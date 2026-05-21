Már annyira rettegnek a gigacégek, kénytelen lépni az európai nagyhatalom

Az Európai Bizottság Németország ipari válságát igyekszik kihasználni, hogy Berlint a kínai importtal szembeni határozottabb fellépés támogatására bírja. A testület május 29-én vitatja meg az új kereskedelemvédelmi csomag részleteit, amelynek központi eleme egy túlkapacitás elleni eszköz lenne az államilag támogatott kínai termékek korlátozására. Németország hagyományosan óvakodott Peking-barát kereskedelmi álláspontjának feladásától, ám a tavaly elveszített mintegy 124 ezer ipari munkahely és Friedrich Merz kancellár zuhanó népszerűsége új helyzetet teremthet.

Németország hosszú ideje óvakodik attól, hogy veszélyeztesse kereskedelmi kapcsolatait Kínával, mivel tart az esetleges gazdasági megtorlástól.

Eközben azonban az ország tavaly mintegy 124 ezer ipari munkahelyet veszített el az EY elemzése szerint, míg 2019 óta minden huszadik feldolgozóipari munkahely megszűnt.

Merz centrista koalíciójával a németek mindössze 15 százaléka elégedett, miközben a szélsőjobboldali AfD átvette a vezetést a közvélemény-kutatásokban.

Az Európai Bizottság május 29-én vitatja meg a „határozottabb és hatékonyabb kereskedelemvédelmi politika” részleteit, majd a tervet a június 18–19-i brüsszeli csúcstalálkozón terjesztik az uniós vezetők elé. A csomag központi eleme egy úgynevezett túlkapacitás elleni eszköz lenne. Ez az európai piacot elárasztó, államilag támogatott kínai termékek korlátozását hivatott szolgálni.

Franciaország már februárban közzétett egy átfogó gazdasági elemzést, amely „kínai gőzhengerként” jellemezte a Peking által jelentett fenyegetést.

Párizs és néhány más tagállam aktívan szorgalmazza a Kínától való gazdasági függőség csökkentését, Németország azonban megosztott a kérdésben: a nagyvállalatok – mint a Siemens, a BASF, a Mercedes, a BMW és a Volkswagen – tartanak a megtorlástól, valamint a piacvesztésüktől az ázsiai gazdaságban, míg a beszállítói szektor – különösen a feldolgozóipar – határozott uniós fellépést sürget.

Merz az áprilisi pekingi látogatásán már napirendre tűzte a kínai dömping és a mesterségesen alulértékelt jüan kérdését. Katherina Reiche gazdasági miniszter pedig a jövő héten utazik Kínába, bár korábban már ő is hangoztatta aggályait a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok miatt. A kancellár pártján, a CDU-n belül is megoszlanak a vélemények, amit jól mutat, hogy Nicolas Zippelius képviselő szerint Peking "tovább fogja mélyíteni a függőségeket", ezért az EU-nak most kell cselekednie.

Az Európai Bizottság stratégiája tudatosan a német érzékenységekhez igazodik, ezért eseti alapon bevethető, célzott intézkedéscsomag vonzóbb lehet Berlin számára, mint a korábban német ellenállásba ütköző.

A „Vásárolj európait!” típusú átfogó előírások – amelyet Franciaország és több tagállam is támogat –, Merz számára túl protekcionista és túl általános intézkedés. Egy uniós tisztviselő szerint a jelenlegi helyzetben Németország számára tarthatatlan lenne, ha elutasítaná az európai ipar megmentését célzó erőfeszítéseket.

