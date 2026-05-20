Elítélték a Beneš-dekrétumokat, és kilátásba került a Szlovákia elleni jogállamisági eljárás

Az Európai Parlament nagy többséggel elfogadott állásfoglalásban kérte az Európai Bizottságot, hogy vizsgálja meg, fennáll-e Szlovákiában az uniós alapértékek súlyos megsértésének kockázata. A friss döntés szerint a Fico-kormány lépései több szempontból is aggályosak, ezért a határozat sürgeti a jogállamisági feltételességi mechanizmus alkalmazását, mivel az uniós pénzek felhasználásával kapcsolatban is felmerültek visszaélések. Magyar szempontból kiemelten fontos, hogy az EP felszólította Szlovákiát a Beneš-dekrétumokra alapozott kisajátítások leállítására, amelyek különösen a felvidéki magyarokat érintik, és amely ellen a Tisza Párt EP-frakciója aktívan kampányolt.

Az Európai Parlament újabb politikai nyomást helyezett Robert Fico kormányára, miután a szerdán 347 igen, 165 nem és 25 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásában arra kérte az Európai Bizottságot, mérje fel, fennáll-e Szlovákiában az uniós alapértékek súlyos megsértésének egyértelmű kockázata. Ennek értelmében, a képviselői többség szerint

A demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlása már nemcsak belpolitikai probléma, hanem az EU pénzügyi érdekeit is veszélyeztetheti.

Az EP ezért nem pusztán politikai figyelmeztetést fogalmazott meg, hanem azt is sürgette, hogy a Bizottság használja ki a rendelkezésére álló megelőző és végrehajtási eszközöket, beleértve a kötelezettségszegési eljárásokat és a jogállamisági feltételességi mechanizmus alkalmazását.

Itt fontos megjegyezni, hogy a Parlament csak kérheti és javasolhatja az ilyen intézkedések elindítását, de a széles körű támogatás és a magyar választások által jelentett fordulat elég erős jelzés lehet Szlovákia vezetésének arra, hogy érdemes lehet stratégiát váltania és érdemben kezelni az EU által megfogalmazott kritikákat.

A parlamenti aggályok középpontjában a Fico-kormány büntetőjogi és intézményi reformjai állnak. Az EP-képviselők szerint aggasztó, hogy a szlovák büntetőjogi változtatások lazítják a korrupcióval kapcsolatos szabályokat, és megszűnnek vagy gyengülnek olyan speciális korrupcióellenes szervek, amelyek korábban az érzékeny ügyek kivizsgálásában játszottak szerepet.

A határozat kitér a volt korrupcióellenes nyomozókat érő zaklatási hírekre, valamint a visszaélést bejelentő személyeket védő hivatal tervezett megszüntetésére is. A Parlament azt várja a szlovák hatóságoktól, hogy erősítsék meg a bírói függetlenséget, és hajtsák végre az Európai Bizottság, valamint az Európa Tanács szerveinek korrupcióellenes ajánlásait.

Az uniós forrásfelhasználásra nézve külön kiemelik a szlovák mezőgazdasági kifizető ügynökség működésével kapcsolatos problémákat, valamint azokat az állításokat, amelyek szerint

uniós finanszírozású vidékfejlesztési és turisztikai projektek forrásait luxus magánbirtokok építésére, illetve felújítására használhatták fel.

A kiemelés leginkább amiatt jelentős, mert a jogállamisági feltételességi mechanizmus akkor vethető be, ha a hiányosságok kellően közvetlenül érintik vagy veszélyeztetik az uniós költségvetés megfelelő felhasználását.

A Parlament már 2025-ben is jelezte aggályait Szlovákia ügyében, 2026 áprilisában pedig az uniós költségvetés bizottsági végrehajtásának felülvizsgálatához kapcsolódó állásfoglalásban is sürgette a mechanizmus alkalmazását. Erre jött most rá, a friss döntés.

Az állásfoglalás másik fontos eleme a Fico-kormány alkotmányos és társadalompolitikai irányával kapcsolatos bírálat, amely szerint

a szlovák alkotmánymódosítások korlátozzák az alapvető jogokat, és megkérdőjelezik az uniós jog elsőbbségét.

Mivel az állásfoglalás egy ötpárti javaslat, ezért rengeteg egyéb aggály is helyet kapott benne, a sajtószabadság és a médiapluralizmus romlásától a nők és kisebbségek jogainak védelméig, magyar viszonylatban azonban a Tisza-delegáció által kiharcolt, Beneš-dekrétumokra fókuszáló passzusok az igazán lényegesek.

Magyar szál

Ezek alapvetően a második világháború utáni kollektív bűnösségre épülő rendeletek, amelyeken keresztül a szlovákiai magyar kisebbséget is vagyonelkobzások fenyegetik. Különösen súlyos és jogilag is nehezen értelmezhető, hogy ezeket visszamenőleg alkalmaznák, ezért az EP arra szólította fel a szlovák hatóságokat, hogy állítsák le a kisajátításokat, amelyek különösen a felvidéki magyarokat érintik.

Azt, hogy a magyar kisebbséget konkrétan megnevezzék az állásfoglalásban, a tiszás EP-képviselők járták ki, miközben a Patrióták pártcsaládban helyet foglaló fideszes politikusok úgy is a csomag ellen szavaztak, hogy tisztában lehettek a döntés végkimenetelével.

Bár az ezzel kapcsolatos munkát már jóval a választási győzelem előtt megkezdték az Tisza képviselői, annak eredménye időben is kapóra jön Magyarország új kormányának, hiszen Magyar Péter a Robert Ficoval folytatott választási győzelem utáni egyeztetéséről azt kommunikálta:

szakpolitikai kérdésekről csak akkor lehet érdemben tárgyalni, ha Szlovákia garanciát ad a felvidéki magyarokat börtönnel fenyegető jogszabály hatályon kívül helyezésére, valamint arra, hogy a jövőben nem kerül sor magyarok földjeinek elkobzására a Beneš-dekrétumokra hivatkozva.

Magyar szerint az új kormány számára a szlovák–magyar kapcsolatokban a legfontosabb prioritás a felvidéki magyarok jogainak védelme, ezért ebből nem hajlandó engedni. Pedig eddig az egyik leghangsúlyosabb EU-politikával kapcsolatos terve a visegrádi négyek együttműködésének újjáépítése.

Fico korábban – még a magyar választások kampányidőszakában – úgy fogalmazott, hogy a dekrétumok eltörölhetetlen részei a szlovák jogrendnek, azóta azonban már közös képet osztott meg Andrej Babiš cseh és Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, miszerint Magyar Péterre utalva várják a „negyedik muskétást” a V4 feltámasztásához.

A visegrádi országok együttműködése akkor romlott meg jelentősen, amikor Orbán Viktor korábbi miniszterelnök a vele szövetséges lengyel ellenzék volt igazságügyi miniszternek és helyettesének biztosított védelmet, miután az ország ügyészsége büntetőeljárást kezdett ellenük. Bár Magyar Péter korábban arra utalt, hogy a lehető leggyorsabban ki fogják adni őket a lengyel hatóságoknak, a két politikus azóta az Egyesült Államokba szökött.

Az elmaradt kiadatás ellenére minden jel arra mutat, hogy jól alakulnak a viszonyok. Az EP-szavazással egy napon, szerdán a magyar miniszterelnök személyesen is tárgyalt Tuskkal, Ficóval pedig a soron következő uniós csúcs alkalmával folytatják az egyeztetéseket, amely június közepén lesz esedékes.

