Megvan, mi semmisítheti meg Trump és von der Leyen korszakbontó paktumát

Lassan egy éve már, hogy az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen politikai megállapodásra lépett Donald Trump amerikai elnökkel arról, hogy egy 15 százalékos vámplafonért cserébe tarifamentességet adnak az Egyesült Államokból érkező ipari és egyes mezőgazdasági termékekre. A Turnberry-paktum júliusi megkötése óta több vámfenyegetés is érkezett Trumptól, amelyek az Európai Parlamentet halogatásra és további védőzáradékok beépítésére sarkallták. Ezek között sikerült most rendet rakni a Bizottsággal és a tagállamokat tömörítő Tanáccsal folytatott hosszú egyeztetésen, ahol végül rugalmasabb feltételeket szabtak a keretek fenntartásához.

Szerda virradóra kompromisszum született az Európai Unió három intézménye, a Bizottság, a Tanács és a Parlament között arról, hogy milyen feltételek mellett hajlandók végrehajtani a gyakorlatilag tíz hónapja álló megállapodást.

Bár az USA a július végén kötött megállapodást követően relatíve rövid időn belül foganatosította az EU-nak ígért 15 százalékos vámplafont, ami akkor jelentős vámcsökkentést jelentett a 27,5 százalékos tarifával terhelt autóipar számára, az uniós döntéshozás legkorábban idén év elejére tudta megígérni az amerikai termékekre vonatkozó vámmentességeket.

A januári végrehajtás azonban elmaradt, miután Trump több uniós országra extra vámokat akart kiszabni azért, mert azok nyíltan szembementek vele a Dániához tartozó Grönland elfoglalására tett nyilatkozatai miatt.

Az ügyet végül sikerült elsimítani, de ahogy arról részletesen beszámoltunk, az EP nemzetközi kereskedelemért felelős szakbizottsága (INTA) különböző védőzáradékok beépítésével próbálta garantálni, hogy hasonló ne fordulhasson elő. Ezek között szerepelt volna

egy napfelkelte záradék, amelynek köszönhetően csak akkor aktiválnák az amerikai mentességeket, ha megbizonyosodtak a 15 százalékos vámplafon teljes körű alkalmazásáról,

egy napnyugta záradék, amely a két év leteltével (Trump jelenlegi elnöki ciklusának végén) csak akkor hosszabbítaná meg a megállapodást, ha az EU is úgy ítéli meg, hogy minden megfelelően zajlik,

egy felfüggesztési záradék, amely lehetővé tenné a mentességek beszüntetését, amennyiben Trump további területi vagy vámfenyegetéseket tesz,

illetve egy elvárás arra, hogy az USA csak bizonyos jelentős alumínium-, illetve acéltartalom felett alkalmazza a két nyersanyagra vonatkozó 50 százalékos vámjait.

Ez az utolsó azért különösen fontos, mert bár Trump és tárgyalói folyamatosan arra hivatkoznak, hogy a tarifamaximalizálással eleget tettek az ígéretüknek,

a valóságban nemcsak fenntartották az 50 százalékos fémvámokat, hanem azokat elkezdték alkalmazni azok származékaira is, így bizonyos mértékben acélt és alumíniumot tartalmazó gépekre, gépjárművekre is.

Bár ezt a Turnberryben kötött paktum szerint a korábbi forgalmat alapul vevő kvótarendszerben kezelték volna, az USA nem volt hajlandó beszélni ennek előremozdításáról, azt inkább egyfajta lehetőségként lengette be bármikor, amikor valamit el akart érni az EU-nál, legyen szó Grönlandról vagy a digitális szabályozások felülvizsgálatáról.

Ennek fényében nem meglepő, hogy végül ez maradt a kulcselem az új kompromisszumban is, ami annak ellenére is jóval megengedőbbre sikerült, hogy Trump korábbi vámfegyverének alkalmazását törvénytelennek nyilvánította az USA legfelsőbb bírósága, így egy időre jelentősen kiüresedtek a további vámfenyegetései.

Mi maradt a záradékokból?

Az amerikai elnök legfrissebb fenyegetése visszaemelte volna a vámokat 25 százalékra az EU-ból érkező gépjárművekre. Bár ennek jogi megvalósíthatóságát már az is megkérdőjelezi, hogy von der Leyen egy gyors telefonhívással kitolta a szokásos kéthetes ultimátumot július 4-ig, mégis ez volt a gyújtópont, ami végül megállapodásra kényszerítette az uniós intézményeket. Az új szabályok szerint:

a szövegből teljesen kivették a területi fenyegetésekre vonatkozó passzust ,

, eltűnik a napfelkelte záradék, így nem kell megvárni, amíg rendeződnek a bírósági ítélet után csak nagyjából megvalósuló 15 százalékos vámplafon körüli kérdések,

a napnyugta záradék határidejét 2029 végére tolják ki, ekkor kell majd dönteni a paktum meghosszabbításáról,

felhatalmazzák a Bizottságot, hogy saját hatáskörben vagy három tagállam kérésére megvizsgálja, ha egy amerikai termék veszélyt jelent az európai iparra,

illetve 2026 végéig adtak haladékot arra, hogy az alumínium- és acéltermékek származékaira bevezessék a 15 százalékos tarifamaximumot, különben a Bizottság tagállami vagy parlamenti kérésre felfüggesztheti az egész megállapodást.

