Valdis Dombrovskis: az Európai Bizottság teljes támogatást nyújt Magyarországnak az átállásban

Magyarország új kormánya konstruktívabb fejezetet nyitott a Brüsszellel való kapcsolatában azzal, hogy újra napirendre tűzte az euró bevezetését, ismét tárgyal az Európai Bizottsággal a befagyasztott uniós forrásokról és együttműködőbb álláspontot jelez olyan kérdésekben, mint Ukrajna támogatása, az Oroszországgal szembeni szankciók. Valamint a közös valuta bevezetése felé tett hiteles lépésekhez továbbra is éveken át tartó fegyelmezett felkészülésre, az ERM II-be való belépésre, tartós költségvetési konszolidációra és a maastrichti kritériumok teljesítésére lenne szükség – mondta a Portfolio-nak adott interjújában Valdis Dombrovskis európai biztos. Szerinte biztatók a kilátások, hogy Magyarország hozzáférhessen a felfüggesztett uniós források jelentős részéhez, ha az új kormány teljesíti a jogállamisággal, az audit- és kontrollrendszerekkel kapcsolatos vállalásait. Hozzátette, hogy ezek a források érdemi támogatást jelenthetnének a gazdasági növekedés és a költségvetés számára is. Dombrovskis arról is beszélt, hogy az euró bevezetése javíthatná a makrogazdasági stabilitást, erősíthetné a befektetői bizalmat, és mélyíthetné Magyarország beágyazódását az európai értékláncokba, ugyanakkor figyelmeztetett: a jelenlegi geopolitikai sokkok stagflációs kockázatokat okoznak Európában, a kormányoknak pedig széles körű fosszilisenergia-támogatások vagy a belső piacot tovább széttöredező nemzeti túlszabályozás helyett átmeneti és célzott intézkedésekkel kellene válaszolniuk.

Magyarországot sokáig az Európai Unió egyik legeuroszkeptikusabb országának tartották, most pedig Magyar Péter új kormánya erősen európárti irányt vett. Hogyan látja ezt a politikai fordulatot, és mit vár az új kormánytól?

Valóban, ez jelentős fordulat, és jelenleg még átmeneti időszakban vagyunk, mert a kormányalakítás folyamata zajlik, de már most világos, hogy sok olyan ügy van, amelyen együtt kell majd dolgoznunk, és amelyben előrelépésre lesz szükség. Az egyik prioritás, amelyről Magyar Péter miniszterelnök nagyon egyértelműen beszélt, az uniós források feloldása Magyarország számára, mind a kohéziós politika, mind a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz esetében. Ezen a területen már most szoros egyeztetést látunk, és reméljük, hogy az uniós napirenden szereplő több fontos témában is eredményes együttműködés alakul ki.

Bizonyos értelemben már üdvözöltünk egyfajta fordulatot néhány kulcsfontosságú ügyben, például a 90 milliárd eurós Ukrajna-támogatási hitellel, valamint az Oroszország elleni szankciós csomag elfogadásával kapcsolatban. Ugyanakkor továbbra is számos megoldatlan kérdés van, amelyet fel kell oldani, és amely az előző adminisztrációtól maradt hátra.

Tehát egyértelműen van még feladat, de összességében várjuk, hogy jó együttműködést építsünk ki az új kormánnyal.

Magyar Péter kampányának egyik legfontosabb témája az volt, hogy újra politikai napirendre kerüljön az euró bevezetése Magyarországon. Hogyan látja ezt?

Természetesen üdvözöljük, mert mint tudja, az újabb tagállamok esetében az Európai Unióhoz való csatlakozás azzal a kötelezettségvállalással jár, hogy valamikor bevezetik az eurót. Erre nincsenek konkrét határidők, és nincsenek közvetlen kikényszerítési mechanizmusok sem, amelyekkel egy országot gyors lépésekre lehetne kényszeríteni.

De a kötelezettségvállalás fennáll, és a mi részünkről mindenképpen készen állunk arra, hogy egyeztessünk a magyar hatóságokkal, és mindenben támogassuk Magyarországot ezen az úton, hasonlóan ahhoz, ahogyan a korábban az euróövezethez csatlakozó országokat támogattuk.

Politikai értelemben tehát igen, ez fontos jelzés. Azt jelenti, hogy az euró bevezetését Magyarországon ismét komoly stratégiai kérdésként kezelik, nem pedig olyasvalamiként, amit a végtelenségig el lehet halasztani. A Bizottság részéről készen állunk arra, hogy ezt a párbeszédet gyakorlati és konstruktív módon folytassuk.

