Ursula von der Leyen: új megállapodással tettük ellenállóbbá Európát

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Aláírta az 1997-es globális megállapodásuk korszerűsített változatát az Európai Unió és Mexikó, amely a vámok szinte teljes eltörlésével, új beruházásokkal és a kritikus ásványkincsekre vonatkozó együttműködéssel mélyíti el a két fél partnerségét. A megújított egyezmény értelmében az EU további 5 milliárd eurót fektet be mexikói kulcsiparágakba, az agrár-élelmiszeripari vámok 99%-ának megszüntetése pedig évente mintegy 100 millió eurós megtakarítást hozhat az európai exportőröknek. A megállapodás a geopolitikai bizonytalanságok közepette a gazdasági biztonság és a diverzifikáció erősítését szolgálja, miközben közös értékekre – emberi jogokra, fenntartható fejlődésre és szabályalapú együttműködésre – épül. Az egyezmény az EU 2026-os ambiciózus kereskedelmi menetrendjének újabb mérföldköve az Indiával és Ausztráliával kötött megállapodások mellett.

Debrecen Economic Forum 2026 Június 9-én jön a Debrecen Economic Forum, ami magas szintű szakmai párbeszédet és értékes üzleti kapcsolatokat kínál a régiós növekedés érdekében. Részletek a linken.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Az Európai Unió és Mexikó évtizedek óta megbízható partnere egymásnak. Napjainkban, amikor a geopolitikai feszültségek egyre nagyobbak, minden lehetőséget meg kell ragadnunk, hogy ezt a partnerséget elmélyítsük – az e héten rendezett EU–Mexikó csúcstalálkozó pedig meg is hozta a kívánt eredményeket.

Az 1997-ben aláírt globális megállapodásunk az EU által valaha megkötött legnagyratörőbb egyezmények közé tartozott. A mérföldkőnek számító, mindkét fél számára új utakat nyitó fejlemény hatására a kereskedelem volumene négyszeresére nőtt a két fél között.

Pénteken az a megtiszteltetés ért, hogy Claudia Sheinbaum elnökkel együtt aláírhattam e megállapodás kulcsfontosságú, aktualizált változatát.

Európa jelenleg Mexikó második legnagyobb exportpiaca, és Európából több tízezer vállalat (elsősorban kisvállalkozás) exportálja termékeit Mexikóba. Több mint 11 ezer európai vállalat tart fent irodát Mexikóban, amelyek – közvetlenül vagy közvetve – 5 millió munkahely fenntartásához járulnak hozzá.

A világ azonban változik. Új, nehezebb időszak kezdődött, a vámok és az exportellenőrzések, az ipari rivalizálás és a geopolitikai széttagoltság korszaka. A Közel-Keleten és az indiai-csendes-óceáni térségben bekövetkező zavarok jól illusztrálják, hogy a világgazdaság összefonódása egyben sérülékenységet is jelent. Ezért is olyan fontos a megújított EU-Mexikó globális megállapodás – hosszú távon összeköt minket egymással, és annak ígéretét hordozza, hogy még több, mindkettőnk polgárai számára előnyös eredményt érünk el.

Az alapok változatlanok: értékeink közösek, gazdaságainkat diverzifikálni és bővíteni szeretnénk, és rendületlenül kiállunk a szabályokon alapuló együttműködés mellett.

Az újdonság az, hogy most sürgősen kell cselekednünk.

Korszerűsített megállapodásunkkal bizalomra épülő alapot teremtünk az együttműködés számos területen – többek között a stratégiai ágazatok kockázatainak csökkentése, a fenntartható fejlődés és az éghajlat-politika, az emberi jogok és a nemek közötti egyenlőség terén – történő elmélyítéséhez.

Bizonytalan világunkban igazán fontos az az iránti elkötelezettségünk, hogy szorosan együttműködjünk a nemzetközi béke és biztonság előmozdítása, valamint a globális intézmények reformja érdekében. Ezzel az egész világnak mutatunk példát.

