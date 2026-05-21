Lecsap a műfüves focipályák miatt az Európai Bizottság

Az Európai Bizottság előzetes álláspontja szerint a holland székhelyű Oranjewoud és a TenCate Grass, valamint a belga székhelyű Sports & Leisure Group 2019 óta hangolják össze kereskedelmi magatartásukat a holland műfűpiacon.

Az együttműködés akkor kezdődött, amikor a cégek közösen létrehozták a GBN-AGR nevű újrahasznosító vállalatot Hollandiában.

A Bizottság gyanúja szerint a vállalatok egy évvel később egy újabb megállapodást is kötöttek. Ennek célja a GBN-AGR-rel versenyző fenntartható hulladékkezelési szolgáltatók kiszorítása volt, amellyel saját újrahasznosító cégük növekedését kívánták biztosítani.

A kifogásközlést a Domo Sports Grass Nederland is megkapta, mivel a céget 2025 májusában választottak le a Sports & Leisure Groupról mint önálló telepítő vállalkozást.

A Bizottság emellett azt is vizsgálja, hogy 2020 és 2023 között az Oranjewoud és a német Sport Group összehangolta-e tevékenységét a műfű újrahasznosítása terén.

Továbbá vizsgálják, hogy a vállalatok tanúsítottak-e versenyellenes magatartást a német piacra vonatkozó esetleges együttműködésükről szóló tárgyalások során.

Teresa Ribera, a tiszta, igazságos és versenyképes átmenetért felelős ügyvezető alelnök hangsúlyozta, hogy a műanyaghulladékra épülő körforgásos gazdaság megteremtése elengedhetetlen Európa zöld és versenyképes átállásához. Hozzátette azonban, hogy a fenntarthatósági megállapodásoknak teljes mértékben összhangban kell maradniuk a versenyszabályokkal.

Mint fogalmazott: „nem fogadhatjuk el a verseny torzítására irányuló kísérleteket a környezetvédelmi célok leple alatt.”

A kifogásközlés az uniós versenyjogi eljárások fontos lépése, de nem jelenti a vizsgálat lezárását. Az érintett vállalatok betekinthetnek az iratokba, és írásban, illetve egy szóbeli meghallgatás keretében is kifejthetik álláspontjukat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images