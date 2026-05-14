Kettészakadt az EU az energiavita miatt, Kína árnyéka vetül a kontinensre

Az Európai Unió energiaügyi miniszterei Cipruson tárgyaltak az unió növekvő függőségéről a kínai gyártású energiatároló rendszerektől, miközben a megújuló energia termelése messze meghaladja a tárolókapacitások bővülésének ütemét. A kínai vállalatok a háztartási tárolórendszerek több mint 80 százalékát és a lítiumion-akkumulátorok importjának közel 88 százalékát adják az európai piacon. A miniszterek a tárolókapacitások gyorsított kiépítése mellett foglaltak állást, ám a tagállamok között feszültségek is felszínre kerültek az energiaszuverenitás kérdésében. Elemzők szerint Kína teljes kiszorítása az ellátási láncból egy évtizeden belül irreális, a reálisabb cél a célzott kockázatcsökkentés.

Az Európai Unió energiaügyi miniszterei Cipruson vitatták meg az unió növekvő függőségét a kínai gyártású energiatároló rendszerektől. A probléma egyre sürgetőbb, mivel a megújuló energia termelése messze meghaladja a tárolókapacitások bővülésének ütemét. A tanácskozáson az energiatárolást stratégiai ipari ágazatként kezelték, ugyanakkor a tagállamok közötti nézeteltérések is felszínre kerültek – jelentette az Euronews.

A megújuló energiaforrások, különösen a szél- és napenergia gyors terjedése komoly kihívás elé állítja az uniót. A többlet zöldenergia tárolásához szükséges infrastruktúra hiánya ugyanis a hálózat túlterheltségéhez, instabilitáshoz és áringadozáshoz vezet. Mindeközben Európa energiatároló piacán a kínai vállalatok dominálnak.

A Wood Mackenzie adatai szerint a háztartási tárolórendszerek több mint 80 százalékát, míg a lítiumion-akkumulátorok importjának közel 88 százalékát kínai cégek adják.

A ciprusi elnökség által vezetett megbeszélésen a miniszterek elismerték a lítiumion-technológia vezető szerepét. Ugyanakkor több tagállam – egy, az Euronews által megismert dokumentum szerint – a szivattyús-tározós erőműveket és a hőtárolási megoldásokat is egyenrangú alternatívaként támogatta. Mihálisz Damianósz ciprusi energiaügyi miniszter hangsúlyozta, hogy a tárolókapacitások bővítése kulcsfontosságú a hálózat stabilitása és az energiaárak csökkentése szempontjából. Žygimantas Vaičiūnas litván miniszter pedig felidézte, hogy Vilnius nemrégiben több mint 1 gigawattnyi tárolókapacitást telepített, ez a mennyiség hozzávetőleg 750 ezer és egymillió közötti háztartás ellátására elegendő.

A miniszterek összességében a tárolókapacitások gyorsított kiépítése mellett foglaltak állást, amelyet szorosan összekapcsoltak az éghajlatvédelmi célokkal és az ipari versenyképességgel. A vitában hivatkoztak a 2024-ben elfogadott, nettó zéró iparról szóló jogszabályra (NZIA) is, melynek célja a tiszta technológiák, köztük a tárolórendszerek európai gyártásának fellendítése.

Ez az irányvonal határozott válasz Kína akkumulátorpiaci dominanciájára, valamint az amerikai inflációcsökkentési törvény (IRA) által támasztott versenyre egyaránt.

Az elektrifikáció felgyorsítása a közlekedésben és az iparban egyaránt napirendre került, ám ez a folyamat politikai feszültségekkel is jár. A tagállamok egy része szigorúan őrzi energiaszuverenitását az Európai Bizottság nemzetek feletti törekvéseivel szemben. Svédország például bejelentette, hogy leállítja egy Dániába vezető új villamosenergia-kábel építését.

AI in Energy 2026 Adatvezérelt, prediktív és automatizált energetikai rendszerek - erről szól az AI in Energy 2026 konferencia. Jöjjön el Ön is! Információ és jelentkezés

Ezzel a lépéssel a svéd kormány az ellen a bizottsági javaslat ellen tiltakozik, amely a hálózati szűk keresztmetszetek kezeléséből származó bevételeket uniós szintű infrastruktúra-fejlesztésre fordítaná. "Az EU nem kaphatja meg a svédek villamosenergia-pénzét" - jelentette ki Ebba Busch svéd energiaügyi miniszter május 11-én.

Elemzők szerint Európa csökkentheti stratégiai függőségét Kínától a tiszta energia ágazatában, de Peking teljes kiszorítása az ellátási láncból azonban egy évtizeden belül irreális elvárás.

Az Európai Unió Biztonságpolitikai Kutatóintézetének (EUISS) tanulmánya arra is rámutat, hogy bár a kínai energiaipari befektetések a 2010-es évek vége óta visszaestek, a kínai jelenlét öröksége az európai energiarendszerben továbbra is erősen érezhető. Így reálisabb cél tehát nem a teljes önellátás, hanem a célzott kockázatcsökkentés.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images