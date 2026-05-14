Lépett az Európai Unió, mert idegen cégek nyúlják le a fejlesztési pénzeket, érkezik a drasztikus szigorítás

Az EU több projektet is támogat Szenegálban segélyprogramokon keresztül, és egy dakari tömegközlekedés fejlesztésére kiírt pályázaton egy kínai CRRC-hez köthető cég megelőzte a svéd Scaniát. A projekt 380 sűrítettföldgáz-üzemű busz beszerzését foglalja magában, a beruházást egy európai intézményekből álló konzorcium finanszírozza, amelyben az Európai Beruházási Bank (EBB), az Európai Bizottság, a francia és a német fejlesztési ügynökségek is részt vesznek.
Síkela a kínaiak győzelme kapcsán elmondta, hogy a következő többéves pénzügyi kerethez "stratégiaibb és árnyaltabb megközelítést" javasoltak a közbeszerzések terén. Ez magában foglalja az európai preferencia megerősítését célzó intézkedéseket is.
A cél az európai vállalatok védelme a jelentős állami támogatásban részesülő, harmadik országbeli versenytársak tisztességtelen dömpingjével szemben.
Az unió területén is történt már hasonló: az Európai Bizottság korábban egy lisszaboni metróprojekt kapcsán már kizárt egy CRRC-hez köthető vállalatot, miután megállapította, hogy az állami támogatások révén tisztességtelen versenyelőnyhöz jutott.
Stéphane Séjourné ipari biztos ugyanakkor elismerte, hogy a Bizottság keze kötött, Brüsszel ugyanis nem kényszerítheti rá az uniós közbeszerzési szabályokat harmadik országokra.
Az Európai Parlament fejlesztési bizottságának elnöke, Barry Andrews azonban bírálta az európai preferencia gondolatát. Az ír liberális képviselő szerint az uniós fejlesztési források európai cégekhez kötése 15-30 százalékkal drágítja a projekteket. Kiemelte: ezzel lényegében arra kérik a szenegáliakat, hogy a dupláját fizessék ki egy beruházásért, hiszen a kínai ajánlat a svéd versenytárs árának a felét sem éri el.
„Ez nem a feltételekhez kötésről szól, hanem arról az önbizalomról, hogy fenntartható, magas minőségű európai szabványokat kínálunk” – jelentette ki a Síkela, aki visszautasította az ír politikus kritikáját.
Yankhoba Diémé szenegáli közlekedési miniszter arról biztosított mindenkit, hogy a szerződést a pályázati szabályoknak megfelelően, a finanszírozók – köztük az EBB – jóváhagyásával ítélik oda. Az Európai Beruházási Bank mindeközben közölte, hogy felülvizsgálja a saját eljárásrendjét.
