközi Valutaalap (IMF) európai igazgatóhelyettese „jó lehetőségnek” nevezte a lépést, mivel az több forrást szabadítana fel a védelmi és infrastrukturális kiadásokra.

Darvas Zsolt, a brüsszeli Bruegel kutatóintézet vezető munkatársa szerint a futamidő meghosszabbítása egy nagy alku része lehet a többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalások végső szakaszában. Ha a takarékos országok egyéb prioritásai, például a kutatás-fejlesztés további uniós finanszírozása teljesülnek, akkor akár ők is rábólinthatnak a megoldásra – véli a magyar szakértő.

