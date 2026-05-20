Gigantikus vagyon indul Ukrajnába, de kiderült, milyen kőkemény árat kér Brüsszel

Az Európai Bizottság aláírta az Ukrajnával kötendő egyetértési megállapodást, amely megnyitja az utat a 90 milliárd eurós támogatási csomag első makroszintű pénzügyi részletének folyósítása előtt. A memorandum rögzíti a támogatás feltételeit, köztük demokratikus és jogállamisági követelményeket, valamint költségvetési reformokat, amelyek a Bizottság becslése szerint évente mintegy 6 milliárd euró többletbevételt hozhatnak Ukrajnának. Az első, 3,2 milliárd eurós részletet a Bizottság még 2026 júniusában szeretné kifizetni, ehhez azonban Kijevnek is alá kell írnia és ratifikálnia kell a megállapodást, valamint igazolnia kell a reformfeltételek teljesítését. A támogatás makroszintű költségvetési segítségként működik, tehát nem célzott védelmi vagy energetikai finanszírozás, hanem az ukrán állam működőképességének és pénzügyi irányításának megerősítését szolgálja.

Az Európai Bizottság aláírta azt az Ukrajnával kötendő egyetértési megállapodást, amely megnyitja az utat az új makroszintű pénzügyi támogatás első részletének kifizetése előtt az úgynevezett Ukrajna támogatási hitel (Ukraine Support Loan) részeként. A dokumentumot az uniós oldalról Valdis Dombrovskis gazdaságért, termelékenységért, végrehajtásért és egyszerűsítésért felelős biztos írta alá, miután a részt vevő tagállamok május 18-án hivatalosan jóváhagyták a konstrukciót az MFA-bizottságban. Ujvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a mai brüsszeli tájékoztatón úgy fogalmazott, hogy

fontos lépés történt a 90 milliárd eurós Ukrajnának szánt támogatási csomag gyakorlati végrehajtásában, mert a Bizottság lezárta a memorandumról szóló tárgyalásokat, elfogadta a dokumentumot, és uniós részről alá is írta azt.

A következő lépésben Ukrajnának kell aláírnia és ratifikálnia a memorandumot, amely csak ezután léphet hatályba. A megállapodás nem pusztán technikai dokumentum:

rögzíti a támogatás fő paramétereit, az egyes részletek indikatív nagyságát és ütemezését, valamint azokat a feltételeket, amelyeket Kijevnek teljesítenie kell a kifizetések előtt.

Az Európai Bizottság közleménye szerint ezek között szerepel a demokratikus intézményrendszer hatékony működésének fenntartása, a jogállamiság tiszteletben tartása, a korrupció elleni fellépés folytatása és az emberi jogok biztosítása. Ujvári Balázs a tájékoztatón ugyanezt megerősítve jelezte, hogy a politikai feltételek mellett gazdasági reformkövetelmények is kapcsolódnak a programhoz.

A gazdasági feltételek középpontjában a költségvetési reformok állnak, amelyeket három fő pillér köré szerveztek: a bevételek növelése, a közkiadások hatékonyságának javítása és az államháztartási irányítási rendszerek megerősítése. Az Európai Bizottság szerint az első kifizetéshez szükséges feltételek mindhárom területet érintik, így Ukrajnának előrelépést kell tennie többek között a digitális platformokon szerzett jövedelmek adóztatásában, ágazati közberuházási stratégiák kidolgozásában, valamint az ukrán vámkódex frissítésében. Ujvári Balázs új részletként azt is közölte, hogy

az Európai Bizottság becslései szerint a reformok hatékony végrehajtása évente körülbelül 6 milliárd euró többletbevételt hozhat az ukrán állami költségvetésnek, ennek hatása pedig fokozatosan, 2026 végétől válhat érezhetővé.

A mostani makroszintű pénzügyi támogatási ágban 2026-ra 8,35 milliárd eurót irányoztak elő Ukrajna számára, ebből az első részlet 3,2 milliárd euró lehet. Az uniós végrehajtó testület célja, hogy ezt még 2026 második negyedévében, vagyis júniusban folyósítsa, de a szóvivő hangsúlyozta, hogy ehhez két feltételnek mindenképpen teljesülnie kell: Ukrajnának igazolnia kell az első részlethez kapcsolódó reformfeltételek teljesítését, és a hitelmegállapodásnak is életbe kell lépnie. Ujvári Balázs szerint ez utóbbi az utolsó hiányzó elem, amelyen jelenleg is dolgoznak, és amelynél az Európai Bizottság értékelése szerint már érezhető előrelépés történt.

A tájékoztatón külön kérdésként merült fel, hogy a memorandum tartalmaz-e az ukrán energiaszektorra vonatkozó speciális feltételeket, illetve korlátozást arra nézve, hogy az ágazat hozzáférhet-e a forrásokhoz. A válaszban Ujvári Balázs nem említett külön energetikai kikötést, hanem azt hangsúlyozta, hogy a memorandum feltételrendszere elsősorban a költségvetési és államháztartási reformokra épül.

A szóvivő egy másik kérdésre reagálva tisztázta azt is, hogy ez a pénz nem azonos azzal a 6 milliárd eurós forrással, amelyet drónokra és katonai célokra emlegetnek. A 90 milliárd eurós támogatási csomag végrehajtása három külön csatornán keresztül történik: az egyik a makroszintű pénzügyi támogatási program, amely költségvetési támogatást jelent, míg a hadi kiadásokra külön védelmi ablak szolgál.

