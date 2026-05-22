Készen állnak a szállítók: jöhet az EU Temu-vámja

A világ három legnagyobb szállítmányozási vállalata, a DHL, a FedEx és a UPS közösen kérte az EU pénzügyminisztereit, hogy fokozatosan vezessék be a kis értékű csomagokra vonatkozó új vámszabályokat. Szerintük a fix termékvám könnyen kivitelezhető, de a többi intézkedéshez időt kérnek, amit egyébként az EU biztosít is számukra.

A cégek pénteken közös levelet küldtek az uniós pénzügyminisztereknek, amelyet a Reuters hírügynökség is megismert. Ebben arra szólítják fel a tárcavezetőket, hogy hagyják jóvá a szabályozás fokozatos életbe léptetését.

Javaslatuk szerint 2026. július 1-jétől csak a tételenkénti 3 eurós átalányvámot vezessék be.

A bonyolultabb és még kidolgozatlan elemek alkalmazását pedig halasszák el addig, amíg azok jogilag egyértelművé és a gyakorlatban is kivitelezhetővé válnak.

Ennek részeként megszűnne a 150 euró alatti csomagokra vonatkozó vámmentesség(de minimis) és csupán pár darab egységes tarifa szint lenne meghatározva nagyon széles termékcsoportokra. A nagy szállítmányozók álláspontja szerint azonban a teljes szabályrendszer egyidejű bevezetése még így is komoly működési kockázatokat rejt, ezért szorgalmazzák az átmeneti megoldást.

A levél kérése azonban némileg magától értetődő, hiszen a közös digitális rendszerek bevezetését csak 2028-ra irányozta elő az EU, hiszen a Bizottság szakértői is tésztában vannak az átállás nehézségeivel.

A 3 eurós díj bevezetése viszont nem okoz különösebb gondot, mégis, mivel terméktípusonként számlázzák (tehát az egy csomagban érkező pulóverekre, illetve rövidnadrágokra, mennyiségüktől független 3-3 eurót szabnak ki)

okozhat akkora árugrást, hogy az európai vásárlók ne találják annyira csábító alternatívának a Kínából érkező olcsó termékeket.

