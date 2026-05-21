Csak a kormányváltás és a brüsszeli jóindulat mentette meg Magyarországot az uniós kalodától

A magyar költségvetés helyzete érdemben romlott az elmúlt hónapokban, így az Európai Bizottság az uniós túlzottdeficit-eljárás alatt álló országok egyik legkockázatosabb eseteként kezeli Magyarországot – derül ki az Európai Bizottság csütörtökön kiadott tavaszi előrejelzéséből. A jelentés világossá tette, hogy a hiány- és adósságpálya is kedvezőtlen irányba mozdult el Magyarországon és más tagállamokban is. Ez különösen nehéz örökséget hagy Orbán Viktor miniszterelnök kormányától Magyar Péter kabinetjére, azon belül is Kármán András pénzügyminiszterre, akinek egyszerre kellene javítania a költségvetési mutatókat és a gazdaságpolitikai hitelességet, és közben beindítani a gazdasági növekedést.

Az Európai Bizottság 2026-os tavaszi előrejelzése szerint az EU gazdasági kilátásai érdemben romlottak az őszi prognózishoz képest, miután a közel-keleti konfliktus új energiaársokkot okozott.

Az uniós végrehajtó testület az EU GDP-növekedését 2026-ra 1,1 százalékra várja, ami 0,3 százalékponttal alacsonyabb az őszi előrejelzésnél, majd 2027-re 1,4 százalékos bővülést jelez előre.

Az Európai Bizottság előrejelzése a magyar növekedésről, valamint az egyes nemzetgazdasági ágak hozzájárulásáról. A narancs oszlop az exportot, a sötétkék a beruházásokat, a sárga a fogyasztást, a világosabb kék a kormányzati kiadások hozzájárulását mutatja, míg a szürke oszlopok a készleteket mutatja. A kék folyamatos vonal a reál gazdasági növekedéssel kapcsolatos várakozást jelzi. Forrás: Európai Bizottság.

Az eurózónában még gyengébb pályát várnak: 2026-ban 0,9, 2027-re 1,2 százalékos növekedést. A lassulás oka, hogy az iráni–amerikai háború miatt az energiaimportőr EU-ban a magasabb energiaárak egyszerre emelik a háztartási számlákat, növelik a vállalati költségeket, rontják a profitkilátásokat, visszafogják a beruházásokat, és gyengítik az exportot a mérséklődő külső keresleten keresztül.

Az inflációs kilátás látványosan romlott: az EU-ban a Bizottság 2026-ra 3,1 százalékos inflációt vár, ami egy teljes százalékponttal magasabb az őszi prognózisnál, majd 2027-re 2,4 százalékra mérséklődhet – ismertette Valdis Dombrovskis, a gazdaságért, termelékenységért, végrehajtásért és egyszerűsítésért felelős biztos az előrejelzés bemutatóján.

Az eurózónában 2026-ra 3,0, 2027-re 2,3 százalékos inflációt jeleznek előre, szemben az őszi 1,9, illetve 2,0 százalékos várakozással. Az infláció 2026-ban tetőzhet, majd az energiaárak enyhülésével csökkenhet, de az energiaárak még így is mintegy 20 százalékkal a háború előtti szint felett maradhatnak. A munkaerőpiacon közben véget érhet a munkanélküliségi ráta tartós csökkenése: a munkanélküliség 2027 körül 6 százalék közelében stabilizálódhat, miközben a foglalkoztatás növekedése 2026-ban 0,3 százalékra lassulhat a 2025-ös 0,5 százalék után.

A költségvetési pálya is kedvezőtlenebb lett mindegyik tagállamnál, mert a gyengébb növekedés, a magasabb kamatkiadások, az energiaár-sokk hatását enyhítő támogatások és a védelmi kiadások növekedése egyszerre terheli az államháztartásokat.

Az EU-országok átlagos államháztartási hiánya a 2025-ös 3,1 százalékról 2027-re 3,6 százalékra emelkedhet, az adósságráta pedig 82,8 százalékról 2026-ban 84,2, 2027-ben 85,3 százalékra nőhet. Az eurózónában az adósságpálya még magasabb: a 2025-ös 88,7 százalékról 2027-re 91,2 százalékra emelkedhet.