Mit kellene Magyarországnak tennie ahhoz, hogy megmutassa: ez valódi stratégiai elköteleződés, és nem csupán politikai üzenet?

Ehhez természetesen konkrét lépésekre van szükség: az euróövezethez való csatlakozás felé vezető első tényleges lépés az árfolyam-mechanizmusba, az ERM II-be való belépés. Ez az euró bevezetése előtti formális felkészülési szakasz. Ha megnézzük néhány újabban csatlakozott országot, például Bulgáriát, Horvátországot, vagy előttük főként a balti államokat, sokuknak már korábban is rögzített árfolyama volt az euróval szemben. Szűk árfolyampolitikai szempontból ezért számukra az ERM II-höz való csatlakozás viszonylag egyszerű lépés volt. Természetesen a folyamatnak voltak tágabb, belépés előtti vállalásai és reformjai is, de az árfolyamoldal kevésbé volt bonyolult.

Magyarország esetében más a helyzet, mert a forint lebegő árfolyammal rendelkezik az euróval szemben. Az ERM II felé való elmozdulás ezért jelentősebb makrogazdasági lépés. Nemcsak politikai nyilatkozatot jelent, hanem a gazdaság, a szakpolitikai keret és az intézményi környezet felkészítését egy más típusú monetáris és árfolyam-politikai környezetre.

Ezért a hitelesség nem a retorikából, hanem a döntésekből, a reformokból és a tartós szakpolitikai fegyelemből fakad.

Az ERM II-t pedig legalább 24 hónappal az euró bevezetése előtt teljesíteni kell.

Pontosan. A folyamat most az ERM II-höz való csatlakozás úgynevezett megerősített megközelítése szerint zajlik. Ez azt jelenti, hogy a belépés előtt bizonyos előzetes vállalásokat is meg kell állapítani és teljesíteni kell. Ezek alapján egy ország beléphet az ERM II-be, majd legalább két évig ott kell maradnia. Ez idő alatt bizonyítania kell, hogy jelentős makrogazdasági feszültségek nélkül tud működni a mechanizmuson belül.

Az ERM II-n túl az országnak teljesítenie kell a maastrichti kritériumokat is, amelyek a költségvetési teljesítményre, a hosszú lejáratú kamatokra, az inflációra, valamint jogi kritériumokra vonatkoznak, például a jegybanki függetlenség teljes tiszteletben tartására és a monetáris finanszírozás tilalmára. Csak akkor léphet az ország az euróövezeti csatlakozás végső szakaszába, ha mindezek a feltételek teljesülnek. Ebben az értelemben a folyamat technikailag világos, de gazdaságilag és politikailag meglehetősen igényes.

Az Európai Bizottság álláspontja jelenleg mi a legnagyobb akadály Magyarország számára ebben a folyamatban?

Egy összetett vállalásról és folyamatról van szó, ezért nem szűkíteném le egyetlen ügyre. De egyértelműen fontos elem, hogy Magyarország lebegő árfolyamrendszerből indul. A lebegő valutától egy olyan rendszer felé elmozdulni, amelyben az árfolyam egyre stabilabbá válik az euróval szemben, nagyon jelentős makrogazdasági átmenet. Ez nem történik meg egyik napról a másikra, és magas szintű szakpolitikai következetességet és hitelességet igényel.

Emellett Magyarország jelenleg túlzottdeficit-eljárás alatt áll, tehát az államháztartás állapota is fontos kérdés. Ha egy ország hitelesen akar az euró bevezetése felé haladni, meg kell mutatnia, hogy a költségvetési helyzete kontroll alatt van, és tartósan teljesíteni tudja a konvergenciakritériumokat.

Ebből a szempontból a közpénzügyek rendbetétele egyértelműen az egyik központi követelmény.

Magyarország túlzottdeficit-eljárás alatt áll, és a hiány még mindig jóval a cél felett van. Hogyan látja a költségvetési korrekció és egy lehetséges európálya kapcsolatát?

Azt mondanám, hogy a két folyamat összefügg, de az időzítésük valamelyest eltér: ha Magyarország euróövezeti csatlakozásáról beszélünk, és ha a magyar hatóságok úgy döntenek, hogy komolyan veszik ezt az utat, akkor ez mindenképpen több évig tartó folyamat lesz. Ott van az ERM II-re való felkészülés, majd legalább két év az ERM II-ben, és ezt követően még meg kell hozni a vonatkozó döntéseket.

