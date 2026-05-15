Már hétfőn útnak indíthatják az ukrán hitel első részletét

Az Európai Unió már hétfőn jóváhagyhatja azt a megállapodáscsomagot, amely megnyitja az utat az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitel első részlete előtt. Ha minden a tervek szerint halad, akkor Kijev már június közepén több mint 9 milliárd euróhoz juthat hozzá, amellyel részben a költségvetési hiányát fedezheti, részben pedig drónbeszerzéseket finanszírozhat az orosz támadások elleni védekezéshez.
Az szigorú feltételrendszerhez vannak kötve, és a szakaszos kiutalás a felhasználás ellenőrizhetőséget is könnyebbé teszi. A kifizetések megkezdéséhez, most több dologra is szükség van:
- Elsőként az Európai Bizottságnak el kell fogadnia azt az úgynevezett egyetértési memorandumot (MoU), amely rögzíti a makroszintű pénzügyi támogatás feltételeit.
- A dokumentumot várhatóan kedden mutathatják be hivatalosan, miután az uniós biztosok jóváhagyják.
- Ezt követően még külön jóvá kell hagyni magát a 90 milliárd eurós hitelprogramot is, amelynek részleteiről Brüsszel és Kijev tovább egyeztet.
Az ukrán parlamentnek mindeközben külön ratifikálnia kell a megállapodásokat, mielőtt ténylegesen megérkezhet az első részlet. Az uniós tervek szerint így a legkorábbi reális időpont a második negyedév vége lehet, vagyis június közepe-vége környéke.
Az első csomag két nagy részből állna:
- Az Európai Bizottság először közel 5,9 milliárd euró értékben vásárolna drónokat Ukrajna számára, amelyeket közvetlenül az ország védelmi képességeinek erősítésére használnának fel.
- Ezt követően további 3,2 milliárd eurót utalnának át az ukrán államnak, amelyet működési és költségvetési kiadásokra lehetne fordítani, beleértve a katonák fizetését és az állami adminisztráció fenntartását is.
A 90 milliárd eurós hitelprogramot még tavaly decemberben fogadták el az uniós vezetők, miután elakadtak azok a tervek, amelyek a befagyasztott orosz állami vagyon közvetlen felhasználására épültek volna. Az alkura akkor a volt miniszterelnök Orbán Viktor is igent mondott, azzal a feltétellel, hogy Magyarország - Csehországhoz és Szlovákiához hasonlóan - kimarad a hitel fedezetéből.
Ezt követően januárban érte orosz dróntámadás a magyar olajellátást is biztosító Barátság vezetéket, amelynek Ukrajna általi helyreállítása körül két hónapon át húzódó vita keletkezett, ami miatt a volt miniszterelnök blokkolni kezdte a hitelt.
Nem sokkal a magyar választások után Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy a terveknek megfelelően április végére sikerülni fog a helyreállítás, és ezután Orbán Viktor egyik utolsó döntéseként átengedte a konstrukciót.
A mostani konstrukcióban az EU közös hitelfelvétellel teremti elő a forrást, miközben fenntartja annak lehetőségét, hogy a háború lezárása után az orosz jóvátételekből fizessék vissza az összeget. Ha Moszkva ezt megtagadná, az EU a befagyasztott orosz állami eszközök felhasználását is kilátásba helyezte.
Brüsszel szerint azonban az ukrán finanszírozási igények továbbra is rendkívül magasak maradnak. Az EU becslése alapján Ukrajna költségvetéséből idén és jövőre összesen legalább 135 milliárd euró hiányzik, és bár jelenleg vannak arra utaló jelek, hogy Oroszországnak takarékra kell vennie megszállást, a háború végét továbbra is korai lenne jósolni.
Az Európai Bizottság ezért a G7-partnerekkel – köztük az Egyesült Államokkal, Kanadával és Japánnal – is további támogatásokról egyeztet a következő időszakban, hogy kipótolják az eredetileg 140-200 milliárdosnak szánt támogatást.
