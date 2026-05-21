Súlyos döntési helyzetbe hozza Magyar Pétert az Európai Bizottság, már verik az asztalt Brüsszelben

Egyre többen követelik az Európai Bizottságnál, hogy bemutassa az orosz olajimport jogilag kötelező tilalmáról szóló jogszabályt, miután a javaslat indoklás nélkül lekerült az áprilisi napirendről. A sürgősséget fokozza, hogy az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság is lazított szankciós korlátozásain, miközben Oroszország fosszilis energiabevételei két és fél éves csúcsra emelkedtek. A tilalom Magyarország számára kardinális lehet a Barátság kőolajvezeték miatt.

Egyre nagyobb nyomás nehezedik az Európai Bizottságra, hogy végre terjessze elő azt a jogszabályt, amely tartósan és jogilag kötelező módon tiltaná meg az orosz olajimportot az Európai Unióban – írja az Euractiv.

A kérdés azért vált ismét sürgetővé, mert miközben Brüsszel továbbra is azt állítja, hogy kitart a szankciós politika mellett, több G7-ország jelezhetően lazítani kezdett az orosz energiahordozókkal kapcsolatos korlátozásokon. A hét Moszkva számára kedvezően alakult:

az olaj ára tartósan 100 dollár fölött ragadt, a Perzsa-öböl lezárása pedig ellátási bizonytalanságot okozott, ami egyes nyugati országokat ismét az orosz beszerzések felé terelhet.

A feszültséget az is növeli, hogy az Egyesült Államok hétfőn meghosszabbított egy szankciós mentességet, majd kedden az Egyesült Királyság is hasonló lépést tett.

Sokan tartanak attól, hogy a globális szankciós rezsim eróziónak indult, miközben Oroszország fosszilis energiahordozókból származó bevételei ismét emelkednek. A helsinki székhelyű CREA agytröszt adatai alapján

az orosz fosszilis bevételek áprilisban 4 százalékkal nőttek, napi több mint 733 millió euróra, ami a szervezet szerint két és fél éves csúcsot jelent.

Brüsszel eddig azt kommunikálta, hogy nem kíván eltérni az orosz energiahordozókkal szembeni szankciós iránytól, ugyanakkor a végleges, jogi tilalom előterjesztése hónapok óta csúszik. Az Európai Bizottság korábban azt jelezte, hogy az orosz olajimport tilalmáról szóló javaslat 2026 elején érkezhet, majd a tervezet a végrehajtó testület előzetes napirendjében április 15-i dátummal szerepelt.

Korábban hátráltatta a kötelező kivezetésről szóló menetrend kidolgozását, hogy Orbán Viktor – azóta leváltott – magyar miniszterelnök hevesen ellenezte az intézkedést. A Portfolio-nak a márciusi uniós csúcson, az utolsón, amelyen Magyarországot képviselte, azt mondta, hogy nem hajlandó semmilyen tervet beadni a leválásról, sőt, szerinte fel kell oldani minden meglévő tilalmat.

Ezt követően azonban indoklás nélkül lekerült a napirendről, sokak szerint a Hormuzi-szoros lezárása miatti ellátási káosz miatt, ami arra utalt, hogy az Európai Bizottság kivár, hogy a geopolitikai helyzet valamilyen nyugvópontra jut.

Ville Niinistö finn zöldpárti EP-képviselő, aki az uniós gázimporttilalomról szóló, nemrég elfogadott jogszabály egyik tárgyalója volt, úgy fogalmazott, hogy az Ursula von der Leyen vezette testület habozása Oroszország és annak háborús gazdasága kezére játszik. Szerinte az orosz olajimport jogi tilalma most még fontosabb lenne, mint korábban, mivel a globális szankciós fegyelem láthatóan gyengül. A litván energiaügyi miniszter, Žygimantas Vaičiūnas szintén azt mondta, hogy Vilnius várja a javaslat idei bemutatását, mivel a korábbi ütemezés szerint annak már áprilisban meg kellett volna jelennie.

Az Európai Bizottság egyelőre az iráni energiapiaci sokk miatt szükséges azonnali intézkedésekkel magyarázza a késlekedést.

A testület szóvivője szerint jelenleg ezekre a rövid távú lépésekre koncentrálnak, de be fogják fejezni a RepowerEU fennmaradó elemeit, és továbbra is cél az orosz olajimportra vonatkozó javaslat előterjesztése.

Magyarország ellátása szempontjából kulcsfontosságú a döntés, mivel az országot legnagyobb részt még mindig a Barátság vezeték látja el, amelyen gyakorlatilag csak orosz kőolaj érkezik. Magyar Péter és kormánya a kampány – és a megválasztásuk –a óta is azt jelezték, hogy készek az orosz fosszilis hordozókról való leválásra, de nem 2027-es ütemezéssel, mint amelyről eddig az Európai Bizottság beszélt, hanem csak 2030-35 közötti céldátummal tennék ezt meg.

Címlapkép forrása: EU