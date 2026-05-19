Gyomorszájon vágja a magyarokat Donald Trump legértelmetlenebb konfliktusa

Az Európai Bizottság cselekvési tervet készít a műtrágyaellátás megerősítésére, miután a közel-keleti háború, főleg a Hormuzi-szoros körüli feszültségek komoly kockázatot jelentenek az európai élelmiszer-ellátási láncokra. A nitrogénalapú műtrágyák ára 2026 áprilisára mintegy hetven százalékkal haladta meg a 2024-es átlagot, ami a földgázárak elszállása miatt következett be. Brüsszel a Közös Agrárpolitikán keresztül további támogatásokat tenne elérhetővé, vizsgálja a stratégiai készletezés lehetőségét, és ösztönözné a bio- valamint alacsony kibocsátású műtrágyák piacát.

Az Európai Bizottság cselekvési tervet mutat be a műtrágyaellátás megerősítésére és a gazdálkodókat sújtó áremelkedés mérséklésére. Erre azért van szükség, mert a közel-keleti háború miatt az Európai Unióban is az élelmiszerárak emelkedésével kell számolni – számolt be a Financial Times.

Korábban a világ műtrágya-kereskedelmének akár egyharmada is a Hormuzi-szoroson haladt át, és amellett, hogy az Irán elleni amerikai–izraeli háború az energiapiacokat már eddig is alaposan felkavarta, a talajjavítók hiánya miatt az élelmiszer-ellátási láncokat is komoly kockázatnak teszi ki. Az Magyarország számára is rossz hír, hogy a Nemzetközi Valutaalap (IMF) már két hónapja arra figyelmeztet, hogy a tartósan magas műtrágyaárak az év végére az élelmiszerárakban is megjelenhetnek,

ami a termelőkre és a fogyasztókra egyaránt nyomást gyakorol, ráadásul a szűkös költségvetéssel küzdő kormányokat is nehéz helyzetbe hozza.

A Financial Times által megismert tervezet szerint az Európai Bizottság a Közös Agrárpolitikán (KAP) keresztül további támogatásokat tenne elérhetővé. Hosszabb távon a műtrágya stratégiai készletezésének lehetőségét is vizsgálják. Brüsszel emellett úgynevezett "vezető piacokat" kíván létrehozni a bio- és alacsony szén-dioxid-kibocsátású műtrágyák számára, valamint ösztönözné az Európában gyártott termékek iránti keresletet is.

A tervezett technikai intézkedések között szerepel, hogy a gazdálkodók használhassák a biogáztermelésből származó erjesztési maradékot.

Ezt eddig magas nitrogéntartalma miatt csak korlátozottan lehetett alkalmazni, de most a szükség törvényt bont, mert a nitrogénalapú műtrágyák előállítási költségeinek akár nyolcvan százalékát a földgáz teszi ki.

Emiatt 2026 áprilisában az árak mintegy hetven százalékkal haladták meg a 2024-es átlagot.

Az uniós tisztviselők szeretnék megelőzni, hogy a műtrágyaárak szélesebb körű élelmiszer-inflációt váltsanak ki, elkerülve a 2022-es energiaválság utánihoz hasonló helyzetet. A gyakorlatban azonban a teher nagy része a tagállamokra hárul majd. A leggyorsabb segítséget az Európai Bizottság által már javasolt, ideiglenesen lazított állami támogatási szabályok jelenthetik, de ez a megoldás viszont egyenetlen támogatási szintekhez vezethet az Európai Unión belül.

Azok a gazdálkodók, akik a klímapolitikai előírások visszavonásában reménykednek, valószínűleg csalódni fognak. Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (EU ETS) és a karbonhatár-kiigazítási mechanizmus (CBAM) továbbra is vonatkozni fog a műtrágyákra.

