Megszavazták az európai „naivitás” lezárását

Hatalmas többséggel fogadták el kedden a befektetésekre vonatkozó új szabályokat, amelyek jelentősen szigorítják a külföldi beruházások uniós átvilágítását, elsősorban a stratégiai ágazatok védelme érdekében. Az új rendszer célja, hogy az EU könnyebben kiszűrhesse azokat a beruházásokat, amelyek biztonsági vagy közrendi kockázatot jelenthetnek, amellett, hogy továbbra is nyitott tudjon maradni a külföldi tőke előtt.

Kedden az Európai Parlament strasbourgi szavazásán 508 igen, 64 nem és 90 tartózkodás mellett hagyták jóvá az új szabályrendszert, amely szigorúbb követelményeket állítana az orosz agresszió miatt is felértékelődött stratégiai ágazatokba érkező befektetések elé.

Az elfogadott megállapodás alapján minden tagállamnak kötelező lesz nemzeti átvilágítási mechanizmust működtetnie az olyan érzékeny területeken, mint

a védelemipar,

a csúcstechnológiás és hétköznapi digitális eszközökben egyaránt használt félvezetők,

a mesterséges intelligencia,

a kritikus nyersanyagok,

a pénzügyi szolgáltatások.

A szabályok nemcsak közvetlen külföldi befektetésekre, hanem bizonyos EU-n belüli tranzakciókra is kiterjednek majd, ha a végső tulajdonos unión kívüli szereplő.

Az új rendszer egyik legfontosabb eleme a tagállamok közötti koordináció erősítése lesz. A nemzeti hatóságok és az Európai Bizottság között szorosabb információmegosztást és közös fellépést alakítanak ki a határokon átnyúló biztonsági kockázatok kezelése érdekében. Emellett egyszerűsítik az átvilágítási eljárásokat is, hogy csökkentsék a bürokratikus terheket és kiszámíthatóbb környezetet teremtsenek a beruházók számára.

A Covid-járvány, az orosz-ukrán háború, valamint az EU és Kína közötti stratégiai verseny egyaránt ráirányította a figyelmet arra, hogy az unió sérülékeny lehet bizonyos külföldi felvásárlásokkal szemben, különösen a kritikus infrastruktúrák és technológiák területén. Így ez az intézkedés egy újabb kis lépés a sokat emlegetett stratégiai autonómia valódi elérése felé.

A megállapodás részeként az Európai Bizottság vállalta, hogy további feltételeket dolgoz ki bizonyos stratégiai ágazatokba érkező külföldi befektetésekre. Ennek első lépéseként márciusban már bemutatták az ipar felgyorsításáról szóló jogszabálytervezetet is, amely a „Made in EU” iparpolitikai törekvésekhez és az európai gazdasági szuverenitás erősítéséhez kapcsolódik.

A Parlament jelentéstevője, Raphaël Glucksmann szerint több EU-n kívüli ország tudatosan próbálta megszerezni az ellenőrzést az európai gazdaság érzékeny szektorai felett, a mostani szabályozás pedig azért fontos, mert

lezárja az európai naivitás egy fejezetét.

A rendeletet persze a tagállami vezetőknek is jóvá kell hagyniuk, de ekkora parlamenti többség jellemzően azt jelenti, hogy nemzeti szinten sem merülnek fel érdemi aggályok, hiszen akkor az EP-képviselők egy jelentős része is politikai helyezkedésre használta volna a szavazást. A Tanács hivatalos jóváhagyása után,

várhatóan 18 hónap türelmi idő leteltével kell a tagállamoknak elkezdeniük alkalmazni az ez idő alatt kialakított rendszert.

