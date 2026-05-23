Érdekes találkozója lesz Magyar Péternek

Kármán András pénzügyminiszter bejelentette, hogy az Eurogroup elnöke elfogadta a budapesti meghívást: június 25-26-án Magyarországon folytatják az egyeztetéseket Magyar Péter miniszterelnök részvételével.

Kármán András pénzügyminiszter a Facebookon írta meg, hogy az EUROGROUP legmagasabb rangú tisztségviselője megerősítette, hogy Magyarországnak helye van a testület inkluzív formátumának az egyeztetésein.

Jelenleg Magyarországnak a hiteles és kiszámítható költségvetési politika az elsődleges célja: a 3 százalék alatti költségvetési hiány, a csökkenő államadósság, a tartósan alacsony infláció és kamatterhek, valamint a stabil árfolyam pedig megnyitják majd az utat az euró bevezetése előtt is, hangsúlyozza.

A találkozó keretében meghívtam az EUROGROUP elnökét Budapestre. Pierrakakis úr a meghívást örömmel elfogadta, így június 25-26-án Magyarországon folytathatjuk az egyeztetést, amin részt vesz majd Magyar Péter miniszterelnök is.

