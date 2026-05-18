Meloni könyörög Ursula von der Leyennél, azt kéri, hogy futni hagyják a pénzekkel

Azt kéri Ursula von der Leyentől, az Európai Bizottság elnökétől Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, hogy az uniós testület ne számítsa bele az energiaár-válság kezelésére fordított beruházásokat és rendkívüli intézkedéseket a költségvetési hiányba.
A Politico szerint Meloni levelében azzal érvel, hogy a közel-keleti válság, a Hormuzi-szoros körüli feszültség és az Ukrajna elleni orosz háború hatásai együttesen súlyos, országonként eltérő terheket raknak a háztartásokra és a vállalatokra.
Az olasz kormány azt szeretné, ha az energiaellátás biztonságára fordított kiadások átmenetileg ugyanúgy külön elbírálás alá esnének, mint a védelmi beruházások.
Az olasz kormány konkrétan a stabilitási és növekedési paktum rugalmasságát bővítené ki a mentesítő záradék alkalmazásával. Alapesetben a tagállamok államháztartási hiányát 3 százalék alatt kell tartani a GDP arányában, de Meloni arra hivatkozik, hogy az EU már biztosít speciális mozgásteret a védelmi kiadásokra a nemzeti mentesítési záradékon keresztül, ezért szerinte az energiabiztonságot is európai stratégiai prioritásként kellene kezelni. A levélben azt is jelezte, hogy
Olaszország nehezen tudná indokolni részvételét az EU SAFE nevű védelmi finanszírozási programjában, ha Brüsszel az energiakiadásoknál nem ad hasonló rugalmasságot.
Róma számára a kérdés különösen kényes belpolitikai és költségvetési helyzetben kerül napirendre. Az Eurostat nemrég megerősítette, hogy Olaszország 2025-ös hiánya meghaladta az uniós fiskális szabályokban rögzített határt, ami kiadáskorlátozásra kényszerítheti Meloni kormányát egy érzékeny választási év előtt. A kormányfő mozgásterét az is szűkíti, hogy pártja és a jobbközép koalíció egy igazságügyi népszavazási vereség után szoros versenyben áll a balközép ellenzékkel. A gazdasági nyomást közben az Irán elleni amerikai–izraeli csapások után február 28-án kirobbant háború is fokozza, mivel Európában emelkedtek az energiaárak, és aggodalmak jelentek meg a gázellátás, a finomítói zavarok és a repülőgép-üzemanyag-készletek miatt. Az energiaárak világszerte emelkednek, mert a globális olajellátás mintegy 20 százaléka a Hormuzi-szoroson halad át.
Brüsszel egyelőre nem mutat nyitottságot a kért kivételre:
az Európai Bizottság korábban már elutasította Ausztria, Németország, Olaszország, Portugália és Spanyolország kérését, hogy különadót vessenek ki a háború miatt extra profitot realizáló energetikai cégekre.
Most pedig Olof Gill bizottsági szóvivő jelezte: a nemzeti mentesítési záradék kiterjesztése nincs a javasolt lehetőségek között, mert az EU a fiskálisan felelős korlátokon belül akar maradni. Ujvári Balázs bizottsági szóvivő hétfőn azt mondta, Brüsszel inkább a már rendelkezésre álló uniós források teljes felhasználását sürgeti, mivel nagyjából 95 milliárd eurónyi energiaügyi finanszírozás még nincs elköltve. Paula Pinho vezető szóvivő ennél óvatosabban fogalmazott: a Bizottság figyelemmel kíséri a helyzetet, és kész megvizsgálni a meglévő fiskális szabályokban elérhető rugalmasságot.
Címlapkép forrása: EU
Moszkva taktikát váltott: úgy kezdték el használni a Lancet sztárfegyvert, hogy szinte lehetetlen védekezni ellene
Nagyon nehéz helyzetbe került a légvédelem.
Megszólaltak az elemzők, hogyan alakul a forint árfolyama a következő évben
A hazai fizetőeszköz egyértelműen kimagaslik a régiós mezőnyből.
A magyar háztartások háromnegyede gyermektelen
Eddig ér a' Orbán-éra - ha valaki csodát várt, csalódnia kellett.
Meloni könyörög Ursula von der Leyennél, azt kéri, hogy futni hagyják a pénzekkel
Az olasz miniszterelnök olyan mentességet kért, aminek nem örülnek Brüsszelben.
Drámai tempóra váltottak az oroszok: minden rekord megdőlhet Ukrajna támadásával
Erre utalnak a tendenciák.
A cseljabinszki katasztrófához mérhető aszteroida tart a Föld irányába, akár távcsővel is látható lesz
A Holdnál is közelebb lesz, amikor elhalad a bolygónk mellett.
Belengette a Ford elnöke: a sírból hozhatják vissza az egyik ikonikus modellt
Néhány éve vezették ki.
Állampapírt szeretnél venni? Irány a Kincstár, most!
Az Államadósság Kezelő Központ Zrt (ÁKK) tájékoztatása alapján két nagyon fontos lakossági állampapír meglévő sorozatának értékesítése lezárul. Az újonnan kibocsátott állampapírok
Ki lehetne mondani, hogy nincs pénz minden ígéretre, mire jó a kétharmad, ha nem erre?
Az új kormány legnagyobb tétje nem az lesz, mennyi pénzt tud visszaszerezni az elszámoltatásból, hanem hogy képes-e helyreállítani a versenybe, az államba és a gazdaságpolitikai... The post Ki
NIS2 képzési kötelezettség vezetőknek és IBF-eknek
A NIS2 megfelelés kapcsán a legtöbb érintett szervezet elsőként az informatikai biztonsági intézkedésekre, a szabályzatokra, az auditkötelezettségre vagy az incidenskezelési folyamatokra gondo
Zsiday Viktor: Milyen árfolyamon legyen eurónk?
Magyarországnak valós esélye van az euró bevezetésére a következő években. Habár ezt még el lehet rontani - nagyon is! - de felmerül a kérdés, hogy... The post Zsiday Viktor: Milyen árfolyam
A Karmelita
Max Weber klasszikus meghatározása szerint a karizmatikus hatalom egyik alapja a rendkívüliség érzete. Az olyan politikai rendszerekben, amelyek erősen építenek a vezető személyes tekintélyére
Medtronic - elemzés
2024 végén elemeztem, és '25 januárjától követem. Elrepült hipp-hopp 16 hónap, és máris érdemes ránéznem újra, mert közeledik egy vételi lehetőség.Ami akkor tetszett a cégben, azt még
Követett részvények - 2026. május
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A magyar kutató, elemző világ legérdekesebb kutatási eredményei 2026 márciusából - Hazai Horizont Top10
A helyi élelmiszerektől és közélettől, az infláción és az egyetemi puskázáson át a korrupcióig színes a paletta, a tudósok, elemzők legfrissebb munkáit összegző Hazai Horizonton. A 2026
Lakóingatlan fejlesztési lehetőség Debrecenben (x)
Korszerű válaszok egy változó piacon (x)
A Dunapack Packaging újra teljes értékű szereplőként erősíti jelenlétét a zöldség-gyümölcs csomagolásban
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.
Tisza trade? Hormuz? – Mi hajtja most a forintot?
Merre indul az árfolyam?
Most dől el a magyar bor jövője – A fiatalok kezében lehet az ütőkártya?
Változó ízléssel és súlyos növényvédelmi problémákkal küzd a magyar borágazat, de mi lehet a kiút?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Lépj ki a hazai piac keretei közül, és fedezd fel, hogyan fektethetsz be a globális tőzsdéken tudatosan és magabiztosan.