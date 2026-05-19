Ursula von der Leyen kimondta a kíméletlen igazságot Európáról

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke a 2026-os European Clean Tech Conference-en bejelentette, hogy a Bizottság elektrifikációs akciótervet terjeszt elő Európa fosszilisenergia-függőségének felszámolására. A tiszta technológiai ágazat már évi 100 ezer új munkahelyet teremt a kontinensen. Von der Leyen a tisztességtelen globális verseny miatt is lépéseket sürgetett. Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta: a valódi energiafüggetlenséghez Európának nemcsak használnia, hanem meg is kell építenie a jövő tiszta technológiáit.

Európa tiszta technológiai ágazata már most évi 100 ezer új munkahelyet teremt, és bizonyítja, hogy a kontinens képes vezető szerepet betölteni a jövő iparágaiban – jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a 2026-os European Clean Tech Conference megnyitóján.

Az uniós testület vezetője arról beszélt, hogy Európa-szerte jelentős innováció zajlik:

vállalatok ipari hulladékból állítanak elő energiát, szélenergiával hajtott modern hajózási megoldásokat fejlesztenek, illetve ipari léptékű geotermikus energiatermelésen dolgoznak.

Von der Leyen szerint ez a vezető szerep most különösen fontossá vált, mert a közel-keleti helyzet világszerte gazdasági sokkhullámokat indított el. Úgy fogalmazott, hogy az elmúlt években meghozott intézkedések miatt Európa kevésbé kitett, mint korábban, de nem sérthetetlen. A beszéd egyik legerősebb mondata szerint

amíg az olajra és a gázra támaszkodunk, sebezhetők maradunk, ezért ha Európa valódi függetlenséget akar, fel kell gyorsítania az elektrifikációt.

Példaként említette, hogy az elektromos autók vásárlása a háború kezdete óta 51 százalékkal nőtt.

Az Európai Bizottság ezért elektrifikációs akciótervet terjeszt elő, amely von der Leyen szerint világos célokat jelöl majd ki annak érdekében, hogy Európa végleg megszabaduljon a fosszilisenergiaár-sokkoknak való kitettségtől. A Bizottság elnöke azt mondta, „az elektrifikáció és a hazai tiszta energia jelenti az utat a függetlenséghez”, de azt is hangsúlyozta, hogy ezeket a technológiákat Európában kell fejleszteni és gyártani. Erős alapként említette a tengeri szélenergiát és az elektrolizátorokat, valamint azt, hogy az Európában használt hőszivattyúk kétharmadát a kontinensen gyártják.

Von der Leyen szerint ugyanakkor az európai tisztaipari szereplők egyre erősebb, gyakran tisztességtelen globális versennyel szembesülnek. Ennek kezelésére hivatkozva beszélt az ipari gyorsítási törvényről (Industrial Accelerator Actről), amelynek célja a szabályok egyszerűsítése, az engedélyezés gyorsítása, valamint annak biztosítása, hogy a külföldi beruházások valódi értéket hozzanak Európának.

A közbeszerzéseknél bevezetett „Made in EU” és alacsony karbonintenzitású kritériumokkal pedig a Bizottság azt akarja elérni, hogy az adófizetői pénzek az európai iparhoz kerüljenek.

A Bizottság elnöke külön kitért az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerre is, amely szerinte kulcsszerepet játszik a tiszta átállás finanszírozásában. Von der Leyen adatai szerint 2005 óta az ETS hatálya alá tartozó ágazatok kibocsátása 39 százalékkal csökkent, miközben a gazdaság 71 százalékkal nőtt, a rendszer pedig több mint 260 milliárd euró bevételt termelt. Uniós szinten ezeknek a bevételeknek a teljes egészét tiszta innovációba forgatják vissza, nemzeti szinten azonban szerinte ez nem mindenhol történik így, ezért a nyári ETS-reform egyik központi kérdése az lesz, hogy a bevételek visszakerüljenek az európai vállalatokhoz.

Ez a pénz az ipartól származik – és a holnap tiszta iparágainak felépítésére kell felhasználni

– fogalmazott, majd azzal zárta beszédét, hogy „a tiszta technológia biztonságot jelent, növekedést jelent, és minőségi munkahelyeket jelent itt, Európában”, ezért Európának nemcsak használnia kell a jövő tiszta technológiáit, hanem meg is kell építenie őket.

Címlapkép forrása: EU