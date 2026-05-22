Ütköző pályára kerültek Magyar Péter és Ursula von der Leyen emberei – árokharc lett az EU-pénzek kiszabadításából

A Magyar Péter vezette új kormány és az Európai Bizottság közötti technikai tárgyalásokon a nyugdíj- és adóreform bizonyult a legnehezebb kérdésnek, amelyek teljesítése kulcsfontosságú a mintegy 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási forrás felszabadításához. Budapest a gyenge költségvetési helyzetre és a szűk időkeretre hivatkozva ódzkodik a reformok gyors végrehajtásától, miközben az augusztus 31-i határidő közeledtével egyre kevesebb a mozgástér. A héten több mint húsz bizottsági szakértő érkezett Budapestre a helyzet felmérésére, Magyar Péter pedig a jövő héten Brüsszelben írhat alá politikai megállapodást Ursula von der Leyennel az uniós források felszabadításának menetrendjéről. A tárgyalási csomag azonban jóval túlmutat a pénzügyi kérdéseken: a jogállamisági feltételek, az Erasmus+ kizárás rendezése, az Európai Ügyészséghez való csatlakozás és a napi egymillió eurós menekültügyi bírság ügye egyaránt a megbeszélések tárgyát képezi.

A Magyar Péter vezette új kormány és az Európai Bizottság közötti technikai tárgyalások legnehezebb pontjává a nyugdíj- és adóreform vált, ami kucslkérdés lehet összesen mintegy 10,4 milliárd eurónyi helyreállítási forrás felszabadításában – értesült az Euronews.

A hírcsatornának nyilatkozó brüsszeli tisztviselők szerint Magyar mindkét reform végrehajtásától ódzkodik, mert azok a jelenlegi költségvetési helyzetben további terhet jelentenének az államháztartásnak.

A vita legnagyobb tétje a magyar helyreállítási pénzeknél van, amelynek lehívásához augusztus 31-ig kell teljesíteni a vállalásokat. Ahogy arról korábban írtunk, ez nem politikai alku kérdése: az Európai Bizottság zárási útmutatója szerint minden mérföldkövet és célt eddig a dátumig kell teljesíteni, a végső kifizetési kérelmeket szeptember végéig kell beadni, a 2026. augusztus 31. után teljesített reformokat vagy beruházásokat pedig a Bizottság már nem veheti figyelembe.

A nyugdíjreform különösen kényes ügy Magyar számára, mert a kampányban a Tisza egyik központi ígérete éppen az volt, hogy emelnék a minimálnyugdíjat és az átlag alatti ellátásokat. A jóváhagyott magyar helyreállítási terv viszont a nyugdíjrendszer fenntarthatóbbá és igazságosabbá tételét írja elő, ami a brüsszeli logika szerint nem pusztán kiadásnövelést, hanem szerkezeti reformot jelentene.

Ennek alapját – egy hatástanulmányt – még az Orbán-kormány elkészítette, az OECD hosszú tanulmányban összegezte, hogy milyen beavatkozásokra lenne szükség a magyar rendszerben, azonban ezt az előző vezetés ahogy van kukázta.

Az Euronews szerint Magyar csapata Brüsszelben azt jelezte, hogy elvben továbbra is elkötelezett a nyugdíjreform mellett, de a gyenge költségvetési helyzet és a rendkívül szűk időkeret miatt a határidő előtti érdemi végrehajtást gyakorlatilag lehetetlennek tartja. A Portfolio korábbi információi szerint éppen az ilyen típusú, ágazati reformoknál merülhet fel egyszerűsített, gyorsabban teljesíthető vállalások beépítése a helyreállítási terv módosításával, miközben a jogállamisági, korrupcióellenes, közbeszerzési és igazságügyi feltételeknél Brüsszel nem engedne tartalmi lazítást.

Az adópolitikai vitában Magyar nyíltan kizárta, hogy a kormány a jelenlegi költségvetési helyzetben vállalni tudja az energia- és pénzügyi szektorra kivetett különadók, illetve extraprofitadók gyors kivezetését.

Erre is jó oka van az új miniszterelnöknek és stábjának: a magyar költségvetési hiány már 6,8 százalék körül van, ezt az Európai Bizottság is ide várja a tavaszi előrejelzés szerint. Nehezíti a helyzetet, hogy több száz milliárd forintos csontváz csak most esett ki a Fidesz-kormány után maradt szekrényekből, amelyek miatt Magyar Péter már a büdzsé meghamisításáról beszélt.

Az Euronews az újonnan felállt magyar kormány azt ugyan elismerte, hogy bizonyos különadók fokozatos megszüntetése hosszabb távon a magyar gazdaság érdeke is lehet, de ezt most a büdzsé állapota nem teszi lehetővé. Ez azért lényeges, mert a helyreállítási terv egyik vállalása az adórendszer egyszerűsítésére vonatkozik, miközben a magyar költségvetés évek óta jelentős mértékben támaszkodik a szektorális különadókra.