Tehát az euró bevezetése egyértelműen középtávú folyamat. Míg a túlzott deficit korrekciójának jóval hamarabb meg kell történnie.

A jelenlegi túlzottdeficit-eljárás keretében Magyarországnak elvileg már idén korrigálnia kellene a túlzott hiányt. Az előrejelzésekből tudjuk, hogy ez most valószínűtlennek tűnik, ezért egyeztetnünk kell majd a magyar hatóságokkal arról, hogyan lehet korrigálni a költségvetési pályát. Ez olyan kérdés, amelyről a következő hetekben és hónapokban biztosan tárgyalni fogunk. Tehát miközben az euró bevezetése hosszabb távú perspektíva, a költségvetési korrekció sokkal közvetlenebb szakpolitikai követelmény.

Volt már egyeztetése az új magyar kormánnyal ezekben az ügyekben?

Még nem. A miniszterek még nem léptek teljes mértékben hivatalba. Úgy gondolom, ismerem a fő tárgyalópartnerem, az új pénzügyminiszter nevét, de közvetlen kapcsolatban még nem voltam vele. De a csapataink már kapcsolatban vannak:

a költségvetési és gazdasági ügyekkel foglalkozó DG ECFIN, valamint a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközön dolgozó kollégák már egyeztettek az új magyar kormány képviselőivel.

Ez azért fontos, mert ha megnézzük az RRF határidőit, azok rendkívül szorosak: most május van, és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervekben szereplő valamennyi mérföldkövet és célt augusztus végéig teljesíteni kell. Tehát rendkívül szoros határidők mellett dolgozunk. Bizonyos értelemben két sürgős ügy van, amelyet kezelni kell. Az első az úgynevezett szupermérföldkövek kérdése, amelyek a jogállamisági feltételességhez és a kapcsolódó követelményekhez kötődnek. Ehhez jogszabály-módosításokra lesz szükség, és tágabb értelemben a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Terv felülvizsgálatára is.

Ezt a fajta egyszerűsítési folyamatot több más tagállammal is végrehajtottuk már, azzal a céllal, hogy csökkentsük a mérföldkövek és célok számát, miközben megőrizzük a terv ambícióját. Magyarország esetében azonban nagyon gyorsan kell haladnunk, ha maximalizálni akarjuk, hogy a hátralévő hónapokban még mit lehet elérni.

Hogyan látja Magyarország esélyeit a források felszabadítására? Reálisan mit érhet még el az új kormány?

Úgy gondolom, jók a kilátások a források felszabadítására. Az új kormány részéről egyértelmű elköteleződés látszik azoknak a problémáknak a kezelésére, amelyek eddig akadályozták a forrásokhoz való hozzáférést, legyen szó a jogállamisági feltételességről, a jelenlegi Helyreállítási és Rezilienciaépítési Terv szupermérföldköveiről, vagy az audit- és kontrollrendszerekkel, illetve más elemekkel kapcsolatos kérdésekről.

Arról, hogy Magyarország végül mekkora forrásösszeget tud majd felhasználni, ezen a ponton nem szeretnék találgatásokba bocsátkozni, mert ez egyaránt függ a reformoktól és a konkrét beruházási projektek végrehajtásától.

Pozitívum, hogy a beruházások tekintetében Magyarország nem teljesen nulláról indul. Vannak már olyan munkák, amelyeket az előző kormány a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Terv alá tartozó projekteken megkezdett. Tehát legalább van kiindulópont.

Ahogy már többször mondtam, a határidők rendkívül szorosak, és a végrehajtás még azoknak az országoknak sem könnyű, amelyek nem szembesültek ilyen mértékű blokkolással. Tágabb értelemben, ahogy más tagállamok esetében is láttuk, gyakran azt tanácsoltuk a kormányoknak, hogy amikor nagyon kevés az idő, és nyomás alatt van a végrehajtási kapacitás, a hitelek helyett inkább a vissza nem térítendő támogatásokat helyezzék előtérbe. Ezekről a kérdésekről továbbra is egyeztetünk az új magyar kormánnyal. Tehát a kilátások pozitívak, de még kissé korai határozott következtetéseket levonni a végső összegekről.

