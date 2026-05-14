Megvan az új ürügy a Trumppal kötött paktum elkaszálására

A legfrissebb értesülések szerint az Európai Unió tagállamai és parlamentje abban egyeztek meg, hogy felfüggeszthetik a Bizottságot vezető Ursula von der Leyen és Donald Trump amerikai elnök között megkötött - de európai oldalról még végrehajtásra váró - kereskedelmi megállapodást. A napkelte és napnyugta záradékok után most az import mennyiség nagy mértékű növekedése után is felfüggeszthetnék a vámkedvezményeket.

Az Európai Parlament és a tagállamok tárgyalói előzetes megállapodásra jutottak arról, hogy

az Európai Unió felfüggeszthesse az Egyesült Államokkal kötött kereskedelmi megállapodást, amennyiben az amerikai import túlzott mértékben árasztaná el az európai piacot.

A tavaly nyáron von der Leyen és Trump között létrejött alku alapján az EU gyakorlatilag lenullázná az amerikai ipari termékekre kivetett vámokat, miközben az Egyesült Államok a korábbi 2-3 százalékos szintekhez képest egy 15 százalékos vámplafont alkalmazna az európai exporttal szemben.

Ahogy arról részletesen beszámoltunk korábban, bár Trump komoly mozgástércsökkenést szenvedett el az amerikai legfelsőbb bíróság döntésével, amely illegálisnak nyilvánította az vészhelyzetre hivatkozó "viszonossági" vámok önkényes kivetését, az elnök továbbra sem hagy fel a fenyegetésekkel.

Az Európai Parlament tárgyalóinak mandátuma arra szól, hogy

egyrészt ne vezessék be a amerikai vámcsökkentéseket, ameddig nem konkretizálják az acél- és alumínium exportra vonatkozó szabályokat,

másrészt felülvizsgálati, és további fenyegetések esetén felfüggesztési záradékokat kérjenek a vámmegállapodásba.

Az Euronews által megismert új elem egy ezen felüli védzáradék lehet, amely lehetővé tenné az EU számára, hogy újra vámokat vezessen be az amerikai termékekre, ha az import hirtelen megugrása zavart okozna az európai piacon.

Emellett elvi megállapodás született egy úgynevezett napnyugta záradékról is, amely automatikusan megszüntetné a megállapodást egy meghatározott időpont után, hacsak azt a felek nem hosszabbítják meg. Az Európai Parlament eredetileg 2028 márciusát szerette volna végdátumnak, de erről a lap információi szerint nem született konkrét megállapodás.

Az USA számára ettől függetlenül azonban továbbra is a legérzékenyebb pont az, hogy mikor élesíti az EU a vámkedvezményeket. Trump legutóbbi autóexportra belengetett 25 százalékos fenyegetését

von der Leyen egy telefonhívással csillapította le, amelyben azt ígérte, hogy július 4-re végrehajtják a beígért vámtehermentesítést.

Az EU-s szervek háromoldalú megbeszélései után a Parlamentnek ismét el kéne fogadnia a közös álláspontot, ahhoz, hogy életbe léphessen az alku. Erre jelenleg úgy néz ki a júniusi plenáris ülésen kerülhet sor.