Az Európai Bizottság szerint a fő lefelé mutató kockázat a közel-keleti konfliktus elhúzódása és az energiaellátási zavarok tartóssá válása; ebben az alternatív forgatókönyvben az infláció nem enyhülne, a 2027-re várt növekedési visszapattanás elmaradna, és az energia-, nyersanyag-, műtrágya- vagy finomítottolajtermék-hiányok a termelési láncokon és az élelmiszerárakon keresztül is további károkat okozhatnának.

Magyarország is nagy bajban

A 2024 óta túlzottdeficit-eljárás alatt álló Magyarország az egyik legnehezebb helyzetben levő tagállam, a mostani előrejelzésben a legnagyobb romlás egyértelműen a költségvetési pályán látszik az Európai Bizottság 2025 őszi prognózisához képest.

Ősszel még 2026-ra 5,1 százalékos GDP-arányos hiányt vártak, most már 6,2 százalékot, vagyis 1,1 százalékponttal rosszabb lett a deficit-előrejelzés.

2027-re szintén jelentős a romlás: az őszi 5,1 százalék helyett most 5,8 százalékos hiányt várnak Brüsszelben. A jövő évi deficitvárakozás megemelése alapján az Európai Bizottság nem számol azzal, hogy a Kármán András által átvett pénzügyminisztérium rövid távon úrrá lehetne az Orbán Viktor vezette kabinettől megörökölt problémákon.

Valdis Dombrovskis Franciaország, Románia és Olaszország mellett Magyarországot is külön kiemelte, mint olyan országot, ahol 5 százalék felett lehet idén a költségvetési hiány.

A GDP-növekedési kép is gyengébb lett 2026-ra: az őszi előrejelzés még 2,3 százalékos bővülést várt 2026-ra, a tavaszi prognózis ezt 1,8 százalékra vágta vissza. A 2027-es növekedési várakozást viszont változatlanul 2,1 százalékon hagyták.

Az uniós testület értékelése szerint a magyar gazdaságot továbbra is elsősorban a belső kereslet és a fogyasztás húzza, részben a béremelések és fiskális intézkedések miatt, miközben a beruházások és az export csak fokozatosan térhetnek magukhoz. Az inflációs pálya viszont javult:

2026-ra az őszi értékelés még 3,6 százalékos szintet jósolt, most ezt – az energiaválság mellett is – 3,2 százalékra húzták le.

Jövőre 3,5 helyett 3,1 százalékot várnak, részben a forint 7 százalékos felértékelődése és a mérséklődő belföldi inflációs nyomás miatt.

Az államadósság-pálya szintén érdemben rosszabb lett: az őszi előrejelzés 2026-ra még 73,9 százalékos, 2027-re 74,9 százalékos GDP-arányos államadósságot várt, a mostani prognózis viszont 2026-ra 75,1, 2027-re 76,8 százalékot jelez.

Vagyis 2027-re közel 2 százalékponttal magasabb adósságrátával számolnak, miközben már ismert, hogy az MNB első negyedéves pénzügyi számlái szerint az államadósság 2025 végi 74,6 százalékról 2026 első negyedévének végére 77,9 százalékra ugrott.

Ez szezonálisan részben magyarázható, mert az állam év elején jellemzően újraépíti a likvid tartalékait, de így is fontos jelzés: az adósságráta már az év elején meghaladta nemcsak az Európai Bizottság 2026-os, hanem a 2027-es éves előrejelzését is.

Magyarország esetében egyelőre nem léptetik tovább a túlzottdeficit-eljárást, amelyet 2025-ben csak megfigyelési státuszban tartottak. Eddig nem alkalmaztak szankciókat, de a mostani előrejelzések alapján az Európai Bizottságnak lépnie kellene.

Az uniós testület jellemzően június elején teszi közzé az úgynevezett európai szemeszter tavaszi csomagját. Ebben fogalmazza meg hivatalos javaslatait az eljárások indításáról, lezárásáról, esetleges felfüggesztéséről vagy a korrekciós pályák módosításáról. Most Valdis Dombrovskis kommunikációjában arra utalt, hogy a kibontakozó energiaválság és a védelmi kiadások növelése mellett óvatosabban bánnak majd a kiadásaikat növelő országok ügyében.

Az EU-s szokásjog része, hogy a választások után az újonnan felálló kormányoknak haladékot adnak, így Magyar Péter miniszterelnök és kabinetje még időt kaphat a helyzet rendezésére, de az biztos, hogy fontos konszolidációs lépéseket akarnak majd látni Brüsszelben.

Címlapkép forrása: EU