Pár kilométerre vagyunk a háborús helyzettől az EU és a NATO második legerősebb országa között

Törvénybe foglalhatja a "Kék Haza" stratégiát Törökország, amely Ankara tengeri területi igényeit rögzítené az Égei-tengeren és a Kelet-Mediterráneumban, ezzel több mint 150 görög sziget szuverenitását és gazdasági övezetét kérdőjelezve meg. A június elejére várt jogszabály Brüsszelben is komoly aggodalmakat keltett: uniós diplomaták szerint az EU energetikai érdekeit is érintő lépés akár szankciókat és az uniós kölcsönös katonai védelmi záradék aktiválását is maga után vonhatja. Az ügy megosztja az EU-t, ahol egyes tagállamok gazdasági és migrációs partnerként tekintenek Törökországra, míg mások a biztonsági kockázatokat hangsúlyozzák. A következő kulcsfontosságú állomás a július 7–8-i ankarai NATO-csúcs lehet, hogy még elkerülhető legyen a nyílt fegyveres konfliktus.

Ha Törökország törvénybe emelné a „Kék Haza” stratégiát, amely Ankara tengeri befolyási igényeit rögzítené az Égei-tengeren és a Földközi-tenger keleti medencéjében – írja az Euractiv.

A görög és brüsszeli aggodalmakat az váltotta ki, hogy a jogszabály elfogadása esetén Törökország állami politikaként kérdőjelezné meg több mint 150 égei-tengeri sziget szuverenitását, illetve a görög szigetekhez kapcsolódó kizárólagos gazdasági övezeteket és kontinentális talapzatot.

Ankara álláspontja szerint az Égei-tengeren a tengeri határokat nagyjából a görög szárazföld és a török partok közötti középvonal mentén kellene meghúzni, vagyis a török partokhoz közeli görög szigetek nem generálhatnának automatikusan teljes értékű kizárólagos gazdasági övezetet. A vita gazdasági tétjét a térségben feltételezett gáz- és olajkészletek adják, amelyek amerikai érdeklődést is kiváltottak, miközben a görög és török belpolitikai nyomást a közelgő választások is erősítik.

Törökország emellett vitatja Görögország jogát arra, hogy a tengeri területi vizeit hatról tizenkét tengeri mérföldre terjessze ki az ENSZ tengerjogi egyezménye alapján, és korábban jelezte, hogy ezt akár háborús oknak tekintheti.

Mi a konfliktus alapja?



A görög–török konfliktus alapja, hogy Athén az ENSZ tengerjogi egyezménye alapján a görög szigeteknek is teljes tengeri jogosultságokat, vagyis területi vizeket, kontinentális talapzatot és kizárólagos gazdasági övezetet tulajdonít, Ankara viszont azt állítja, hogy a török partokhoz közel fekvő görög szigetek nem zárhatják el Törökországot az Égei-tenger és a Földközi-tenger keleti medencéjének erőforrásaitól. A vita egyszerre szól tengeri határokról, földgáz- és olajmezőkről, katonai mozgástérről és regionális befolyásról.



Ráadásul a nemzetközi jog sem nagyon ér semmit a vitában, miután Törökország nem írta alá az UNCLOS-egyezményt, és régóta háborús oknak tekinti, ha Görögország az Égei-tengeren 6-ról 12 tengeri mérföldre terjesztené ki felségvizeit.



Ciprus külön feszültségpont, mert a sziget 1974 óta megosztott: a nemzetközileg elismert Ciprusi Köztársaság délen működik, míg északon a csak Ankara által elismert Észak-ciprusi Török Köztársaság van jelen. Törökország nem ismeri el a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezeti megállapodásait, vitatja a sziget körüli energiaprojektek jogalapját, és a ciprusi törökök részesedésére hivatkozva megkérdőjelezi a Nicosia által kötött gáz- és tengeri határmegállapodásokat. Emiatt a görög–ciprusi–izraeli energetikai együttműködés, a tenger alatti kábel- és gázprojektek, valamint a török „Kék Haza” doktrína ugyanabba a stratégiai konfliktusba illeszkednek: ki ellenőrzi a Kelet-Mediterráneum tengeri útvonalait, energiahordozóit és jogi-politikai helyzetét.

A görög diplomáciai források által június elejére várt török törvényjavaslatról az Euractiv szerint már magas szinten is egyeztethettek az Európai Bizottságban, bár a testület hivatalosan nem kommentálta az ügyet. Egy uniós diplomata úgy fogalmazott, hogy

Törökország az EU számára fontos energetikai erőforrásokat érintő igényeket kérdőjelez meg.

Nikolas Farantouris görög szocialista EP-képviselő pedig azt mondta: ha Ankara megtagadja Görögországtól, és ezzel az EU-tól a szigetek körüli kizárólagos gazdasági övezetet és kontinentális talapzatot, akkor

az Uniónak nem marad más választása, mint szankciókat bevezetni és aktiválni az uniós szerződés kölcsönös védelmi segítségnyújtásról szóló 42. cikkének 7. bekezdését.

Egy másik uniós diplomata szerint a válság azt is megmutathatja, kik Görögország valódi szövetségesei az EU-n belül.

Az ügy az Európai Unión belüli törökpolitikát is megosztja, ennek jelei már most is látszanak, hogy Ursula von der Leyen áprilisban Oroszország és Kína mellett Törökországot is a negatív befolyást gyakorló szereplők közé sorolta, Charles Michel volt európai tanácsi elnök viszont kulcsfontosságú NATO-szövetségesként és fontos migrációs partnerként beszélt Ankaráról, amit Athénban rosszul fogadtak.

Belgium külügyminisztere, Maxime Prévot szintén azt hangsúlyozta, hogy Törökország nélkül nem lehet európai biztonsági architektúráról beszélni, miközben Belgium jelentős gazdasági missziót vitt Törökországba. George Tzogopoulos, a Hellenic Foundation for European and Foreign Policy kutatója szerint több uniós ország elsősorban gazdasági szemüvegen keresztül nézi az EU–Törökország kapcsolatot, és figyelmen kívül hagyja a biztonsági következményeket.

Athén számára Spanyolország, Németország és Franciaország eltérő törökpolitikája is fontos tényező:

Madrid 2020 és 2024 között az EU legnagyobb törökországi fegyverexportőre volt, miközben a spanyol–török kereskedelem 2025-ben 17,5 milliárd eurós rekordot ért el.

Berlin hagyományosan óvatosabb a görög–török vitákban, részben a védelmi kapcsolatok, részben a migráció miatt,

míg Franciaországot Görögország megbízhatóbb partnernek tekinti, különösen a kölcsönös segítségnyújtási záradékot is tartalmazó védelmi megállapodás után.

A háttérben Izrael is megjelent: görög diplomáciai források szerint Ankara a görög–izraeli–ciprusi stratégiai együttműködésre is reagál, miközben mind Törökország, mind Izrael regionális hegemóniával vádolja a másikat. A következő fontos állomás a július 7–8-i ankarai NATO-csúcs lehet, különösen akkor, ha Donald Trump amerikai elnök előtte Athénba is ellátogat.

