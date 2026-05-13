Mindennél gyorsabban jöhetnek az EU-pénzek, így jön ki a 34 milliárd eurós várakozás

Friss értesülések szerint akár már 1-2 héten belül óriási bejelentéseket tehetnek a Magyarországnak járó uniós forrásokkal kapcsolatban. A most beharangozott 34 milliárd eurós összeg a korábban zárolt források teljes felszabadításából és az állítólag rövidesen bejelenthető SAFE védelmi hitelből tevődik össze, azonban ennél némileg bonyolultabb a képlet, és az elviekben közelgő bejelentés is kérdéses lehet.

A HVG friss információi is megerősítették azt a hétfői értesülést, miszerint a Bizottság egyre bizakodóbb azzal kapcsolatban, hogy Magyarország képes lehet feloldani a helyreállítási alap (RRF) 10,4 milliárd eurós összegének teljességét az augusztus 31-i határidőig.

Bár korábban azt suttogták, hogy a mától hivatalosan is Magyarországot vezető Tisza-kormánynak az RRF-pénzek hitelrészének teljes (~4 milliárd euró) vagy részbeni elengedését javasolják, úgy tűnik, Magyar Péter ragaszkodott ahhoz, hogy minden elérhető forrást megszerezzen, ne csak az első körben belengetett ~6,5 milliárdot.

A hitelrész persze idővel visszafizetendő, de ez rendkívül kedvező kamatok mellett történhet, és a teljes összeg már bele van kalkulálva az EU következő költségvetési ciklusába. Bár eredetileg itt nagy nehézséget okozhatott volna az Orbán-kormány által kijelölt szupermérföldkövek maradéktalan teljesítése, elképzelhető, hogy a Bizottság engedélyezni fogja a feltételrendszer részleges átírását, innen jöhet az optimizmus a teljes keret felszabadítására.

Az így elérhető RRF-forrásokra jön még rá a többéves pénzügyi keretből (MFF) zárolt mintegy 7 milliárd euró, amit csak 2029-ig kell elszámolni, így nem okozhat komoly gondot a lehívás, ha Orbán Anita külügyminiszternek tervei szerint sikerül meggyőznie arról a tagállamokat, hogy adják támogatásukat a Magyarország ellen indított eljárás feloldásához.

Honnan a 34 milliárd?

Bár összesen csak mintegy 17,5 milliárd eruót zároltak, a 34 milliárd eurós összeg, amit többek között a Tisza alelnöke, Radnai Márk is megosztott közösségi oldalán, még a Fidesz-kormány által megigényelt

mintegy 17 milliárd eurós SAFE-hitellel kiegészített összeg, amit a lap értesülései szerint akár 1-2 héten belül is bejelenthetnek.

Ez amiatt meglepő leginkább, mert a terv értékelésének nem volt élesen meghatározott határideje, és eddig arról lehetett hallani, hogy az igénylés komoly átdolgozásokra szorulhat, mielőtt az a Bizottságnak és az új Magyar-kormánynak is elfogadható formába kerül.

Amennyiben igazak az értesülések, az

vagy azt jelenti, hogy mégsem szorul érdemi átdolgozásra , és ezeket már el is végezték,

, és ezeket már el is végezték, vagy, hogy a bejelentés mellé csomagolják a változtatási követelményeket is, és a gyakorlatban azért sürgetik az elméleti elfogadást, hogy tényleg kézzelfogható eredményeket tudjon felmutatni a kormány.

Ettől függetlenül, még ha a második opció is a valós, akkor is reális, hogy már ősszel megindulhat – az országarányosan egyébként rendkívül ambiciózus – 17,4 milliárd eurós igénylésből megítélt összeg folyósítása.

Emellett az RRF-pénzek határideje bár augusztus végén jár le, az EU-nak egészen december végéig van ideje rendezni a számlát. Tehát ha igazak a hírek, akkor a legoptimistább forgatókönyv szerint,

ha nem is pár héten belül, de még 2026 vége előtt akár több mint 27 milliárd euró, jelenlegi árfolyamon közel 10 000 milliárd forint érkezhet Magyarországra.

