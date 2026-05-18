Kőkemény sarcot ró Kijev nyakába az Európai Unió a 90 milliárd eurós hitelért cserébe

Az Európai Unió a 90 milliárd eurós ukrajnai támogatási csomag 8,4 milliárd eurós makropénzügyi részét ahhoz a feltételhez kötné, hogy Kijev 20 százalékos áfát vessen ki a külföldről érkező csomagküldemények nagyobb részére. A javaslat azonban Ukrajnában rendkívül népszerűtlen, és egyelőre kérdéses, hogy a parlament elfogadja-e.

Az Európai Unió az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós támogatási csomag egy részét egy politikailag érzékeny adóemelési feltételhez kötné – írja a Bloomberg.

A feltétel a hitel makropénzügyi támogatási részére, összesen 8,4 milliárd euróra vonatkozna.

Valdis Dombrovskis gazdasági biztos hétfőn közölte, hogy a tagállamok megállapodtak a makropénzügyi támogatási program feltételeiről, amely szerinte Ukrajna gazdasági és pénzügyi ellenálló képességét, valamint a reform- és korrupcióellenes erőfeszítéseket támogatná.

A konkrét feltétel az lenne, hogy Kijevnek törvényt kell elfogadnia a külföldről érkező csomagküldemények nagyobb részének 20 százalékos áfakötelezettség alá vonásáról.

Ukrajna az első kifizetést júniusban kaphatná meg, a másodikat szeptemberben, a harmadikat pedig az év végéig, ha teljesülnek a reformfeltételek. A Bloomberg forrásai szerint az uniós elvárás lényegében megegyezik az IMF egyik feltételével, amely egy további 700 millió dolláros támogatási részlet felszabadításához kapcsolódik.

A javaslat Ukrajnában erősen népszerűtlen, és egyelőre kérdéses, hogy átmegy-e a parlamenten.

Jaroszlav Zseleznyak ellenzéki képviselő szerint jelenleg nincs meg a szükséges támogatás a legalább 226 igen szavazat megszerzéséhez. A lakosság széles körben ellenzi az adóterhek növelését, miközben az országnak a háború ötödik évében továbbra is jelentős külső finanszírozásra van szüksége, a védelmi kiadások pedig tovább nőhetnek, például a gyalogos katonák tervezett béremelése miatt. Az IMF és az EU egy másik, szintén érzékeny áfamódosítást már egy évvel elhalasztott, és a Bloomberg szerint az IMF még a csomagadóra vonatkozó feltétel halasztását is mérlegelheti.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images