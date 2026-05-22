Pár kilométerre vagyunk a háborús helyzettől az EU és a NATO második legerősebb országa között

Ha Törökország törvénybe emelné a „Kék Haza” stratégiát, amely Ankara tengeri befolyási igényeit rögzítené az Égei-tengeren és a Földközi-tenger keleti medencéjében – írja az Euractiv.
A görög és brüsszeli aggodalmakat az váltotta ki, hogy a jogszabály elfogadása esetén Törökország állami politikaként kérdőjelezné meg több mint 150 égei-tengeri sziget szuverenitását, illetve a görög szigetekhez kapcsolódó kizárólagos gazdasági övezeteket és kontinentális talapzatot.
Ankara álláspontja szerint az Égei-tengeren a tengeri határokat nagyjából a görög szárazföld és a török partok közötti középvonal mentén kellene meghúzni, vagyis a török partokhoz közeli görög szigetek nem generálhatnának automatikusan teljes értékű kizárólagos gazdasági övezetet. A vita gazdasági tétjét a térségben feltételezett gáz- és olajkészletek adják, amelyek amerikai érdeklődést is kiváltottak, miközben a görög és török belpolitikai nyomást a közelgő választások is erősítik.
Törökország emellett vitatja Görögország jogát arra, hogy a tengeri területi vizeit hatról tizenkét tengeri mérföldre terjessze ki az ENSZ tengerjogi egyezménye alapján, és korábban jelezte, hogy ezt akár háborús oknak tekintheti.
Mi a konfliktus alapja?
A görög–török konfliktus alapja, hogy Athén az ENSZ tengerjogi egyezménye alapján a görög szigeteknek is teljes tengeri jogosultságokat, vagyis területi vizeket, kontinentális talapzatot és kizárólagos gazdasági övezetet tulajdonít, Ankara viszont azt állítja, hogy a török partokhoz közel fekvő görög szigetek nem zárhatják el Törökországot az Égei-tenger és a Földközi-tenger keleti medencéjének erőforrásaitól. A vita egyszerre szól tengeri határokról, földgáz- és olajmezőkről, katonai mozgástérről és regionális befolyásról.
Ráadásul a nemzetközi jog sem nagyon ér semmit a vitában, miután Törökország nem írta alá az UNCLOS-egyezményt, és régóta háborús oknak tekinti, ha Görögország az Égei-tengeren 6-ról 12 tengeri mérföldre terjesztené ki felségvizeit.
Ciprus külön feszültségpont, mert a sziget 1974 óta megosztott: a nemzetközileg elismert Ciprusi Köztársaság délen működik, míg északon a csak Ankara által elismert Észak-ciprusi Török Köztársaság van jelen. Törökország nem ismeri el a Ciprusi Köztársaság kizárólagos gazdasági övezeti megállapodásait, vitatja a sziget körüli energiaprojektek jogalapját, és a ciprusi törökök részesedésére hivatkozva megkérdőjelezi a Nicosia által kötött gáz- és tengeri határmegállapodásokat. Emiatt a görög–ciprusi–izraeli energetikai együttműködés, a tenger alatti kábel- és gázprojektek, valamint a török „Kék Haza” doktrína ugyanabba a stratégiai konfliktusba illeszkednek: ki ellenőrzi a Kelet-Mediterráneum tengeri útvonalait, energiahordozóit és jogi-politikai helyzetét.
A görög diplomáciai források által június elejére várt török törvényjavaslatról az Euractiv szerint már magas szinten is egyeztethettek az Európai Bizottságban, bár a testület hivatalosan nem kommentálta az ügyet. Egy uniós diplomata úgy fogalmazott, hogy
Törökország az EU számára fontos energetikai erőforrásokat érintő igényeket kérdőjelez meg.
Nikolas Farantouris görög szocialista EP-képviselő pedig azt mondta: ha Ankara megtagadja Görögországtól, és ezzel az EU-tól a szigetek körüli kizárólagos gazdasági övezetet és kontinentális talapzatot, akkor
az Uniónak nem marad más választása, mint szankciókat bevezetni és aktiválni az uniós szerződés kölcsönös védelmi segítségnyújtásról szóló 42. cikkének 7. bekezdését.
Egy másik uniós diplomata szerint a válság azt is megmutathatja, kik Görögország valódi szövetségesei az EU-n belül.
Az ügy az Európai Unión belüli törökpolitikát is megosztja, ennek jelei már most is látszanak, hogy Ursula von der Leyen áprilisban Oroszország és Kína mellett Törökországot is a negatív befolyást gyakorló szereplők közé sorolta, Charles Michel volt európai tanácsi elnök viszont kulcsfontosságú NATO-szövetségesként és fontos migrációs partnerként beszélt Ankaráról, amit Athénban rosszul fogadtak.
Belgium külügyminisztere, Maxime Prévot szintén azt hangsúlyozta, hogy Törökország nélkül nem lehet európai biztonsági architektúráról beszélni, miközben Belgium jelentős gazdasági missziót vitt Törökországba. George Tzogopoulos, a Hellenic Foundation for European and Foreign Policy kutatója szerint több uniós ország elsősorban gazdasági szemüvegen keresztül nézi az EU–Törökország kapcsolatot, és figyelmen kívül hagyja a biztonsági következményeket.
