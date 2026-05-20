Brüsszel elkezdte a szabályok kigyomlálását, a tagállamok rögtön elkezdtek aggódni

Az Európai Unió 2025 elején külön diplomatacsoportot hozott létre, hogy gyorsított eljárásban több tucat uniós jogszabályt egyszerűsítsen és csökkentse a vállalatok adminisztratív terheit – az Európai Bizottság számításai szerint évi közel 38 milliárd eurónyi megtakarítást ígérve. A munkát azonban nem az eredeti jogszabályokat kidolgozó szakértőkre, hanem új diplomatákra bízták, ami másfél év után egyre több aggályt vet fel. Különösen a növényvédő szerek és kozmetikai vegyi anyagok szabályozásánál figyelmeztetnek diplomaták és civil szervezetek arra, hogy a gyorsítás egészségügyi és környezeti kockázatokkal járhat, miközben az európai ombudsman hivatali visszásság miatt már bírálta a Bizottságot a hatásvizsgálatok hiánya miatt.

Az uniós kormányok 2025 elején külön diplomatacsoportot állítottak rá arra, hogy több tucat uniós jogszabályt újranyissanak, és kigyomlálják belőlük a vállalatok szerint túlzott adminisztratív terheket.

A cél az volt, hogy a lassú európai növekedésre reagálva gyorsan csökkentsék a bürokráciát, és versenyképesebbé tegyék az EU gazdaságát az Egyesült Államokkal és Kínával szemben.

Másfél év után viszont több uniós diplomata már arra figyelmeztet, hogy a szakértők háttérbe szorítása könnyen veszélyes deregulációhoz vezethet, különösen olyan területeken, amelyek közvetlenül érintik az emberi egészséget vagy a környezetvédelmi szabályokat – írja a Politico.

Brüsszelben az egyszerűsítési menetrend keretében az Európai Bizottság 10 jogszabálycsomagot terjesztett elő, amelyeket az uniós zsargonban omnibuszcsomagoknak neveznek. Ezek a védelmi ipartól és a beruházásoktól a környezetszennyezésen és a növényvédő szereken át több ágazati szabályrendszert is újranyitnak, és a cégek számára túlzottan terhesnek ítélt követelmények csökkentését célozzák – ahogy arról több cikkben is részletesen írtunk.

Az Európai Bizottság számítása szerint a módosítások évente közel 38 milliárd euró adminisztratív költségtől szabadíthatják meg az európai gazdaságot, az uniós vezetők pedig azt várják, hogy a tárgyalók az év végéig valamennyi csomagot feldolgozzák.

Viszont a tagállamokat tömörítő Európai Tanács oldalán nem azokat a szakértőket bízták meg a javaslatok felülvizsgálatával, akik korábban az eredeti jogszabályokon dolgoztak, hanem új diplomatákat vontak be a folyamatba. Egy uniós diplomata ezt azzal indokolta, hogy a deregulációval nem ugyanazoknak kell foglalkozniuk, akik korábban a szabályozást megírták, mert különben „soha nem fogják tudni levágni” a felesleges részeket. A munka az EU Tanácsának Antici csoportjához kapcsolódó informális egyszerűsítési formációban zajlik, amely a Politico a Tanács honlapja alapján azt írja, hogy

az első omnibuszcsomag 2025 eleji bemutatása óta közel százszor ülésezett; az üléseket jelenleg a ciprusi soros elnökség vezeti.

Különösen a növényvédő szerekre és a kozmetikumokban használt vegyi anyagokra vonatkozó javaslatoknál vált láthatóvá, hogy az egyszerűsítés egészségügyi és környezeti kockázatokat is felvethet. Lukáš Bado szlovák agrárdiplomata már tavaly januárban jelezte, hogy az egyszerűsítési csoportot nem ilyen technikai elemek kezelésére hozták létre. A Politicónak nyilatkozó diplomaták közül többen ugyanakkor azt állították, hogy a nemzeti kormányok szakértőire folyamatosan támaszkodnak az elemzésekben és az álláspontok előkészítésében, bár gyakran csak néhány napjuk marad arra, hogy a tanácsi ülések előtt technikai inputot kérjenek.

Civil szervezetek és egyes vállalatok szerint a gyorsítás már most komoly kockázatokat okoz:

előbbiek a környezetvédelmi és közegészségügyi normák gyengítésétől, valamint a hatásvizsgálatok hiányától tartanak, utóbbiak pedig szabályozási bizonytalanságra és többletköltségekre panaszkodnak.

Az európai ombudsman hivatali visszásság miatt bírálta az Európai Bizottságot, amiért több egyszerűsítési tervezetnél nem tartotta be saját jogalkotási iránymutatásait. A 10 csomagból eddig négy esetében született intézményközi megállapodás, a Tanács további három javaslatról teljes egészében, egy másikról pedig részben alakított ki közös álláspontot, a fennmaradó dossziékat pedig várhatóan Írországnak kell továbbvinnie, amikor júliusban átveszi a soros elnökséget Ciprustól.

