Érdekes találkozója lesz Magyar Péternek

Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon írta meg, hogy az EUROGROUP legmagasabb rangú tisztségviselője megerősítette, hogy Magyarországnak helye van a testület inkluzív formátumának az egyeztetésein.
Jelenleg Magyarországnak a hiteles és kiszámítható költségvetési politika az elsődleges célja: a 3 százalék alatti költségvetési hiány, a csökkenő államadósság, a tartósan alacsony infláció és kamatterhek, valamint a stabil árfolyam pedig megnyitják majd az utat az euró bevezetése előtt is, hangsúlyozza.
A találkozó keretében meghívtam az EUROGROUP elnökét Budapestre. Pierrakakis úr a meghívást örömmel elfogadta, így június 25-26-án Magyarországon folytathatjuk az egyeztetést, amin részt vesz majd Magyar Péter miniszterelnök is.
