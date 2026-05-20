Úgy paterolná ki Brüsszel a bevándorlókat, hogy azzal Magyar Péter kormánya is kap egy mentőövet

Az Európai Unió közel jár ahhoz, hogy megállapodjon az elutasított menedékkérők kitoloncolását gyorsító új szabályokról – számolt be a Politico.
A Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság tárgyalói szerdán tarthatják a végső egyeztetési fordulót arról a rendeletről, amelyet Magnus Brunner migrációs biztos az uniós migrációs politika „hiányzó darabjának” nevezett.
Az Európai Bizottság által hivatkozott adatok szerint az EU-ból távozásra kötelezett, elutasított menedékkérőknek csak mintegy 20 százaléka hagyja el ténylegesen a blokkot – bár a frissebb Eurostat-adatok 25 százalék feletti arányt mutatnak.
A tervezet elfogadása esetén szigorúbb szabályok vonatkoznának azokra, akiket biztonsági fenyegetésnek minősítenek, emellett lehetőség nyílna őrizetbe vételre, hosszú beutazási tilalmakra és szankciókra azokkal szemben, akik nem működnek együtt a hatóságokkal. A jogszabály a hatóságoknak házkutatási jogosítványokat is adna bizonyos esetekben. Brunner szerint az új szabályok azt szolgálnák, hogy az EU nagyobb ellenőrzést szerezzen afelett, ki léphet be, ki maradhat, és kinek kell távoznia.
A legvitatottabb elem az úgynevezett visszatérési központok lehetősége:
a tagállamok az EU területéről távozni köteles személyeket unión kívüli „return hubokba” küldhetnék.
Ezt a javaslatot már 2024-ben bemutatta az Európai Bizottság a migrációs paktumban, majd a magyar elnökség alatt Orbán Viktor akkori miniszterelnök is hasonló elemet javasolt – a brüsszeli javaslatot újracsomagolva –, de aztán a korábbi kormány végig ellenezte az uniós javaslatokat. Noha a két terv szinte mindenben megegyezett, az uniós folyamatok lefagytak a magyar ellenállás miatt.
Brunner és több nemzeti migrációs miniszter ezt innovatív megoldásnak tartja, Németország és Hollandia pedig 2026 végéig szeretne ilyen terveket kidolgozni.
Olaszország már felépített albániai központokat a menedékkérelmek feldolgozására és az elutasított kérelmezők visszaküldésére, de a modell jogi akadályokba ütközött, azonban az Európai Unió Bíróságán a április végén jóváhagyták a rendszert.
Civil szervezetek szerint viszont ezek a központok jogilag nehezen ellenőrizhető offshore fogvatartási helyekké válhatnak, különösen azért, mert egyelőre nem világos, hol működnének, és ki felügyelné őket.
A reform erősen megosztotta az Európai Parlamentet is, miután a jobbközép Európai Néppárt nem a hagyományos centrista partnereivel, hanem jobboldali frakciók támogatásával alakította ki a parlamenti tárgyalási pozíciót.
A vita azért is éles, mert a szigorúbb migrációs politika mára Európa-szerte mainstream állásponttá vált, miközben a jobboldali pártok hosszú ideje a kitoloncolások alacsony arányát használják politikai érvként.
A még nyitott kérdések között szerepel, fenntarthatók-e kapcsolatok nem uniós szereplőkkel, például az afganisztáni tálibokkal, kötelezhetők-e a tagállamok egymás kiutasítási határozatainak elismerésére, illetve pontosan mikortól lépne hatályba az új rendszer.
A mostani javaslat elfogadása a Tisza Párt számára is politikailag vállalható kompromisszumot jelenthet: Magyar Péter miniszterelnök a kampányban és megválasztása óta is többször elmondta, hogy Magyarország szigorú álláspontot akar képviselni a bevándorlási kérdésekben.
A mostani rendszer ezt teljesíti, valamint ennek és a már elfogadott 2024-es migrációs paktumnak a ratifikálása mentesítheti Magyarországot a két éve naponta kiszabott 1 millió eurós bírságra, amely miatt már közel 800 millió eurónyi EU-támogatást veszített el a költségvetés. Ez nem a bevándorlók befogadását írja elő, hanem azt, hogy a menedékügyi eljárásokat az ország egész területén lehessen kezdeményezni, valamint legyen lehetőség jogorvoslatra (vagyis fellebbezésre), de a tagállam dönthet a kiutasításokról. Az uniós visszatérítési pontok az EU határain kívül erre megoldást jelenthetnek.