Ha ezek a források felszabadulnak, érdemben enyhíthetik a magyar költségvetésre és tágabban a gazdaságra nehezedő nyomást?

Nagyon jelentős összegekről beszélünk: a kohéziós politika keretében 7,6 milliárd euró van blokkolva. Sajnos ennek egy része már biztosan elveszett, mert lejárt az n+2 határidő, de az összeg nagy része még rendelkezésre áll. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Tervben összesen 10,4 milliárd euróról van szó, ebből 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatás, 3,9 milliárd euró pedig hitel.

Ezek nagyon nagy összegek, így ha ez a pénz újra elkezd beáramlani Magyarországra, annak jelentősége lehet mind a költségvetési teljesítmény, mind a magyar gazdaság támogatása szempontjából.

Segíthet beruházásokat finanszírozni, támogathatja a növekedést, és enyhítheti a hazai államháztartásra nehezedő nyomást. Tehát igen, ez gazdasági szempontból egyértelműen jelentős.

Ha megnézzük a korábbi közép- és kelet-európai eurócsatlakozásokat, a régió sok országa hosszú ideig olyan növekedési modellre támaszkodott, amely viszonylag olcsó munkaerőn, árfolyam-rugalmasságon és korlátozott magas hozzáadott értékű tevékenységen alapult. Ön szerint mi változik egy gazdaságban, amikor komolyan elindul az euró bevezetése felé?

Ha megnézzük a legutóbb az euróövezethez csatlakozott országokat, sokuknak már korábban is rögzített árfolyama volt. Így az árfolyamelem önmagában ezekben az esetekben nem volt a növekedési modell fő próbája.

Ebben az értelemben én ezt nem elsősorban úgy keretezném, hogy egy ország képes-e túlélni gyenge valuta nélkül.

Ha egy országnak már rögzített árfolyama van, akkor tulajdonképpen már importálja az Európai Központi Bank monetáris politikáját, de anélkül, hogy élvezné a tagság előnyeit. A valódi kérdés tehát az, hogy az euróhoz való csatlakozás elősegítheti-e az adott ország gazdasági növekedését és fejlődését. Erre pedig határozottan azt mondom, hogy igen.

Az euró bevezetése azért segít, mert erős jelzést küld a pénzügyi és gazdasági stabilitásról. Ez önmagában támogathatja a befektetői bizalmat, és segíthet a közvetlen külföldi tőkebefektetések vonzásában. Emellett segíti az országok mélyebb integrációját az európai értékláncokba, ahol az euró már most is meghatározó valuta. Vannak gyakorlati és kézzelfogható előnyei is:

csökkenti a valutaváltási költségeket, megkönnyíti a vállalatok és az utazók életét, és általában hozzájárul ahhoz, hogy mind az állami, mind a magánszektor kamatai csökkenjenek. Tehát számos nagyon konkrét előny jár az eurótagsággal, és ezek támogathatják egy ország tágabb gazdasági fejlődését.

A frissebb tapasztalatok, köztük Bulgária alapján mit láttak az infláció és az árhatások terén az átállási időszakban?

Ezt természetesen továbbra is nagyon szorosan követjük. Átlagosan az az értékelésünk, hogy az euró bevezetésének egyszeri árhatása valahol 0,1 és 0,6 százalék között van, és ez főként magának az átállás gyakorlati költségeivel függ össze. Általában van valamilyen hatás, de ez korlátozott.

Ugyanakkor ez olyasmi, ami gondos kezelést igényel. Szoros együttműködésre van szükség a magánszektorral, hogy a vállalatok ne használják az euró bevezetését ürügyként indokolatlan áremelésekre. Szigorúan ellenőrizni kell a kettős ármegjelenítést is, mert az euró bevezetése előtt és után egy ideig az árakat mindkét pénznemben fel kell tüntetni. Ez azért fontos, hogy az emberek hozzászokjanak az új árszintekhez, helyesen tudjanak összehasonlítani, és az átváltás szigorúan a hivatalos árfolyam alapján történjen.

Tehát igen, számos gyakorlati elem van, amely szoros figyelmet igényel, dee ha a folyamatot megfelelően kezelik, az egyszeri inflációs hatás korlátozott, és középtávon ezt bőven ellensúlyozzák a szélesebb előnyök, például az alacsonyabb kamatok és az alacsonyabb valutaváltási költségek.

