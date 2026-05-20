Az EU elkezdta felhalmozni azokat a nyersanyagokat, amik nélkül pillanatok alatt megbénulna az ipar
Az Európai Unió kijelölte az első közös stratégiai nyersanyagkészletébe kerülő ásványi anyagokat, amelyek között a volfrám, a ritkaföldfémek és a gallium is szerepel. A lépés elsődleges célja a Kínától való függőség csökkentése a kritikus nyersanyagok piacán, amelyek nélkülözhetetlenek a védelmi ipar, a félvezetőgyártás és az energetikai átállás szempontjából. Az EU már egyeztetéseket folytat a nagy európai kikötőkkel, köztük a rotterdamival a nyersanyagok tárolásáról. A tervezésben tíz tagállam vesz részt, a munkacsoportokat Olaszország, Franciaország és Németország vezeti.

Az Európai Unió kijelölte az első közös stratégiai nyersanyagkészletébe kerülő ásványi anyagokat. A Reuters ügyhöz közel álló forrásai szerint a volfrám, a ritkaföldfémek és a gallium is szerepel a szűkített listán. A lépés fő célja a Kínától való függőség csökkentése.

A három nyersanyagon túl két forrás szerint a magnézium is felkerülhet a kiemelt listára. Egy harmadik forrás a germániumot és a grafitot is valószínűsítette a végleges összetételben. A mérlegelt nyersanyagok többsége – a magnézium kivételével – szerepel a NATO hadiipar szempontjából kritikusnak minősített tizenkét elemének listáján is.

Az Európai Unió már egyeztetéseket folytat a nagy európai kikötőkkel a nyersanyagok tárolásáról, köztük a kontinens legnagyobb forgalmú dokkjával, a rotterdamival is.

A készletezési terv az EU egyik legkonkrétabb lépése annak érdekében, hogy függetlenítse gazdaságát Peking dominanciájától a kritikus nyersanyagok piacán. Ezek az anyagok nélkülözhetetlenek a védelmi ipar, a félvezetőgyártás és az energetikai átállás szempontjából. Kína rendszeresen alkalmazza piaci fölényét nyomásgyakorlás eszközeként a kereskedelmi viták során. A pekingi exportkorlátozások komoly sokkot okoztak a világgazdaságban, ami arra ösztönözte a nyugati szövetségeseket, köztük az Egyesült Államokat is, hogy saját stratégiai készleteket építsenek ki.

Az Európai Bizottság tavaly decemberben jelentette be a kezdeményezést, a tervezésben tíz uniós tagállam vesz részt, a munkacsoportokat pedig Olaszország, Franciaország és Németország vezeti.

Franciaország a G7-elnöksége egyik kiemelt céljaként kezeli a kritikus nyersanyagellátás diverzifikálását. Az EU párhuzamosan egy állandó titkárság felállításáról is tárgyal. Ennek célja, hogy az ellátásbiztonsági munka a soros uniós elnökségektől függetlenül is folyamatos maradjon.

Forrás: Reuters

Az Amazon marketplace-en keresztüli értékesítés ma már gyors, kényelmes és látszólag egyszerű növekedési lehetőség. Egy magyar vagy régiós vállalkozás néhány kattintással, akár az Eu