Az Euronews szerint egyelőre nem világos, hogyan reagál erre a Bizottság, de elvben Magyar Péter és kabinetja – mint arról a már idézett cikkünkben írtunk –, felajánlhat alternatív vállalásokat a vitatott reformok helyett.

A tárgyalások súlyát jelzi, hogy hétfőn több mint húsz bizottsági szakértő érkezett Budapestre, a látogatás pedig péntekig tart. Az Euronewsnek nyilatkozó egyik bizottsági tisztviselő szerint a delegáció mérete Ursula von der Leyen elnök személyes elkötelezettségét mutatja, a magyar tárgyalódelegációt pedig „több mint konstruktívnak” nevezte. A megbeszélések középpontjában elsősorban az RRF-pénzek állnak, a szakértők pedig azt mérik fel, mi teljesíthető reálisan augusztus végéig.

Brüsszel a cikk szerint azt is javasolta Budapestnek, hogy a 10,4 milliárd eurós kereten belül elsősorban a 6,5 milliárd eurós vissza nem térítendő támogatási rész megszerzésére koncentráljon, és mondjon le a 3,9 milliárd eurós hitelkomponensről, mert az újabb eladósodás tovább rontaná a magyar költségvetési helyzetet.

Ahogy arról korábban a Portfolio-n már írtunk, a magyar mozgástér szűk, de nem nulla: informális előzetes egyeztetésekkel, a helyreállítási terv módosításával, illetve pénzügyi alapok létrehozásával a magyar RRF-keret 80-85 százaléka elvben megmenthető lehet. Az egyik lehetséges technikai megoldás az, hogy az állam világos pályázati rendszerű pénzügyi alapot hoz létre például állami banknál, majd az RRF céljaival összhangban helyez ki forrásokat.

Magyarország esetében ilyen irány lehet a Magyar Fejlesztési Bank tőkeemelése és zöldenergiás, energiahatékonysági programok finanszírozása. A kockázat ugyanakkor az, hogy a végső szakaszban már nincs érdemi hibajavítási puffer: ha egy mérföldkő nem teljesül megfelelően, a Bizottság nem felfüggesztési, hanem forráscsökkentési eljárást indíthat, vagyis a nem teljesített vállalás közvetlenül elvesztett pénzzé válhat.

Az Euronews szerint Magyar várhatóan május 27-én Brüsszelbe utazik, hogy Ursula von der Leyennel politikai megállapodást írjon alá az uniós források felszabadításához vezető menetrendről. Bizottsági források szerint ez inkább jelképes lépés lenne, mert a pénzek lehívásához Magyarországnak továbbra is teljesítenie kell az összes feltételt, köztük a 27 szupermérföldkövet és több mint 368 egyedi mérföldkövet. A nyilvános politikai üzenet várhatóan az lenne, hogy új fejezet kezdődik az EU és Magyarország kapcsolatában. A menetrend mellett Magyarország ismét megerősítheti elkötelezettségét az Európai Ügyészséghez és az euróövezethez való csatlakozás mellett, ami politikailag fontos jelzés lenne Brüsszelnek, de önmagában nem váltja ki a konkrét jogszabályi, intézményi és auditálható teljesítést.

Az Erasmus+ ügyében egy kézzelfogható áttörés van a horizonton: a felek akár közös nyilatkozatban jelezhetik a régóta húzódó vita rendezését. A 2022-ben kizárt 21 magyar modellváltott, közérdekű vagyonkezelő alapítványi fenntartású egyetem ügye azért vált brüsszeli szempontból is kellemetlenné, mert a büntetés éppen azokat a fiatal, gyakran Európa-párti magyar diákokat sújtja, akiknek a mobilitási lehetőségeit az Erasmus+ szolgálná. Az Európai Bizottság továbbra is a kekva-alapítványok irányítási és összeférhetetlenségi problémáinak rendezését várja, de nem követeli azok teljes felszámolását.

Viszont itt négy viszonylag egyszerű vitáspontot kell csak rendezni: a kuratóriumi kinevezések idejét hat helyett négy évben kell korlátozni, az Állami Számvevőszék helyett egy független szervezetnek kellene a tagok vagyonnyilatkozatait vizsgálni, valamint ki kellene kötni, hogy a szabályok minden kekvára érvényesek.

A forrásviták mellett továbbra is külön konfliktusforrás az Európai Unió Bíróságának menekültügyi ítélete, amelynek végre nem hajtása miatt Magyarország napi egymillió eurós bírságot fizet. Magyar Péter az Euronews szerint jelezte, hogy megoldást keres az ügy rendezésére.