Szintén fontos a kereskedelem és a beruházások bővítése iránti kötelezettségvállalásunk. Azzal, hogy számos ágazatban eltöröljük a vámokat, mindkét fél exportőrei előnyre tesznek szert.

Vegyük az agrár-élelmiszeripari termékeket: Mexikó több mint 130 millió fogyasztót számláló, nagy és gyorsan növekvő piac, valamint jelentős importőr. A vámok 99%-ának eltörlésével a megállapodás a becslések szerint évente 100 millió eurót takarít meg az európai agrár-élelmiszeripari ágazat számára, a mexikói fogyasztóknak pedig bővebb választékot biztosít. Új piacokat nyit meg mindkét régió termelői előtt, miközben fenntartja az élelmiszer-egészségügy és ‑biztonság legmagasabb szintű normáit, és előmozdítja a környezetbarát gyakorlatokat. Fontos megjegyezni azt is, hogy a megállapodás több száz hagyományos terméket véd az utánzástól – a görög fetától a spanyol Riojáig. Ezek a termékek generációkon át öröklődő mesterségbeli tudásra épülnek. A megállapodás védi a termékek hagyományos előállítási módszereit, ugyanakkor teret ad a növekedésnek is.

Hasonlóan ambiciózusak vagyunk a beruházások terén is. Európa már jelenleg is Mexikó egyik legnagyobb külföldi befektetője.

Most további 5 milliárd eurót ruházunk be a kulcsfontosságú iparágakba.

A tiszta energiába és az ahhoz szükséges infrastruktúrába, hogy ez az energia az ország minden szegletébe eljusson; a modern vasúti összeköttetésekbe és a dekarbonizált kikötőkbe; a helyi gyógyszergyártásba és a körforgásos értékláncokba. Ezek a változások mindkét fél javát szolgálják. Mexikó számára jó minőségű, helyi munkahelyeket és erősebb belföldi kapacitást jelentenek, Európa előtt pedig új piacokat nyitnak meg, és stabilizálják az értékláncokat. Összességében elmondható, hogy a korszerűsített megállapodás nagyobb gazdasági biztonságot és versenyképességet fog teremteni az elkövetkező évtizedekben.

A megerősített együttműködés a kritikus fontosságú ásványokra is kiterjed. Ezekből az EU-nak és Mexikónak egyaránt megbízható nyersanyag-ellátásra van szüksége zöld és digitális gazdasági átalakulása előmozdításához. Mexikó a vegyi anyagokban, az acélgyártásban és a kerámiákban használt fluorit kulcsfontosságú beszállítója, és jelentős mennyiséget exportál cinkből és rézből is, amelyek az elektromos hálózatok, az akkumulátorok és a tiszta technológiák alapját képezik. Korszerűsített megállapodásunk megszünteti az ezekre az ásványokra kivetett vámokat és korlátozást, ami hozzá fog járulni a stabil és megbízható ellátási láncok biztosításához.

Ez különösen fontos egy olyan időszakban, amikor bizonyos szereplők egyre inkább fegyverként használják a kritikus erőforrásokat.

Európa és Mexikó ugyanúgy tekint a világra. Az egyre növekvő széttagoltság közepette a nyitottság és a partnerség mellett tesszük le a voksunkat, mert ez tesz bennünket erősebbé.

2026 meghatározó év Európa ambiciózus kereskedelmi menetrendjében – noha még csak májust írunk. Szilárd, nagyratörő új megállapodásokat kötöttünk Indiával és Ausztráliával, most pedig Mexikó van soron. Ugyanakkor már ideiglenesen alkalmazandó a Mercosur-régióval kötött megállapodásunk.

A felsorolt egyezmények tagadhatatlan gazdasági előnyökkel járnak, azonban ennél jóval hasznosabbak. Összekötnek bennünket a hasonlóan gondolkodó partnerekkel, bizonyítva a mindenki számára előnyös együttműködés tartós értékét.

Biztonságosabbá, erősebbé, virágzóbbá és befolyásosabbá tesszük Európát a globális színtéren. És mielőtt 2026 véget ér, még több eredményt fogunk felmutatni.

Címlapkép forrása: EU