Athén számára Spanyolország, Németország és Franciaország eltérő törökpolitikája is fontos tényező:
- Madrid 2020 és 2024 között az EU legnagyobb törökországi fegyverexportőre volt, miközben a spanyol–török kereskedelem 2025-ben 17,5 milliárd eurós rekordot ért el.
- Berlin hagyományosan óvatosabb a görög–török vitákban, részben a védelmi kapcsolatok, részben a migráció miatt,
- míg Franciaországot Görögország megbízhatóbb partnernek tekinti, különösen a kölcsönös segítségnyújtási záradékot is tartalmazó védelmi megállapodás után.
A háttérben Izrael is megjelent: görög diplomáciai források szerint Ankara a görög–izraeli–ciprusi stratégiai együttműködésre is reagál, miközben mind Törökország, mind Izrael regionális hegemóniával vádolja a másikat. A következő fontos állomás a július 7–8-i ankarai NATO-csúcs lehet, különösen akkor, ha Donald Trump amerikai elnök előtte Athénba is ellátogat.
Címlapkép forrása: Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu via Getty Images
Megindult a leszámolás: példátlan ítélettel fosztották meg hatalmától az államfő legnagyobb kihívóját
Nem hagyják békén a legnagyobb ellenzéki pártot.
Finfluenszer: marketinges, befektetési szolgáltató vagy közvetítő?
Egy biztos: vigyázniuk kell, mit mondanak!
Botrány Malajziában: még félmilliárd dollárt kell kiperkálnia a Goldman Sachsnak
A saját részvényesei is beperelték a bankot.
Orbán Anita az uniós helyreállítási alap teljes csomagját hazahozná
Nagyinterjút adott az új külügyminiszter.
Teljesítette Magyar Péter kérését Sulyok Tamás: nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy aktáját
A Sándor-palota tizenegy dokumentumot tett közzé a honlapján.
Meglépi Amerika legnagyobb bankja: ezzel a húzással passzolnák tovább a hatalmas veszteségek kockázatát
Tőkeáttétel a tőkeáttételen?
Kiderült az igazság: Trump emiatt kaszálta el hirtelen a mesterséges intelligencia rendeletet
Nem kockáztat az elnök.
A korrupció visszaszorítása önmagában is több ezer milliárdos tétel lehet
A NER gazdasági hálózatának összeomlása nem okozna válságot, a NER-es cégek amúgy sem képviselnek jelentős súlyt a magyar tőzsdén. A Tisza ígéretek teljesítése viszont csak... The post A
Üzemanyagár-emelkedésből zöld fordulat? Ausztrália kísérlete választ adhat
Az emelkedő üzemanyagárak világszerte újra napirendre hozták a közösségi közlekedés fontos, de sokszor figyelmen kívül hagyott szerepét. Ausztráliában két állam m
4,4%-os lakásárcsökkenés Gazdagréten - megtörtént a hihetetlen!
Fél év alatt érezhetően mérséklődtek a lakásárak és a bérleti díjak Gazdagréten - pont azon a panelpiacon, ahol az Otthon Start program berobbanása után az árazás már-már elérte az 1,5
Magyarország 45 perccel dolgozik kevesebbet, mégis hátrébb került a mezőnyben
A heti munkaórák változása egyre pontosabban rajzolja ki, mely gazdaságok váltak termelékenyebbé a Baltikum-Balkán térségben. Az átlagos heti munkaóra első ránézésre száraz adatnak tűnhe
EUDR felkészülés és erdőirtásmentes ellátási lánc egy magyar faipari gyártóvállalatnál
Az EUDR, vagyis az EU erdőirtásmentes termékekre vonatkozó rendelete a fa- és faalapú termékeket előállító, importáló vagy exportáló vállalatok számára új szintre emeli a beszállítói
Az Európai Bizottság iránymutatása a nagy kockázatú MI-rendszerek osztályozásáról
Az Európai Bizottság közzétette a régóta várt iránymutatásait (egyelőre tervezetként) a nagy kockázatú MI- rendszerek MI Rendelet szerinti osztályozásáról. Az iránymutatás nyilvános k
Fenntarthatatlan lehet a forint erősödése, már mindenki felült a vonatra
A piac történelmi fordulatot áraz Magyarországon, a forint új korszakba léphet, a magyar gazdaság mozgástere pedig jelentősen kitágulhat az EU-s forrásokkal. A hazai ingatlanpiac már... The pos
Értetlenül állunk a kamatemelési várakozások előtt
A múlt hibái kísértenek az EKB-nál: jelenleg kamatemelést áraznak az euróövezeten, pedig szerintünk kamatvágásra, de legalábbis kivárásra van szükség. A magas energiaárak és lassuló gaz
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kezdő befektető kalauz - grafikonok, megbízások
Hol találsz díjmentes grafikonrajzolókat, és mit nézz meg rajtuk? Milyen megbízástípusok vannak? Ha a cégek árbevételéről, profitjáról, eladósodottságáról szeretnél információkat találni, ezt hol találod, és mit nézz a rengeteg szám közül? Röviden összefo
Így folytak el az adófizetői százmilliárdok: megnyílhat a Tisza-kormány mozgástere
A felduzzadt államigazgatással is kezdeni kell valamit.
Repedezik a magyar állattenyésztés két tartóoszlopa, válaszút előtt a szektor
Az Alapvetés podcast eheti műsorában a magyar állattenyésztést érintő kihívásokról beszélgetünk.
Ezt a három dolgot kell most figyelni a magyar sztárpapíroknál
Mit hozhatnak a következő hónapok?