Ursula von der Leyen végleg rázárhatja a kaput az uniós vidékfejlesztésre
Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen arra készülhet, hogy az unió közös költségvetésének átstrukturálásával párhuzamosan bezárja vagy beolvasztja a kohéziós forrásokért felelős igazgatóságot is, és helyette az új prioritásoknak megfelelő módon alakítja át a Berlaymont alá tartozó intézmények rendszerét. Két forgatókönyv is létezik az átalakításra, de von der Leyen szemében elavulttá válhatott a lemaradott régiók fejlesztésének eddigi módja, ezért az lehet a célja, hogy a versenyképességi szempontok ezen a területen is hangsúlyosabban érvényesüljenek.
Ursula von der Leyen csapata a jelek szerint már nem csak az uniós költségvetés prioritásait írná át, hanem magát az intézményi rendszert is hozzáigazítaná az új gazdasági és geopolitikai célokhoz. A Politico információi alapján most már az sem kizárt, hogy az egyik legrégebbi bizottsági főigazgatóság,

a regionális politikáért felelős DG REGIO jelenlegi formájában megszűnik, vagy egy teljesen új struktúrába olvad be.

Alapvetően ez a főigazgatóság felel a fejletlenebb régiók felzárkóztatását célzó kohéziós politikáért, ami a jelenlegi EU-s költségvetés közel harmadát teszi ki. Az elmúlt években azonban egyre több brüsszeli döntéshozó kezdte megkérdőjelezni, hogy a hagyományos, régiókra és tagállami partnerségre épülő modell még megfelel-e az új korszak igényeinek.

A Covid-válság alatt létrehozott helyreállítási alap (RRF) ugyanis teljesen más logikát honosított meg: a pénzeket közvetlenül a tagállami kormányokkal tárgyalta le a Bizottság, egy gyorsabb és sokkal központosítottabb modellben.

Ezt a szemléletet akarják érvényesíteni a 2028–2034-es időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretnél (MFF) is, amely az Európai Bizottság tervei szerint szélesebb körben felhasználható nemzeti borítékokba csomagolná nem csak a kohéziós, hanem a szintén jelentős agrárpolitikai forrásokat is.

Ursula von der Leyen régóta igyekszik a kohéziós és regionális pénzek egy részét stratégiai célok – például a versenyképesség, az iparpolitika vagy a védelem – felé terelni. Úgy tűnik, ennek eredményes kivitelezéséhez a Bizottság szükségesnek láthatja az intézményi szerkezet átalakítását is, amelyre két fő forgatókönyv körvonalazódik.

  • Az egyik elképzelés egy teljesen új „szuper-főigazgatóság”, informális nevén a „DG INVEST” létrehozása lenne. Ez a struktúra egy kézbe vonná össze a regionális és szociális alapokat, valamint a jövőbeni versenyképességi alapokat is. Brüsszeli tisztviselők szerint ez politikailag is rendkívül drasztikus lépés lenne, mert egy új intézményi rendszer felépítésével a Bizottság vezetése saját prioritásai szerint szabhatná át az uniós pénzköltés logikáját.
  • A másik – sokak szerint reálisabb – forgatókönyv a DG REGIO és az úgynevezett SG REFORM munkacsoport összeolvasztása lehet. Utóbbi az a reform- és beruházási egység, amely a Covid-helyreállítási alapokat felügyelte, és közvetlenül a Bizottság főtitkárságához kapcsolódik. Egy ilyen összevonással a klasszikus felzárkóztatási politika helyét fokozatosan egy beruházás- és versenyképesség-központú modell vehetné át.

Mindkét verzió közelebb hozná a forráselosztás irányítását Ursula von der Leyenhez, miközben az Európai Parlament különböző módokon próbálja elérni, hogy releváns maradjon a ma még jelentős uniós források elosztásának ellenőrzésében.

Emellett több tagállam és régió is attól tarthat, hogy a centralizációval csökkenne a befolyásuk az uniós források felhasználására, miközben a kormányoknak elméletben nagyobb mozgásterük lenne abban, hogy saját maguk indokolják meg, melyek azok a stratégiailag fontos szektorok és területek, amelyekre érdemes fordítani az arányosan elosztott, 865 milliárd eurósra tervezett keretet.

Magyarország új kormánya még nem fogalmazott meg egyértelmű álláspontot az MFF struktúraváltásával kapcsolatban, de arra már tettek utalást, hogy nehezményezik a tervek szerint arányaiban jelentősen csökkenhet az agrár- és kohéziós politikára jutó források mértéke.

A vitákat tovább erősíti, hogy az Európai Bizottság év végéig készíti el a kohéziós politika átfogó felülvizsgálatát, amely már a 2028–2034-es költségvetési ciklus alapját adhatja. Brüsszelben ráadásul arról is beszélnek, hogy jövőre nyugdíjba vonulhat a DG REGIO jelenlegi főigazgatója, Themis Christophidou, ami természetes lehetőséget teremthet az intézményi átalakításra.

Még ha maga a főigazgatóság végül túl is éli a reformot, a jelek szerint a hagyományos kohéziós politika szerepe fokozatosan háttérbe szorulhat, miközben a stratégiai, központilag irányított beruházási modell egyre nagyobb teret nyer az Európai Bizottságon belül.

Innentől az lesz a kérdés mennyire tud jó gazdaként viselkedni az EB, és milyen tagállami koncepciók születnének a források felhasználására.

