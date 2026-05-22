Súlyos figyelmeztetést kapott Ursula von der Leyen: európai életekre veszélyes a nagyhatalom húzása

A világ legnagyobb generikus gyógyszergyártója, a Sandoz az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottsághoz fordult. A svájci vállalat hivatalos vizsgálatot kér az amoxicillin-trihidrát kínai importjával kapcsolatban, mivel azt tisztességtelen állami támogatással megvalósított dömpingnek tartja – jelentette a Financial Times.
A 2023-ban a Novartisból kivált svájci vállalat márciusban nyújtotta be panaszát, azt állítva, hogy az Európában legszélesebb körben használt antibiotikum hatóanyagának számító amoxicillin-trihidrát kínai importja "jelentős állami beavatkozást" és "nem piaci alapú árazást" tükröz.
A Sandoz piacvédelmi intézkedéseket, többek között dömpingellenes vámok bevezetését kéri az uniós ipar és a gyógyszerellátás biztonságának megóvása érdekében.
A cég szerint a kínai importőrök mintegy 47 százalékkal alákínálnak az uniós áraknak, amivel ellehetetlenítik az európai gyártást, és tovább mélyíti a kontinens függőségét az ázsiai beszállítóktól. Az FT arról ír, hogy az IQVIA egészségügyi adatszolgáltató becslése szerint az amoxicillin hatóanyagának mintegy 80 százaléka Ázsiából származik. „Ha nem történik beavatkozás, az EU strukturálisan függővé válhat Kínától a legfontosabb antibiotikuma tekintetében. Ez egyértelmű kockázatot jelent az ellátásbiztonságra és a betegek gyógyszerhez való hozzáférésére nézve” – olvasható a panaszban.
A Sandoz közleményében hangsúlyozta, hogy az elmúlt évtizedekben ez az első ilyen jellegű kereset a gyógyszeriparban, ezért az Európai Bizottságtól kiemelt prioritású elbírálását kéri, bár egy teljes körű dömpingellenes vizsgálat akár egy évig is elhúzódhat. A cég India példájára hivatkozott, ahol az év elején már bevezettek hasonló intézkedéseket, például minimális importárat határoztak meg az amoxicillincsaládba tartozó gyógyszerekre.
A Sandoz lépése illeszkedik egy tágabb európai trendbe, hiszen a kontinens vegyipari vállalatainak dömpingellenes panaszai rekordszintet értek el, és Bart De Wever belga miniszterelnök márciusban levélben fordult Ursula von der Leyenhez az ügyben.
Ebben rámutatott, hogy az EU Kínával szembeni kereskedelmi deficitje tavaly elérte a 360 milliárd eurót, egyúttal sürgette a hazai ipar védelmét a gyógyszergyártástól kezdve az energetikai átállásig. De Wever szerint Kína „partnerből és versenytársból rendszerszintű riválissá válik az államilag vezérelt túlkapacitás, a technológiai fejlesztések és a kritikus erőforrások feletti stratégiai kontroll révén”.
A kínai külügyminisztérium korábban már elutasította a túlkapacitásra vonatkozó vádakat. Álláspontjuk szerint ezek „eltérnek az objektív tényektől”, továbbá "a protekcionizmus nem növeli a versenyképességet". Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság egyelőre nem reagált a Sandoz beadványára.