Általában az euró bevezetése után körülbelül egy évvel tudunk teljesebb következtetéseket levonni az inflációról, amikor össze tudjuk hasonlítani az átállás előtti és utáni éves inflációt. Bulgária esetében még nem tartunk teljesen ebben a szakaszban.

Jelenleg ráadásul van egy tágabb bonyolító tényező is, mert az európai inflációs folyamatokat más sokkok is befolyásolják. Most megújuló inflációs nyomást látunk az iráni háborúhoz és a fosszilis energiahordozók árának emelkedéséhez kapcsolódóan. Ez látszik az üzemanyagárakban, de begyűrűzik a tágabb gazdaságba is. Elemzési szempontból ezért fontos különválasztani az euró bevezetésének hatását azoktól az egyéb inflációs hatásoktól, amelyek ugyanebben az időszakban jelentkeznek.

A jelenlegi környezet nehezebbé teszi az euró bevezetését az országok számára? A kormányok magasabb védelmi kiadásokkal, megújult energiapiaci nyomással, magas hiánnyal és magas adósságszinttel küzdenek.

Ha visszatekintünk, országok nagyon különböző és gyakran nehéz körülmények között csatlakoztak az euróhoz. Voltak országok, amelyek a globális pénzügyi és gazdasági válság idején vagy röviddel utána vezették be az eurót. A görög válság már elkezdődött. Hazám, Lettország maga is nagyon mély válságon ment keresztül a globális pénzügyi válság összefüggésében, és Magyarországhoz hasonlóan programország is volt. Bulgária európályája Oroszország ukrajnai invázióját követő korábbi energiapiaci sokk után zajlott. Horvátország úgy haladt előre, hogy közben még a Covid hatásaival is küzdött.

Tehát valójában nem arról van szó, hogy országok csak nyugodt és könnyű időkben csatlakoznának az euróhoz. A korábbi euróbevezetések is jelentős turbulenciák időszakában történtek.

Reméljük, hogy a jelenlegi közel-keleti konfliktus nem húzódik el, és belátható időn belül megoldódhat. De mindenesetre az euró bevezetése több évig tartó folyamat. A mai turbulenciák megléte tehát önmagában nem akadályozza meg Magyarországot abban, hogy már most megkezdje az előkészítő munkát. A kulcskérdés az, hogy az irány hiteles-e, és hogy a szükséges politikákat következetesen végrehajtják-e.

Az eurókérdésen túl az egyik legnagyobb külső kockázat jelenleg a Donald Trump amerikai elnök által elindított vámháború és iráni konfliktus. Hogyan látja ennek hatásait az európai gazdaságra, és különösen Magyarországra?

Ha a tágabb képet nézzük, az iráni háború következtében stagflációs sokk kockázatát látjuk az európai gazdaságban, vagyis egyszerre gyengébb növekedést és magasabb inflációt. Május 21-én tesszük közzé tavaszi gazdasági előrejelzésünket, amely részletesebb értékelést ad majd, de nagy vonalakban ilyen irányú kockázatokkal számolunk.

Szakpolitikai szempontból azt javasoljuk a tagállamoknak, hogy átmeneti és célzott támogatási intézkedéseket alkalmazzanak, amelyek a legsebezhetőbb háztartásokra és a leginkább érintett iparágakra irányulnak, és amelyeket úgy alakítanak ki, hogy ne növeljék a fosszilis energiahordozók iránti keresletet. Ez nagyon fontos, mert ha a kormányok széles körű intézkedésekkel válaszolnak, amelyek egyszerűen fenntartják a fosszilisenergia-keresletet, akkor kínálati sokk idején azt kockáztatják, hogy nagy összegeket költenek az adófizetők pénzéből, miközben hozzájárulnak ahhoz is, hogy a globális olaj- és gázárak magasabb szinten maradjanak.

A tanácsunk tehát nagyon világos: a támogatási intézkedéseknek célzottnak, átmenetinek és a költségvetési pályákkal összhangban lévőnek kell lenniük.

A Trump-féle vámokkal kapcsolatban hangsúlyoznám, hogy most ideiglenes megállapodásunk van az Egyesült Államokkal, amely meghatározza az EU–USA-kereskedelem feltételeit, és az EU részéről elkötelezettek vagyunk ennek a megállapodásnak a végrehajtása mellett, és ugyanezt várjuk az Egyesült Államoktól is. Ha ezt tiszteletben tartják, az legalább bizonyos fokú kiszámíthatóságot és stabilitást biztosíthat az Atlanti-óceán mindkét oldalán működő vállalatok számára. Ez pedig nagyon fontos, mert az EU és az Egyesült Államok közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolat a legnagyobb a világon.

