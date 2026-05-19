Kitüntették Angela Merkelt az Európáért tett erőfeszítéseiért

Új érdemrendett alapított az Európai Parlament amelynek a díjazottjai közt a volt német kancellár, Angela Merkel mellett, olyan nevek szerepelnek, mint a lengyel rendszerváltás után megválasztott először demokratikusan választott államfő Lech Wałęsa, valamint Volodimir Zelenszkij ukrán és Maiai Sandu moldáv elnököt, az EU-hoz való közeledés miatt.

Új uniós kitüntetést alapított az Európai Parlament, kedden pedig Strasbourgban átadták az Európai Érdemrend első elismeréseit azoknak a személyeknek, akik jelentős szerepet vállaltak az európai integrációban vagy az uniós értékek képviseletében.

Az ünnepséget az EP plenáris üléstermében tartották, ahol Roberta Metsola parlamenti elnök és Ursula von der Leyen bizottsági elnök adta át a díjakat.

Az első körben húsz kitüntetettet választottak ki, közülük tizenhárman személyesen is részt vettek a strasbourgi eseményen, és beszédet mondtak a plenáris ülésen. Az ünnepségen jelen volt Marilena Raouna, Ciprus európai ügyekért felelős miniszterhelyettese is, aki az EU Tanácsának soros elnökségét képviselte, valamint az Érdemrend kiválasztási bizottságának tagjai.

Metsola beszédében úgy fogalmazott, hogy Európa nem magától jött létre, hanem generációkon átívelő politikai és társadalmi döntések eredményeként épült fel. Szerinte az új kitüntetés célja

azok elismerése, akik a megosztottság helyett az együttműködést választották, és akkor is vezető szerepet vállaltak az európai projekt védelmében, amikor ez politikailag nehéznek számított.

A kitüntetetteket két kategóriába sorolták, tiszteletreméltó és rendes tagokra. Előbbiek közül jelen volt

Angela Merkel volt német kancellár, akit a válságkezelés és az európai integráció elősegítése miatt díjaztak, és

Lech Wałęsa, a lengyel rendszerváltó Szolidaritás egykori vezetője és az ország korábbi elnöke is, akit a kommunizmus lebontásáért díjaztak.

Ugyan Merkel vezetése sok szempontból stabilitást jelentett, és valóban összefogó erőként hatott a tagállamokra, a volt német kancellárt sokan kritizálják a 2015-ös bevándorló hullámmal kapcsolatos óvatlanságok miatt, és azért is, mert nagyrészt az ő vezetése alatt kényelmesedett el országa gazdasági modellje, amely jelentős mértékben függővé vált az Oroszországból származó energiahordozóktól.

Merkel nagyszerű ötletnek nevezte az érdemrend létrehozását, és három dolgot nevezett meg, amelyek az EU alapvető ígéretei az európai polgárok számára:

A béke, ami nem volt mindig magától értetődő, aztán sokáig azzá vált, de Oroszország támadása óta, és az USA új felfogása miatt újra keményen kell dolgozni fenntartásáért. A jólét, amelyben a 2000-es évek elején ambiciózus reményeink voltak, de mára ezektől távól kerültünk. Itt Mario Draghi versenyképességi jelentését emlegette, és azt mondta biztos benne, hogy ez alapján sikerülhet újra az élvonalba kerülni. A demokrácia, a tisztesség és az emberi jogok, ahol a közösségi média fontosságát emelte ki.

A hazugságokat igazságokként, az igazságokat pedig hazugságként tálalhatják.

– mondta el Merkel, aki szerint biztos lesznek hibák, de a valótlanságok terjesztését valahogy kezelni kell, mert ez jelentősen veszélyezteti a demokratikus működést ígéretét.

Hozzájuk hasonlóan ebben a rangban részesült még:

Jerzy Buzek , Lengyelország volt miniszterelnöke és az Európai Parlament korábbi elnöke,

, Aníbal Cavaco Silva , Portugália volt elnöke és miniszterelnöke,

, Portugália volt elnöke és miniszterelnöke, Pietro Parolin , bíboros és a Szentszék államtitkára,

, bíboros és a Szentszék államtitkára, Maia Sandu , a Moldovai Köztársaság elnöke,

, a Moldovai Köztársaság elnöke, Wolfgang Schüssel , Ausztria volt szövetségi kancellárja,

, Ausztria volt szövetségi kancellárja, Javier Solana y de Madariaga , a EU volt külügyi és biztonságpolitikai főképviselője,

, a EU volt külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Jean Claude Trichet , az Európai Központi Bank volt elnöke, aki 2008-as gazdasági világválság alatt is vezette az intézményt,

, az Európai Központi Bank volt elnöke, aki 2008-as gazdasági világválság alatt is vezette az intézményt, Valdas Adamkus , Litvánia volt elnöke,

, Litvánia volt elnöke, Sauli Niinistö , Finnország volt elnöke és a finn parlament volt elnöke, aki az unió védelmi felkészültségének felmérésében is jelentős szerepet vállalt, valamit

, Finnország volt elnöke és a finn parlament volt elnöke, aki az unió védelmi felkészültségének felmérésében is jelentős szerepet vállalt, valamit Mary Robinson, Írország volt elnöke és az ENSZ volt emberi jogi főbiztosa.

Rajtuk kívül az Európai Érdemrend kitüntetésében részesült:

Marc Gjidara , ügyvéd és tudós,

, Sandra Lejniece , orvos, tudós és akadémiai vezető,

, orvos, tudós és akadémiai vezető, Olekszandra Matvijcsuk , emberi jogi ügyvéd,

, emberi jogi ügyvéd, Viviane Reding , az Európai Bizottság volt alelnöke, a luxemburgi képviselőház volt tagja, az Európai Parlament volt tagja

, az Európai Bizottság volt alelnöke, a luxemburgi képviselőház volt tagja, az Európai Parlament volt tagja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki országa európai orientációjáért és az orosz invázióval szembeni ellenállásért lett kiválasztva.

Kulturális hozzájárulásuk miatt a rend részévé választották még

José Andrés séfet, aki a nemzetközi szinten dolgozó Wolrd Central Kitchen non-profit civilszervezetet alapított,

séfet, aki a nemzetközi szinten dolgozó Wolrd Central Kitchen non-profit civilszervezetet alapított, Giannis Antetokounmpót kosárlabda-bajnokot, a társadalmi mobilitás egy jelképét, valamint

kosárlabda-bajnokot, a társadalmi mobilitás egy jelképét, valamint a U2 zenekar tagjait humanitárius szerepvállalásuk miatt.

Az Európai Érdemrendet tavaly hozta létre az Európai Parlament Elnöksége az alapító Schuman-nyilatkozat 75. évfordulója alkalmából.

