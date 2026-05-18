Meloni könyörög Ursula von der Leyennél, azt kéri, hogy futni hagyják a pénzekkel

Giorgia Meloni olasz miniszterelnök levélben kérte Ursula von der Leyentől, hogy az Európai Bizottság az energiaár-válság kezelésére fordított kiadásokat mentesítse az uniós költségvetési szabályok alól, hasonlóan a védelmi beruházásokhoz. Róma a közel-keleti háború, a Hormuzi-szoros körüli feszültség és az orosz–ukrán konfliktus együttes hatásaira hivatkozik, miközben Olaszország 2025-ös hiánya már meghaladta az uniós előírásokat. Brüsszel egyelőre elutasítóan reagált: a Bizottság a fiskálisan felelős korlátokon belül kíván maradni, és a tagállamokat a még rendelkezésre álló mintegy 95 milliárd eurónyi energiaügyi uniós forrás felhasználására ösztönzi.

Azt kéri Ursula von der Leyentől, az Európai Bizottság elnökétől Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, hogy az uniós testület ne számítsa bele az energiaár-válság kezelésére fordított beruházásokat és rendkívüli intézkedéseket a költségvetési hiányba.

A Politico szerint Meloni levelében azzal érvel, hogy a közel-keleti válság, a Hormuzi-szoros körüli feszültség és az Ukrajna elleni orosz háború hatásai együttesen súlyos, országonként eltérő terheket raknak a háztartásokra és a vállalatokra.

Az olasz kormány azt szeretné, ha az energiaellátás biztonságára fordított kiadások átmenetileg ugyanúgy külön elbírálás alá esnének, mint a védelmi beruházások.

Az olasz kormány konkrétan a stabilitási és növekedési paktum rugalmasságát bővítené ki a mentesítő záradék alkalmazásával. Alapesetben a tagállamok államháztartási hiányát 3 százalék alatt kell tartani a GDP arányában, de Meloni arra hivatkozik, hogy az EU már biztosít speciális mozgásteret a védelmi kiadásokra a nemzeti mentesítési záradékon keresztül, ezért szerinte az energiabiztonságot is európai stratégiai prioritásként kellene kezelni. A levélben azt is jelezte, hogy

Olaszország nehezen tudná indokolni részvételét az EU SAFE nevű védelmi finanszírozási programjában, ha Brüsszel az energiakiadásoknál nem ad hasonló rugalmasságot.

Róma számára a kérdés különösen kényes belpolitikai és költségvetési helyzetben kerül napirendre. Az Eurostat nemrég megerősítette, hogy Olaszország 2025-ös hiánya meghaladta az uniós fiskális szabályokban rögzített határt, ami kiadáskorlátozásra kényszerítheti Meloni kormányát egy érzékeny választási év előtt. A kormányfő mozgásterét az is szűkíti, hogy pártja és a jobbközép koalíció egy igazságügyi népszavazási vereség után szoros versenyben áll a balközép ellenzékkel. A gazdasági nyomást közben az Irán elleni amerikai–izraeli csapások után február 28-án kirobbant háború is fokozza, mivel Európában emelkedtek az energiaárak, és aggodalmak jelentek meg a gázellátás, a finomítói zavarok és a repülőgép-üzemanyag-készletek miatt. Az energiaárak világszerte emelkednek, mert a globális olajellátás mintegy 20 százaléka a Hormuzi-szoroson halad át.

Brüsszel egyelőre nem mutat nyitottságot a kért kivételre:

az Európai Bizottság korábban már elutasította Ausztria, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország kérését, hogy különadót vessenek ki a háború miatt extra profitot realizáló energetikai cégekre.

Most pedig Olof Gill bizottsági szóvivő jelezte: a nemzeti mentesítési záradék kiterjesztése nincs a javasolt lehetőségek között, mert az EU a fiskálisan felelős korlátokon belül akar maradni. Ujvári Balázs bizottsági szóvivő hétfőn azt mondta, Brüsszel inkább a már rendelkezésre álló uniós források teljes felhasználását sürgeti, mivel nagyjából 95 milliárd eurónyi energiaügyi finanszírozás még nincs elköltve. Paula Pinho vezető szóvivő ennél óvatosabban fogalmazott: a Bizottság figyelemmel kíséri a helyzetet, és kész megvizsgálni a meglévő fiskális szabályokban elérhető rugalmasságot.