Egy olyan ország számára, mint Magyarország, amely erősen integrálódott az európai feldolgozóipari és exportláncokba, a transzatlanti kereskedelem stabilitása nyilvánvalóan nagyon fontos.

A Nemzetközi Valutaalap figyelmeztette a kormányokat a széles körű támogatási rendszerekkel szemben, és arra is felhívta a tagállamok figyelmét, hogy ne válaszoljanak ezekre a válságokra további nemzeti szabályozás hozzáadásával, vagyis gold-platinggel. Mivel Ön felel az egyszerűsítésért, hogyan látja ezt?

A mi szakpolitikai tanácsaink nagyon is összhangban vannak az IMF tanácsaival, mi is hangsúlyozzuk, hogy a támogatási intézkedéseknek átmenetinek és célzottnak kell lenniük, és nem szabad további fosszilisenergia-keresletet gerjeszteniük. Tehát széles körű összhang van a szakpolitikai üzeneteinkben.

Ami az egyszerűsítést illeti, ez a Bizottság jelenlegi mandátuma alatt követett napirendünk egyik fontos része. Ha megnézzük az átfogó prioritásainkat, a geopolitikai helyzetre tekintettel a mandátum középpontjába az európai gazdaság versenyképességét, valamint a biztonságot és a védelmet helyeztük. Az egyszerűsítés az egyik kulcsfontosságú eszköz, amellyel a versenyképességet erősíteni akarjuk.

Tavaly álltunk elő az első nagy egyszerűsítési csomaggal, az úgynevezett omnibuszjavaslatokkal, több további kezdeményezéssel együtt.

Becslésünk szerint ezek az intézkedések évente mintegy 15 milliárd euró adminisztratív költségmegtakarítást eredményeznének. Tágabb értelemben azt a célt tűztük ki magunk elé, hogy az adminisztratív terheket minden vállalat esetében 25 százalékkal, a kkv-k esetében pedig 35 százalékkal csökkentsük. Pénzben kifejezve a 25 százalékos cél mintegy 37,5 milliárd eurónak felelne meg. Tehát erős kezdést értünk el, de a cél eléréséhez nagyjából ugyanebben az ütemben kell továbbhaladnunk.

A gold-plating kérdése valóban fontos, mert nem elég csak európai szinten egyszerűsíteni, ha a tagállamok az uniós szabályokra további nemzeti követelményeket építenek rá. Ez növeli a vállalkozások költségeit, de szét is töredezi a belső piacot, mert a szabályozási környezet országonként következetlenné válik. Versenyképességi napirendünk egyik fő eleme éppen az, hogy csökkentsük a belső piacon belüli akadályokat. Ezért ebben a kérdésben egyeztetünk a tagállamokkal, nemcsak az egyszerűsítés önmagában vett célja miatt, hanem azért is, hogy megakadályozzuk a belső piac további fragmentációját.

Ön sok éven át dolgozott együtt az előző magyar kormány vezető szereplőivel. Hogyan jellemezné a kapcsolatát velük, különösen Orbán Viktorral és Varga Mihállyal?

Valdis Dombrovskis: Orbán miniszterelnököt személyesen sok éve, 2010 óta ismerem, amikor hivatalba lépett. Akkor mindketten miniszterelnökök voltunk. Tehát hosszú ismeretségről van szó. Sajnos azonban azt is láttam, hogy sok kérdés kezelésében fokozatosan eltávolodott egy európaibb megközelítéstől. Ez idővel láthatóvá vált, és nyilvánvalóan a tágabb kapcsolatot is alakította.

Varga Mihállyal sok éven át meglehetősen jól dolgoztam együtt, amikor pénzügyminiszter volt, és később jegybankelnökként is találkoztam vele. Olyan partner volt, akivel gazdasági és költségvetési ügyekben érdemi együttműködésünk volt.

És nyilvánvaló, hogy ha Magyarország most komolyan elindul az euró bevezetése felé vezető úton, akkor a jegybanknak is nagyon fontos szerepe lesz. Tehát ha ez az út megnyílik, elengedhetetlen lesz a szoros együttműködés a releváns magyar intézményekkel, köztük a jegybankkal is.

