Kettészakadt az EU az energiavita miatt, Kína árnyéka vetül a kontinensre

Az Európai Unió energiaügyi miniszterei Cipruson vitatták meg az unió növekvő függőségét a kínai gyártású energiatároló rendszerektől. A probléma egyre sürgetőbb, mivel a megújuló energia termelése messze meghaladja a tárolókapacitások bővülésének ütemét. A tanácskozáson az energiatárolást stratégiai ipari ágazatként kezelték, ugyanakkor a tagállamok közötti nézeteltérések is felszínre kerültek – jelentette az Euronews.
A megújuló energiaforrások, különösen a szél- és napenergia gyors terjedése komoly kihívás elé állítja az uniót. A többlet zöldenergia tárolásához szükséges infrastruktúra hiánya ugyanis a hálózat túlterheltségéhez, instabilitáshoz és áringadozáshoz vezet. Mindeközben Európa energiatároló piacán a kínai vállalatok dominálnak.
A Wood Mackenzie adatai szerint a háztartási tárolórendszerek több mint 80 százalékát, míg a lítiumion-akkumulátorok importjának közel 88 százalékát kínai cégek adják.
A ciprusi elnökség által vezetett megbeszélésen a miniszterek elismerték a lítiumion-technológia vezető szerepét. Ugyanakkor több tagállam – egy, az Euronews által megismert dokumentum szerint – a szivattyús-tározós erőműveket és a hőtárolási megoldásokat is egyenrangú alternatívaként támogatta. Mihálisz Damianósz ciprusi energiaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a tárolókapacitások bővítése kulcsfontosságú a hálózat stabilitása és az energiaárak csökkentése szempontjából. Žygimantas Vaičiūnas litván miniszter pedig felidézte, hogy Vilnius nemrégiben több mint 1 gigawattnyi tárolókapacitást telepített, ez a mennyiség hozzávetőleg 750 ezer és egymillió közötti háztartás ellátására elegendő.
A miniszterek összességében a tárolókapacitások gyorsított kiépítése mellett foglaltak állást, amelyet szorosan összekapcsoltak az éghajlatvédelmi célokkal és az ipari versenyképességgel. A vitában hivatkoztak a 2024-ben elfogadott, nettó zéró iparról szóló jogszabályra (NZIA) is, melynek célja a tiszta technológiák, köztük a tárolórendszerek európai gyártásának fellendítése.
Ez az irányvonal határozott válasz Kína akkumulátorpiaci dominanciájára, valamint az amerikai inflációcsökkentési törvény (IRA) által támasztott versenyre egyaránt.
Az elektrifikáció felgyorsítása a közlekedésben és az iparban egyaránt napirendre került, ám ez a folyamat politikai feszültségekkel is jár. A tagállamok egy része szigorúan őrzi energiaszuverenitását az Európai Bizottság nemzetek feletti törekvéseivel szemben. Svédország például bejelentette, hogy leállítja egy Dániába vezető új villamosenergia-kábel építését.
Ezzel a lépéssel a svéd kormány az ellen a bizottsági javaslat ellen tiltakozik, amely a hálózati szűk keresztmetszetek kezeléséből származó bevételeket uniós szintű infrastruktúra-fejlesztésre fordítaná. "Az EU nem kaphatja meg a svédek villamosenergia-pénzét" - jelentette ki Ebba Busch svéd energiaügyi miniszter május 11-én.
Elemzők szerint Európa csökkentheti stratégiai függőségét Kínától a tiszta energia ágazatában, de Peking teljes kiszorítása az ellátási láncból azonban egy évtizeden belül irreális elvárás.
Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézetének (EUISS) tanulmánya arra is rámutat, hogy bár a kínai energiaipari befektetések a 2010-es évek vége óta visszaestek, a kínai jelenlét öröksége az európai energiarendszerben továbbra is erősen érezhető. Így reálisabb cél tehát nem a teljes önellátás, hanem a célzott kockázatcsökkentés.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rendkívül súlyos emberi hiba történt, kisiklott egy vonat a Nyugatiban
Több járat teljesen kimarad.