Bár ez erős garanciának hangzik, ebben az esetben a döntés még mindig a Bizottság kezében van, így nem lesz elég, ha a lépést a Parlamentből követelik: több tagállamnak, köztük az autóexportjára rendkívül kényes Németországnak is arra az álláspontra kellene jutnia, hogy a helyzet tarthatatlan.

Az évente mintegy 1800 milliárd eurós kereskedelmi kapcsolat elvesztésének kockázata azonban továbbra is hosszú árnyékot vet, és továbbra is irreális bármilyen olyan forgatókönyv, amelyben teljesen megszűnne a szolgáltatás- és áruforgalom.

Ráadásul egyes felmérések szerint egyelőre az a tapasztalat, hogy az európai termékekre kivetett tarifákat több mint 90 százalékban az amerikai importőrök és vásárlók fizetik meg, még ha azt fontos is megjegyezni, hogy a magas tarifák középtávon jelentősen csökkenthetik a keresletet.

Mindez mindenképpen rosszabb helyzetet teremt az EU számára a korábbi, 2,5 százalék körüli általános vámszinthez képest.

A megállapodás végső formájában kulcsszerepet játszó, és az INTA-t vezető parlamenti tárgyaló, Bernd Lange a szerdai sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy elégedett a végeredménnyel. A Rolling Stones egyik számát idézve úgy fogalmazott, hogy

Nem kaphatsz meg mindent, amit akarsz, de ha próbálkozol, megkaphatod, amire szükséged van.

– ezt a szükséges védőhálót sikerült most elérniük Lange szerint.

Ő is kiemelte, hogy a fémszármazékokra vonatkozó vámtételek bizonyultak a legérzékenyebbnek. Az ötórás egyeztetésből két órát kellett erre szánni, így éjfél után még hajnal kettőig folytak a tárgyalások.

Ez meglátása szerint még az amerikai vámhatóságoknak is komoly fejfájást okozott, mivel hosszú munka minden terméknél meghatározni, hogy hány százalékban tartalmazza az adott fémeket. Ennek ellenére továbbra is ez a legérzékenyebb tényező, amelyre nem tudják milyen választ adhat az USA.

Szerinte alapvetően abban hibázott a Bizottság, hogy nem érte el a konkrét feltételek írásba foglalását, és kérdésre azt is elmondta, hogy ő nem feltétlenül ment volna bele ebbe a megállapodásba. Ennek ellenére úgy véli, hogy

bár egyértelműen egyenlőtlen a szerződés, Ursula von der Leyen a körülményekhez képest jól állt ki az Európai Unióért.

A Bizottság és több tagállam célja akkor az volt, hogy egyrészt garantálja az USA támogatását Ukrajnában, másrészt hogy minél előbb eloszlassa a totális vámháború miatti aggodalmakat, ezért a komoly feltételek elhagyása mellett jelentős beruházási ígéreteket is tett a tagállamok nevében, amelyeket azonban nem tud garantálni.

Bár végső soron a tagállamok adják az unió költségvetését, és így ők a legnagyobb tényezők abban, hogy milyen pozíciót képvisel a Bizottság, az egész EU–USA-megállapodás jó példája annak, hogy a Parlament jelentős hatással tud lenni a sokszor a fejük fölött megkötött paktumok végső formájára.

A kérdésben a Néppárt felelős tárgyalói is külön sajtótájékoztatót adtak, akik szerint bár természetesen nem ideális a megállapodás, de szükséges volt. Részükről Jörgen Warborn kereskedelmi ügyekért felelős képviselő azt emelte ki, hogy mivel nagyjából az ő alapjavaslataikhoz tértek vissza, jó lett volna, ha nem húzzák ezzel az időt. Meglátásában

itt nem az anti-trump fellépésnek, hanem a pro-európai vállalatok hozzáállásnak kellett érvényesülnie.

A mostani kompromisszum után az Európai Parlament júniusi plenáris ülésén fogadhatja el az újragondolt feltételrendszert, amelynek sikerében Lange meglehetősen biztos. Ez lesz az utolsó alkalom arra, hogy jóváhagyják az USA-nak ígért vámkedvezmények bevezetését, hogy az törvényerőre emelkedhessen még a július 4-i határidő előtt.

