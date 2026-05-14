Magyar Péter kormányát is gúzsba kötheti az új botrány az uniós helyreállítási forrásoknál

Mintegy 10 milliárd eurónyi, zöld és digitális beruházásokra szánt uniós helyreállítási forrást használhatott fel nyugdíjak és szociális kiadások finanszírozására a spanyol számvevőszék szerint a madridi kormány, ami újabb vitát robbantott ki Németországban és Hollandiában az EU közös hitelfelvételéről. Az Európai Bizottság és a spanyol kormány egyaránt tagadja a szabálytalanságot, ugyanakkor német és holland kritikusok szerint az ügy bizonyítja, hogy a közös uniós adósság rejtett költségvetési támogatássá vált. A vita különösen kényes időszakban éleződött ki, hiszen már zajlanak a Magyar Péter vezette kormánnyal a tárgyalások a 10,4 milliárd eurós magyar helyreállítási keret lehívásáról Brüsszellel.

Spanyolország állítólagos uniós forrásfelhasználása újabb vitát indított el az EU közös hitelfelvételéről Németországban és Hollandiában – írja a Politico. Az ügy lényege, hogy a spanyol számvevőszék májusi jelentése szerint

a kormány mintegy 10 milliárd eurónyi, eredetileg zöld és digitális beruházásokra szánt helyreállítási forrást használhatott fel a nyugdíjrendszer és egyéb szociális kiadások finanszírozására, amelyek nem így szerepeltek az ország helyreállítási és ellenállóképességi terveiben.

Az Európai Bizottság és a spanyol kormány egyaránt tagadja a szabálytalanságot.

A vita a 2021-ben létrehozott, összesen 577 milliárd eurós helyreállítási és ellenállóképességi eszköz (RRF) körül éleződött ki, amelynek Spanyolország az egyik legnagyobb kedvezményezettje: a számára elérhető 79 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatás több mint felét 2025 végéig már felhasználta. A madridi kormány szerint egyetlen eurót sem irányítottak át nyugdíjak finanszírozására, és az egyes költségvetési sorok közötti átmeneti átcsoportosítások teljes mértékben jogszerűek és összhangban állnak az uniós szabályokkal.

Az Európai Bizottság részben védelmébe vette Spanyolországot, Raffaele Fitto bizottsági alelnök szerint ugyan nyugdíjkifizetések és folyó kiadások hivatalosan nem finanszírozhatók az RRF-ből, de a tagállamok ideiglenesen használhatják az uniós kifizetésekből származó likviditást más költségvetési célokra is, amennyiben ez nem veszélyezteti a helyreállítási terv teljesítését. A Bizottság hozzátette, hogy minden olyan pénzt, amelyet végül nem a jóváhagyott programokra fordítanak, vissza kell fizetni.

A német és holland kritikusok szerint az ügy újabb bizonyíték arra, hogy a közös uniós adósság valójában rejtett költségvetési támogatássá vált. Dirk Gotink holland konzervatív EP-képviselő úgy fogalmazott, hogy az EU ma gyakorlatilag ugyanazt teszi a tagállamokkal, mint korábban a fejlődő országokkal.

Alice Weidel, az AfD vezetője azt írta, hogy a német adófizetők pénze „a szocialisták rossz gazdálkodását” finanszírozza Európában. A vita különösen érzékeny időszakban robbant ki, mivel már zajlanak az egyeztetések a következő hétéves uniós költségvetésről, miközben Spanyolország a közös uniós hitelfelvétel egyik legerősebb támogatója maradt.

Ráadásul ez Magyarország számára is új helyzetet teremt: a Magyar Péter vezette kormány már aktívan tárgyal az Európai Bizottsággal, hogy a 10,4 milliárd eurós magyar helyreállítási keret minél nagyobb részét lehívja. Azonban Orbán Viktor kabinetje sem az elvárt reformok, sem a tervezett projektek nagy részét nem hajtotta végre. Így a Magyar-kormánynak kiskapukat és jogi engedményeket kell igénybe vennie, hogy az összeg minél nagyobb részét megmentse.

A mostani spanyol példa alapján – ahol egyelőre tényleges szabálytalanságot nem találtak – komoly viták lehetnek abból, ha Magyarország mégis felhasználhatja a pénzeit a helyreállítási terv módosításával.

