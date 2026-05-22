Kármán Cipruson tárgyalt az EU pénzügyi vezetőivel
Az elmúlt héten beiktatott pénzügyminiszter első hivatalos külföldi útján az uniós pénzügyminiszterek ciprusi találkozóján vett részt, ahol több kétoldalú egyeztetést is folytatott. Kármán András szerint Magyarország célja, hogy ismét aktív és hiteles partnerként kapcsolódjon be az európai gazdaságpolitikai együttműködésbe.
Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.
Kármán András pénzügyminiszter első hivatalos külföldi útja az informális ECOFIN-találkozóra vezetett Ciprusra, ahol az uniós pénzügyminiszterek az európai gazdaság legfontosabb kihívásairól egyeztetnek. A magyar tárcavezető szerint a lefkosiai találkozó lehetőséget teremt arra is, hogy

Magyarország ismét „aktív és hiteles partnerként” kapcsolódjon be az európai gazdaságpolitikai együttműködésbe.

Az ECOFIN az Európai Unió pénzügyminisztereinek tanácsa, amelyen rendszeresen részt vesznek az európai jegybankok vezetői és az Európai Bizottság képviselői is. Az informális üléseken ugyan nem születnek jogalkotási döntések, de a tagállamok ilyenkor stratégiai kérdésekről egyeztetnek, például az európai versenyképességről, az energiaárak gazdasági hatásairól, a geopolitikai kockázatokról vagy a költségvetési fenntarthatóságról.

Kármán András posztjában kiemelte, hogy több kétoldalú tárgyalást is folytat a találkozó margóján. Külön hangsúlyozta, hogy Kyriakos Pierrakakis görög pénzügyminiszter, az euróövezeti pénzügyminisztereket tömörítő Eurogroup elnöke is kezdeményezett vele kétoldalú egyeztetést.

Emellett osztrák kollégájával is tárgyalt, egy nappal azt követően, hogy Magyar Péter miniszterelnök és a magyar delegáció Bécsben folytatott megbeszéléseket.

A pénzügyminiszter arról is beszámolt, hogy több Európai Néppárthoz (EPP) tartozó pénzügyminiszterrel munkareggelin találkozott, péntek este pedig Valdis Dombrovskis gazdasági ügyekért felelős uniós biztossal egyeztetett. Dombrovskis a napokban adott exkluzív interjút a Portfolio-nak is, ahol teljes körű támogatásáról biztosította Magyarországot.

The Science of Football

