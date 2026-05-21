Már annyira rettegnek a gigacégek, kénytelen lépni az európai nagyhatalom

Az Európai Bizottság a német ipar válságát kihasználva próbálja rávenni Berlint, hogy támogassa a kínai importtal szembeni szigorúbb fellépést. A testület arra számít, hogy Friedrich Merz kancellár a gyenge gazdasági növekedés és a tömeges ipari leépítések közepette már nehezen tudja fenntartani Peking-barát kereskedelmi álláspontját - írta meg a Politico.
Németország hosszú ideje óvakodik attól, hogy veszélyeztesse kereskedelmi kapcsolatait Kínával, mivel tart az esetleges gazdasági megtorlástól.
Eközben azonban az ország tavaly mintegy 124 ezer ipari munkahelyet veszített el az EY elemzése szerint, míg 2019 óta minden huszadik feldolgozóipari munkahely megszűnt.
Merz centrista koalíciójával a németek mindössze 15 százaléka elégedett, miközben a szélsőjobboldali AfD átvette a vezetést a közvélemény-kutatásokban.
Az Európai Bizottság május 29-én vitatja meg a „határozottabb és hatékonyabb kereskedelemvédelmi politika” részleteit, majd a tervet a június 18–19-i brüsszeli csúcstalálkozón terjesztik az uniós vezetők elé. A csomag központi eleme egy úgynevezett túlkapacitás elleni eszköz lenne. Ez az európai piacot elárasztó, államilag támogatott kínai termékek korlátozását hivatott szolgálni.
Franciaország már februárban közzétett egy átfogó gazdasági elemzést, amely „kínai gőzhengerként” jellemezte a Peking által jelentett fenyegetést.
Párizs és néhány más tagállam aktívan szorgalmazza a Kínától való gazdasági függőség csökkentését, Németország azonban megosztott a kérdésben: a nagyvállalatok – mint a Siemens, a BASF, a Mercedes, a BMW és a Volkswagen – tartanak a megtorlástól, valamint a piacvesztésüktől az ázsiai gazdaságban, míg a beszállítói szektor – különösen a feldolgozóipar – határozott uniós fellépést sürget.
Merz az áprilisi pekingi látogatásán már napirendre tűzte a kínai dömping és a mesterségesen alulértékelt jüan kérdését. Katherina Reiche gazdasági miniszter pedig a jövő héten utazik Kínába, bár korábban már ő is hangoztatta aggályait a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt. A kancellár pártján, a CDU-n belül is megoszlanak a vélemények, amit jól mutat, hogy Nicolas Zippelius képviselő szerint Peking "tovább fogja mélyíteni a függőségeket", ezért az EU-nak most kell cselekednie.
Az Európai Bizottság stratégiája tudatosan a német érzékenységekhez igazodik, ezért eseti alapon bevethető, célzott intézkedéscsomag vonzóbb lehet Berlin számára, mint a korábban német ellenállásba ütköző.
A „Vásárolj európait!” típusú átfogó előírások – amelyet Franciaország és több tagállam is támogat –, Merz számára túl protekcionista és túl általános intézkedés. Egy uniós tisztviselő szerint a jelenlegi helyzetben Németország számára tarthatatlan lenne, ha elutasítaná az európai ipar megmentését célzó erőfeszítéseket.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Már csak néhány nap és kiderül, hogyan alakítja át az AI az energetikát – Te ott leszel?
Ne maradj le a jövőről!
Ezt a három dolgot kell most figyelni a magyar sztárpapíroknál
Mit hozhatnak a következő hónapok?
Megindultak az orosz atomfegyverek: előkészülnek az indításra
Iszkander-M raktarendszerek is felbukkantak.
Valdis Dombrovskis: az Európai Bizottság teljes támogatást nyújt Magyarországnak az átállásban
Exkluzív interjú az Európai Bizottság a gazdaságért felelős biztosával.
Rekord rekord hátán - Lassan elfogynak a szavak arra, ami az Nvidiánál történik
Még gyorsult is a növekedés.
Új államtitkárt nevezett ki a belügyminiszter
Közigazgatási posztra.
Donald Trump szerint a végső szakaszban járnak a tárgyalások Iránnal
Súlyos következményekre figyelmeztet, ha nem jön össze a megállapodás.
Életbiztosítás vagy megtakarítás? A kérdés, amin a családod jövője múlhat
Sokakban felmerül a kérdés: vajon nem lenne egyszerűbb és "kifizetődőbb" a biztosítási díjat inkább félretenni, és saját megtakarításból gondoskodni a család biztonságáról? Első rá
Public CbCR: Transzparencia vagy adminisztratív csapda?
Az adózási transzparencia szintet lépett egy új adatszolgáltatási formával. A multinacionális vállalatcsoportok számára a Public Country-by-Country Reporting (Public CbC) bevezetése nem csupán
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Vételi szándéknyilatkozat és foglaló átvételi elismervény: jogi tudnivalók és tipikus hibák Megvan az álomlakás, a család is rábólintott, és s
Veszélyben a reggeli kávénk? A klímaváltozás potenciális hatásai a kávé elérhetőségére és árára
Az ültetvényektől a csészéig: így formálja át az éghajlatváltozás a kávépiacot.
Európai védelmi scaleupok: ki keres igazából a ReArm Europe 800 milliárd euróján?
A ReArm Europe és a NATO új védelmi vállalásai nemcsak a klasszikus hadiipari szereplőknek adhatnak lendületet. A következő kérdés az, hogy az európai AI-vezérelt védelmi scaleupok képesek-e
Magyarország középen ragadt az egyenlőtlenségi rangsorban
A BB tengely országai között továbbra is látványosak a jövedelmi különbségek. Miközben a régió egészében csökkent az egyenlőtlenség az elmúlt tíz évben, a szlovák és... The post Magy
Ezt a három dolgot kell most figyelni a magyar sztárpapíroknál
Mit hozhatnak a következő hónapok?
Dimenzióváltás a hazai kutatásban: AI-vezérelt szemlélettel zárkózhatunk fel a világ élvonalába
A mesterséges intelligencia erejének kihasználásában rejlik a lépéselőny.
Kevesebb mint 24 óra maradt: most érdemes betárazni a legjobb állampapírokból
Állampapírok és a budapesti BL döntő a szerdai Checklistben.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo