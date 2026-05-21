Titkos jelentés: szabadon járnak-kelnek Irán terroristának nyilvánított emberei az EU-ban

Az Euractiv birtokába került egy titkosított dokumentum, amelyből kiderül, hogy több európai fővárosban is diplomáciai fedésben, katonai attaséként tevékenykednek az Iráni Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) aktív tisztjei. A helyzet azért különösen kényes, mert az Európai Unió márciusban terrorszervezetté nyilvánította a katonai szervezetet.
A dosszié név szerint is említi Mohammad Nagizadét, Irán varsói katonai attaséját, a Forradalmi Gárda aktív tagjaként azonosítja őt, aki állítólag képes előmozdítani a szervezet pénzügyi és műveleti érdekeit Európában.
A varsói iráni nagykövetség egyelőre nem reagált a megkeresésre.
A dokumentum kiszivárgása tovább növeli a nyomást az európai kormányokon, hogy a Forradalmi Gárda szankcionálása miatt felülvizsgálják a Teheránhoz fűződő viszonyukat. A kritikusok szerint az EU saját terrorizmusellenes politikáját ássa alá, ha továbbra is fenntartják a Gárdához köthető katonai képviselők diplomáciai akkreditációját.
A dosszié egyébként szankciókat és kiutasításokat javasol az érintett iráni katonai attasékkal, illetve diplomatákkal szemben.
A dokumentum az iráni belpolitikai erőviszonyokról is figyelemre méltó állításokat tartalmaz: például hogy Ali Hámenei legfelsőbb vezető halálát követően a Forradalmi Gárda vált az iráni állam meghatározó erejévé. A dosszié Ahmad Vahidit, az IRGC parancsnokát nevezi meg az ország tényleges döntéshozójaként.
A jelentés azt állítja, hogy immár a fegyveres testület ellenőrzi a biztonsági apparátust, a parlamentet és a Washingtonnal folytatott stratégiai tárgyalásokat is. Az anyag szerint az IRGC döntő szerepet játszott abban, hogy Modzstaba Hámenei került a legfelsőbb vezetői posztra, így az új vezető politikai túlélése teljesen a Gárdától függ.
A hét elején az Euractiv arról számolt be, hogy a német hírszerzés figyelmeztetést adott ki, hogy Irán az Izraellel és az Egyesült Államokkal zajló konfliktus lecsillapodása után fokozhatja az európai célpontok elleni műveleteit.
Az elmúlt években több uniós tagállam is azzal vádolta Teheránt, hogy ellenzékieket, újságírókat és zsidó intézményeket vesz célba a kontinensen.
Az uniós kormányok megosztottak abban, hogy milyen messzire menjenek a Teheránnal szembeni diplomáciai nyomásgyakorlásban: néhány tagállam keményebb fellépést szorgalmaz, míg mások attól tartanak, hogy a további konfrontáció végleg lerombolja az amúgy is törékeny diplomáciai csatornákat. Irán következetesen tagadja, hogy terrorszervezeteket és -akciókat finanszírozna Európában, ahogy azt is, hogy diplomáciai hálózatát titkos műveletekre használná. Teherán az IRGC terrorlistára helyezését politikai indíttatású és jogszerűtlen lépésnek minősítette.
