Gigantikus vagyon indul Ukrajnába, de kiderült, milyen kőkemény árat kér Brüsszel

Az Európai Bizottság aláírta azt az Ukrajnával kötendő egyetértési megállapodást, amely megnyitja az utat az új makroszintű pénzügyi támogatás első részletének kifizetése előtt az úgynevezett Ukrajna támogatási hitel (Ukraine Support Loan) részeként. A dokumentumot az uniós oldalról Valdis Dombrovskis gazdaságért, termelékenységért, végrehajtásért és egyszerűsítésért felelős biztos írta alá, miután a részt vevő tagállamok május 18-án hivatalosan jóváhagyták a konstrukciót az MFA-bizottságban. Ujvári Balázs, az Európai Bizottság szóvivője a mai brüsszeli tájékoztatón úgy fogalmazott, hogy
fontos lépés történt a 90 milliárd eurós Ukrajnának szánt támogatási csomag gyakorlati végrehajtásában, mert a Bizottság lezárta a memorandumról szóló tárgyalásokat, elfogadta a dokumentumot, és uniós részről alá is írta azt.
A következő lépésben Ukrajnának kell aláírnia és ratifikálnia a memorandumot, amely csak ezután léphet hatályba. A megállapodás nem pusztán technikai dokumentum:
rögzíti a támogatás fő paramétereit, az egyes részletek indikatív nagyságát és ütemezését, valamint azokat a feltételeket, amelyeket Kijevnek teljesítenie kell a kifizetések előtt.
Az Európai Bizottság közleménye szerint ezek között szerepel a demokratikus intézményrendszer hatékony működésének fenntartása, a jogállamiság tiszteletben tartása, a korrupció elleni fellépés folytatása és az emberi jogok biztosítása. Ujvári Balázs a tájékoztatón ugyanezt megerősítve jelezte, hogy a politikai feltételek mellett gazdasági reformkövetelmények is kapcsolódnak a programhoz.
A gazdasági feltételek középpontjában a költségvetési reformok állnak, amelyeket három fő pillér köré szerveztek: a bevételek növelése, a közkiadások hatékonyságának javítása és az államháztartási irányítási rendszerek megerősítése. Az Európai Bizottság szerint az első kifizetéshez szükséges feltételek mindhárom területet érintik, így Ukrajnának előrelépést kell tennie többek között a digitális platformokon szerzett jövedelmek adóztatásában, ágazati közberuházási stratégiák kidolgozásában, valamint az ukrán vámkódex frissítésében. Ujvári Balázs új részletként azt is közölte, hogy
az Európai Bizottság becslései szerint a reformok hatékony végrehajtása évente körülbelül 6 milliárd euró többletbevételt hozhat az ukrán állami költségvetésnek, ennek hatása pedig fokozatosan, 2026 végétől válhat érezhetővé.
A mostani makroszintű pénzügyi támogatási ágban 2026-ra 8,35 milliárd eurót irányoztak elő Ukrajna számára, ebből az első részlet 3,2 milliárd euró lehet. Az uniós végrehajtó testület célja, hogy ezt még 2026 második negyedévében, vagyis júniusban folyósítsa, de a szóvivő hangsúlyozta, hogy ehhez két feltételnek mindenképpen teljesülnie kell: Ukrajnának igazolnia kell az első részlethez kapcsolódó reformfeltételek teljesítését, és a hitelmegállapodásnak is életbe kell lépnie. Ujvári Balázs szerint ez utóbbi az utolsó hiányzó elem, amelyen jelenleg is dolgoznak, és amelynél az Európai Bizottság értékelése szerint már érezhető előrelépés történt.
A tájékoztatón külön kérdésként merült fel, hogy a memorandum tartalmaz-e az ukrán energiaszektorra vonatkozó speciális feltételeket, illetve korlátozást arra nézve, hogy az ágazat hozzáférhet-e a forrásokhoz. A válaszban Ujvári Balázs nem említett külön energetikai kikötést, hanem azt hangsúlyozta, hogy a memorandum feltételrendszere elsősorban a költségvetési és államháztartási reformokra épül.
A szóvivő egy másik kérdésre reagálva tisztázta azt is, hogy ez a pénz nem azonos azzal a 6 milliárd eurós forrással, amelyet drónokra és katonai célokra emlegetnek. A 90 milliárd eurós támogatási csomag végrehajtása három külön csatornán keresztül történik: az egyik a makroszintű pénzügyi támogatási program, amely költségvetési támogatást jelent, míg a hadi kiadásokra külön védelmi ablak szolgál.
Címlapkép forrása: EU
Bárki nyeri az ádáz háborút, egy hatalmas katonai hatalom húzza a legrövidebbet - Mutatjuk a legrosszabb forgatókönyvet
Messze nem olyan egyszerű a NATO-tagállam dolga, mint azt sokan gondolják.
Euronews: Magyar Péter meglépi azt az oroszok ellen, amit Orbán Viktor mindenáron el akart kerülni
Célkeresztbe kerülnek a "védett személyek."
Vitézy Dávid bejelentést tett: komoly szövetséget kötött Magyarország, így hoznának el óriási pénzeket
Lengyel kollégájával tárgyalt a miniszter.
Berlini kórházban ápolnak egy ebolás beteget, egy másik is érkezik Prágába
Két amerikai állampolgárról van szó, akik Afrikában jártak.
Üzent Ukrajna a Fidesz szavazóinak
Ez most Kijev álláspontja.
Kettészakadtak a magyar sztárbefektetések: a legjobbakkal 21 százalékot is lehetett keresni!
A forinterősödés is beleköpött a levesbe.
Döntött az amerikai haditengerészet: zöld utat kapott a drón, ami fegyverek nélkül is nagy segítségére lesz a vadászgépeknek
Majd hét tonna kerozin egy ekkora drónban nem rossz arány.
Életbiztosítás vagy megtakarítás? A kérdés, amin a családod jövője múlhat
Sokakban felmerül a kérdés: vajon nem lenne egyszerűbb és "kifizetődőbb" a biztosítási díjat inkább félretenni, és saját megtakarításból gondoskodni a család biztonságáról? Első rá
Public CbCR: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Vége az ingatlanárak vágtatásának, de mi jön most?
A vásárlók ennek biztosan örülnek.
Miért ment valójában Trump Pekingbe? És elérte a célját?
Kínán a világ szeme.
Jelentett az OTP: mikor mehet 50 ezer fölé az árfolyam?
A Checklistben az OTP gyorsjelentése és a magyar szállodapiac helyzete.