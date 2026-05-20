Úgy paterolná ki Brüsszel a bevándorlókat, hogy azzal Magyar Péter kormánya is kap egy mentőövet

Az Európai Unió közel áll ahhoz, hogy megállapodjon az elutasított menedékkérők kitoloncolását gyorsító új szabályokról, amelyek szigorúbb fellépést tesznek lehetővé az együtt nem működő személyekkel szemben, beleértve az őrizetbe vételt és hosszú beutazási tilalmakat. A legvitatottabb elem az unión kívüli "visszatérési központok" létrehozásának lehetősége, amelyet civil szervezetek jogilag nehezen ellenőrizhető offshore fogvatartási helyekként kritizálnak. A reform az Európai Parlamentet is megosztotta, a jobbközép Néppárt a hagyományos centrista szövetségesek helyett jobboldali frakciókkal alakította ki tárgyalási pozícióját. Magyar Péter kormánya számára a javaslat elfogadása politikailag vállalható kompromisszumot jelenthet, és hozzájárulhat a napi egymillió eurós uniós bírság alóli mentesüléshez is.

Az Európai Unió közel jár ahhoz, hogy megállapodjon az elutasított menedékkérők kitoloncolását gyorsító új szabályokról – számolt be a Politico.

A Tanács, az Európai Parlament és az Európai Bizottság tárgyalói szerdán tarthatják a végső egyeztetési fordulót arról a rendeletről, amelyet Magnus Brunner migrációs biztos az uniós migrációs politika „hiányzó darabjának” nevezett.

Az Európai Bizottság által hivatkozott adatok szerint az EU-ból távozásra kötelezett, elutasított menedékkérőknek csak mintegy 20 százaléka hagyja el ténylegesen a blokkot – bár a frissebb Eurostat-adatok 25 százalék feletti arányt mutatnak.

A tervezet elfogadása esetén szigorúbb szabályok vonatkoznának azokra, akiket biztonsági fenyegetésnek minősítenek, emellett lehetőség nyílna őrizetbe vételre, hosszú beutazási tilalmakra és szankciókra azokkal szemben, akik nem működnek együtt a hatóságokkal. A jogszabály a hatóságoknak házkutatási jogosítványokat is adna bizonyos esetekben. Brunner szerint az új szabályok azt szolgálnák, hogy az EU nagyobb ellenőrzést szerezzen afelett, ki léphet be, ki maradhat, és kinek kell távoznia.

A legvitatottabb elem az úgynevezett visszatérési központok lehetősége:

a tagállamok az EU területéről távozni köteles személyeket unión kívüli „return hubokba” küldhetnék.

Ezt a javaslatot már 2024-ben bemutatta az Európai Bizottság a migrációs paktumban, majd a magyar elnökség alatt Orbán Viktor akkori miniszterelnök is hasonló elemet javasolt – a brüsszeli javaslatot újracsomagolva –, de aztán a korábbi kormány végig ellenezte az uniós javaslatokat. Noha a két terv szinte mindenben megegyezett, az uniós folyamatok lefagytak a magyar ellenállás miatt.

Brunner és több nemzeti migrációs miniszter ezt innovatív megoldásnak tartja, Németország és Hollandia pedig 2026 végéig szeretne ilyen terveket kidolgozni.

Olaszország már felépített albániai központokat a menedékkérelmek feldolgozására és az elutasított kérelmezők visszaküldésére, de a modell jogi akadályokba ütközött, azonban az Európai Unió Bíróságán a április végén jóváhagyták a rendszert.

Civil szervezetek szerint viszont ezek a központok jogilag nehezen ellenőrizhető offshore fogvatartási helyekké válhatnak, különösen azért, mert egyelőre nem világos, hol működnének, és ki felügyelné őket.

A reform erősen megosztotta az Európai Parlamentet is, miután a jobbközép Európai Néppárt nem a hagyományos centrista partnereivel, hanem jobboldali frakciók támogatásával alakította ki a parlamenti tárgyalási pozíciót.

A vita azért is éles, mert a szigorúbb migrációs politika mára Európa-szerte mainstream állásponttá vált, miközben a jobboldali pártok hosszú ideje a kitoloncolások alacsony arányát használják politikai érvként.

A még nyitott kérdések között szerepel, fenntarthatók-e kapcsolatok nem uniós szereplőkkel, például az afganisztáni tálibokkal, kötelezhetők-e a tagállamok egymás kiutasítási határozatainak elismerésére, illetve pontosan mikortól lépne hatályba az új rendszer.

A mostani javaslat elfogadása a Tisza Párt számára is politikailag vállalható kompromisszumot jelenthet: Magyar Péter miniszterelnök a kampányban és megválasztása óta is többször elmondta, hogy Magyarország szigorú álláspontot akar képviselni a bevándorlási kérdésekben.

A mostani rendszer ezt teljesíti, valamint ennek és a már elfogadott 2024-es migrációs paktumnak a ratifikálása mentesítheti Magyarországot a két éve naponta kiszabott 1 millió eurós bírságra, amely miatt már közel 800 millió eurónyi EU-támogatást veszített el a költségvetés. Ez nem a bevándorlók befogadását írja elő, hanem azt, hogy a menedékügyi eljárásokat az ország egész területén lehessen kezdeményezni, valamint legyen lehetőség jogorvoslatra (vagyis fellebbezésre), de a tagállam dönthet a kiutasításokról. Az uniós visszatérítési pontok az EU határain kívül erre megoldást jelenthetnek.

Címlapkép forrása: Thierry Monasse/Getty Images