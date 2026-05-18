Magyarországi befektetések miatt is lesújt az Európai Bizottság a kínai cégekre

Az Európai Unió olyan új szabályozást készít elő, amely stratégiai ágazatokban felső korlátot szabna arra, hogy a vállalatok kritikus alkatrészeik mekkora részét szerezhetik be egyetlen beszállítótól – a plafon várhatóan 30–40 százalék körül lenne. A tervezet elsősorban a vegyipart és az ipari gépgyártást – így például az akkumulátorgyártást – érinti, ahol az olcsó kínai import és Peking exportkorlátozásai komoly kockázatot jelentenek. Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos az EU napi egymilliárd eurós kereskedelmi deficitjét kívánja orvosolni, a Bizottság emellett büntetővámokat is tervez kínai termékekre. A szabályozás nem kizárólag Kínát célozza: Brüsszel más országoktól való túlzott függőséget is csökkenteni akar, és a több mint 70 meglévő szabadkereskedelmi megállapodását használná új beszállítói láncok kiépítésére.

Az Európai Unió olyan új szabályozást készít elő, amely egyes stratégiai ágazatokban kötelezhetné a vállalatokat a beszállítói körük diverzifikálására – tudta meg a Financial Times.

A brit lap szerint a tervezet főként a vegyipari és ipari gépgyártó cégeket érintheti, amelyek az olcsó kínai import erősödésére panaszkodnak. A cél az, hogy az európai vállalatok ne függjenek túlzottan egyetlen országtól vagy beszállítótól, különösen olyan termékeknél, amelyeket Peking korábban exportkorlátozásokkal is érintett.

A készülő szabályok felső korlátot szabnának annak, hogy egy vállalat a kritikus alkatrészek mekkora részét vásárolhatja egyetlen beszállítótól,

a felső limit várhatóan 30–40 százalék körül lenne, a fennmaradó részt pedig legalább három különböző beszállítótól kellene beszerezni, nem ugyanabból az országból.

A tervezet egyelőre korai szakaszban van, de május 29-én kerülhet a Bizottság Kínával foglalkozó ülésére, majd június végén az uniós vezetők elé.

Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos a lap szerint az EU napi 1 milliárd eurós kereskedelmi deficitjét és Kína kereskedelmi nyomásgyakorlását akarja kezelni. Brüsszelben különösen a ritkaföldfém-mágnesek és más kulcsalkatrészek – így például az akkumulátorok és alkatrészeik – exportkorlátozásai miatt nőtt az aggodalom, miután ezek tavaly európai autógyártó sorok leállását is okozták.

Az Európai Bizottság emellett büntetővámokat is tervez kínai vegyipari és gépipari termékekre, mert az import megugrása több európai gyártót nehéz helyzetbe hozott.

A lépések nem kizárólag Kínára irányulnának, mert egyes alapanyagok más országoktól is túlzottan függővé tehetik az EU-t, például a hélium az Egyesült Államoktól és Katartól, a kobalt pedig a Kongói Demokratikus Köztársaságtól és Indonéziától.

Brüsszel a több mint 70 országgal meglévő szabadkereskedelmi megállapodásait használná új beszállítói láncok kiépítésére.

Az Európai Bizottság szerint a hagyományos dömping- és szubvencióellenes vizsgálatok túl lassúak, akár két évig is tarthatnak, miközben egyes ágazatok ennyi idő alatt súlyos piaci veszteséget szenvedhetnek el.

A lépések Magyarországot is érinthetik a számos kínai járműipari és akkumulátoripari gyártók importkitettsége miatt. Az uniós lépés miatt például érintett lehet a Szegeden gyárat létesítő BYD és a debreceni akkumulátorgyára miatt ismertté vált CATL is.

