Ursula von der Leyen elégedett: megköttetett a nagy alku Trumppal, de szép csendben a legrosszabbra is felkészül Európa

Az Európai Unió intézményei megállapodásra jutottak egy jogszabálytervezetről, amely eltörölné az amerikai termékeket terhelő importvámokat. Ezzel az unió teljesítené a tavaly júliusban Washingtonnal kötött kereskedelmi alku vállalásait, és elkerülhetné a büntetővámok amerikai bevezetését.

Az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa szerdán ideiglenes megállapodást kötött a jogszabály szövegéről.

Ez megnyitja az utat az uniós vámcsökkentések hatálybalépése előtt, miközben biztosítékokat is tartalmaz arra az esetre, ha Donald Trump visszalépne az egyezségtől.

A keretmegállapodást csaknem tíz hónappal ezelőtt, az amerikai elnök skóciai, turnberryi golfklubjában kötötték meg. Ennek értelmében az EU eltörli az amerikai ipari termékekre kivetett behozatali vámokat, emellett kedvezményes piacra jutást biztosít az amerikai mezőgazdasági és halászati termékeknek. Cserébe az Egyesült Államok a legtöbb uniós árucikk esetében 15 százalékban maximalizálja a vámtarifákat.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke az X-en üdvözölte a megállapodást. Egyúttal felszólította a társjogalkotó intézményeket a folyamat gyors lezárására. Trump korábban közölte, hogy július 4-ig jóval magasabb vámokat vet ki az uniós termékekre, többek között a személygépkocsikra is, ha az EU nem teljesíti a kereskedelmi megállapodásban foglalt kötelezettségeit. Az amerikai elnök az európai autóimportra kivetett vámot a jelenlegi 15-ről akár 25 százalékra is megemelte volna.

Az uniós jogalkotók korábban kétszer is felfüggesztették a szükséges jogalkotási munkát. Először Trump Grönland megvásárlásával kapcsolatos fenyegetései, majd az amerikai Legfelsőbb Bíróság globális vámokat megsemmisítő döntése nyomán akadt meg a folyamat. Az Európai Parlamentben várhatóan június közepén kerül sor a végleges szavazásra, így az unió tartani tudja a július 4-i határidőt.

A parlamenti képviselők eredetileg szigorúbb biztosítékokat követeltek. Szerettek volna egy hatálybaléptető záradékot beépíteni, amely az uniós vámcsökkentéseket az amerikai fél teljesítéséhez kötötte volna, emellett ragaszkodtak a megállapodás felfüggesztésének lehetőségéhez amerikai szerződésszegés esetén. Szintén igényeltek egy hatályvesztési záradékot is, amely 2028. március 31-én automatikusan megszüntette volna az uniós vámengedményeket. A tagállami kormányok azonban tartózkodóbbak voltak ezekkel a feltételekkel kapcsolatban. Attól tartottak, hogy a szigorú kitételek provokálhatják a Trump-kormányzatot, és bizonytalanságot okozhatnak az európai vállalkozások számára.

Forrás: Reuters