Megszólalt az olasz mágnás: nem szabad kiszállni a Generaliból
Meg kell tartania a részesedését a biztosítóban a világ legöregebb bankjának - véli.
Meglepte az elemzőket a bank, amelyik szemet vetett Magyarországra
Közzétette gyorsjelentését a legnagyobb lengyel hitelintézet.
Váratlan fordulat gáncsolhatja az idei turisztikai szezont, pedig a foglalások alapján bíztató a kép
Kovács Balázst, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatóját kérdezte a Portfolio.
Kilenc év után repült Kínába amerikai elnök - Nézzük, miről volt szó a tárgyalások első napján
Minden szép, minden jó, mindenki mosolyog.
Bivalyerős a forint, olcsó az euró: most jött el a devizás befektetések ideje?
Közel sem egyértelmű a döntés – adunk néhány fogódzót.
Magyar Péter meglépte az ígéretét: példátlan hatalmat kap négy minisztérium
Hivatalos a lista, ami teljesen átírja az eddigi rendszert.
Üzent Szlávik János: senki se mondja le a nyaralását a hantavírus miatt
Nyugtat az infektológus.
Politikai fordulat és éles tavaszi felpattanás: áprilisi piaci körkép
A márciusi piaci pánik után áprilisban éles hangulatváltás következett. Miközben a nemzetközi kötvény- és nyersanyagpiacokon továbbra is feszültség látszott, a hazai eszközök - a forint,
Pókerasztaltól a játszótéren át a HOLD-ig - Elindult az Infinity alap
Az online pókerből indulva jutott el több milliárd forintos portfóliók kezeléséig, de ma is ugyanazt tartja a sikeres befektetés egyik legfontosabb elemének, amit a pókerasztalok... The post Pó
Mondd a klubod, és megmondom, melyik híres ember vagy!
Elton John, Ed Sheeran, Ryan Reynolds - pár híresség, akik bevásárolták magukat egy fociklubba és sikerrel jártak. Pedig vannak még, akik beszálltak a foci világába,... The post Mondd a klubod,
A mesterséges intelligencia rendszerek hatósági felügyelete Magyarországon: máris változhat?
Az EU mesterséges intelligenciára vonatkozó rendelete (MI Rendelet) alapján a tagállamoknak legalább egy bejelentő hatóságot és legalább egy piacfelügyeleti hatóságot kell(ett) létrehozniu
Public CbC: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Magyarország 30 éve egy szélsőséges hullámvasúton van - Kinek szán a tőke bizalmat?
Közvetlen külföldi tőkebefektetések a Baltikum-Balkán tengely országaiban. A közvetlen külföldi tőkebefektetés - vagyis az FDI – egyszerre tükrözi a befektetői bizalmat és egy gazdas
Visszatérő külföldi tőke és szektorspecifikus átrendeződés: Mikesy Álmos a hazai ingatlanpiac kilátásairól
A Portfolio Signature nagyszabású körképben vizsgálta a hazai ingatlanpiac jövőjét. Mikesy Álmos, a Gránit Alapkezelő vezérigazgatója szerint a növekvő bizalom és a régiós alulértékelts
Élőben az Akváriumból - HOLD After Hours Majális
Idén is élő After Hourst tartottunk, Zsolt és Balázs - kiegészülve Lacival és Danival - élőben nevettek, bosszankodtak, rendszerváltottak és világmegfejtettek az Akvárium nagyszínpadán. Ké
A pénzügyi dzsungel túlélése: Hogyan navigáljunk a változó piaci környezetben?
Megtárgyaljuk a hosszú távú befektetési stratégiákat, és bemutatjuk, hogy hogyan lehet ezeket az elveket alkalmazni a mostani parketten.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Ilyen lehet a Tisza digitális állama: mit tud az észt modell?
Számos tovagyűrűző hatással számolhatunk.
Elárulta Putyint saját bizalmasa? – Rendkívüli dolog történt a Kreml falai közt
Nem úgy ünnepelt Moszkva, mint eddig.
Kármán András fontos üzeneteket küldött, a piac jól fogadta
Meghallgatták a pénzügyminisztert.