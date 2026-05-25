Elképesztő összegek sorsa dől el most Brüsszelben, Magyarország is szigorú feltételekkel nézhet szembe

Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.

Az Európai Bizottság két nagy javaslatcsomaggal gyorsítaná az uniós beruházásokat: a 175 milliárd eurós, 2028–2034-es Horizont Európa kutatási keretprogrammal és egy környezetvédelmi egyszerűsítési csomaggal, amely rövidebb engedélyezési eljárásokat ígér. Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság szerint a kutatási keret erős kiindulópont, de túlzottan az ipari-technológiai célok felé tolódik a társadalmi komponens rovására, és csak mérhető teljesítménymutatókkal, gyorsabb pályázati döntésekkel érhet el valódi hatást. A Régiók Európai Bizottsága figyelmeztet, hogy az engedélyezési gyorsítás megfelelő kapacitások nélkül a helyi és regionális hatóságokra terheli a munkát, az új szabályok pedig hatásvizsgálat nélkül jogbizonytalanságot okozhatnak. Magyarország számára különösen fontos, hogy a program külön kezeli a gyengébb kutatási teljesítményű tagállamokat, ám a hozzáférési feltételek – például a kötelező K+F-ráfordítás-növelés – éppen nálunkszűkíthetik a lehetőségeket.

ZALAEGERSZEG - Széchenyi Kártya Roadshow 2026 Finanszírozási útvonalak a kkv-k előtt! Hazai finanszírozási lehetőségeket bemutató országos INGYENES rendezvénysorozatunkon szó lesz támogatott hitelekről, kedvezményes forrásokról, kombinált konstrukciókról. Jöjjön el a következő vidéki állomásra, hallgassa meg a szakértőket és kérjen személyre szabott tanácsadást!

Az Európai Unió következő nagy versenyképességi csomagja két irányból próbálja gyorsítani a beruházásokat: a 2028–2034-es Horizont Európa keretprogrammal több pénzt adna kutatásra, innovációra és ipari technológiákra, a környezetvédelmi egyszerűsítési csomaggal pedig rövidítené és kiszámíthatóbbá tenné az engedélyezési eljárásokat.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 01. 18. Ursula von der Leyen csodafegyverének szánták, de könnyen egy mindent elnyelő pénztemetővé válhat

Az Európai Tanács elé került vélemények alapján a tét egyszerre költségvetési, iparpolitikai és intézményi: a Bizottság 175 milliárd eurós kutatási és innovációs keretet javasol hét évre, miközben több környezetvédelmi szabályt is átírna vagy felfüggesztene az adminisztratív terhek csökkentésére.

Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság javaslata szerint a megnövelt pénzügyi keret erős kiindulópont, de csak akkor ér valamit, ha világos teljesítménymutatók, gyorsabb pályázati döntések és átlátható forrásmegosztás társul hozzá. Míg a Régiók Európai Bizottsága arra figyelmeztet, hogy az engedélyezési gyorsítás a helyi és regionális hatóságokra tolhatja a terheket. A Horizont Európa új, tizedik keretprogramja a 2021–2027-es szabályozást váltaná fel, és az Ursula von der Leyen vezette tesület terve szerint a kutatási kiválóságtól a piaci bevezetésig próbálná egyben tartani az innovációs láncot.

A javaslat külön kezeli az Európai Kutatási Tanácsot, a Marie Skłodowska-Curie-akciókat, a társadalmi kihívásokra és versenyképességre irányuló együttműködő kutatást, az Európai Innovációs Tanácsot, az innovációs ökoszisztémákat, a kutatási infrastruktúrákat és a részvétel kiszélesítését.

A konstrukció lényege, hogy a korai, alapkutatási eredményekből több ipari hasznosítás, több deep tech vállalkozás és több európai scale-up jöjjön létre, miközben a program szorosabban kapcsolódna az Európai Versenyképességi Alaphoz.

A brüsszeli logika így egyértelműen a Draghi- és Letta-jelentések után kialakult iparpolitikai fordulatba illeszkedik: az EU a kutatási pénzeket erősebben akarja összekötni a stratégiai autonómiával, a tiszta technológiákkal, a kritikus ipari kapacitásokkal és a globális technológiai versennyel.

A 175 milliárd eurós keret a jelenlegi uniós kutatási finanszírozáshoz képest nagyobb prioritást jelez, de az EGSZB szerint a fő kérdés a pénz összetétele és mérhető hatása. A bizottsági vélemény külön kiemeli, hogy a támogatási döntések átlagos idejét 120 napra, a gyorsított támogatásoknál 90 napra kellene leszorítani, miközben a programnak mérnie kellene a kkv-k és a tagjelölt országok részvételét is.

Az EGSZB problémának tartja, hogy a javaslat részletes bontást lényegében csak a második pillérről ad:

ott több mint 68 milliárd euró jutna a versenyképességi komponensre, miközben a társadalmi komponens 7,6 milliárd eurót kapna.

Ez az arány a testület szerint túlzottan eltolja a programot az ipari-technológiai célok felé, miközben a demokratikus ellenállóképesség, a társadalmi elfogadottság, az inklúzió, a részvétel és a technológiák társadalmi hatásainak vizsgálata szűkebb pénzügyi mozgástérbe kerülne.

A vita egyik gyakorlati pontja az, hogy a kutatási kiválóságot miként lehet átvezetni a piacra, ennek kapcsán a Régiók Európai Bizottsága azt javasolja, hogy az Európai Kutatási Tanács által finanszírozott tudományos eredmények már a projektek lezárása előtt kapcsolódjanak az Európai Innovációs Tanács eszközeihez, vagyis legyen intézményes út a laboratóriumi eredménytől a demonstrációs projekten át a vállalkozásépítésig.

Az EGSZB hasonló gondolatmenet alapján „befektetési útról” beszélt: az alapkutatástól az alkalmazott kutatáson és technológiai fejlesztésen keresztül a piaci bevezetésig folyamatosabb finanszírozási láncot várna el. A javaslatnak ezért nemcsak a tudományos kiválóságot kellene pontoznia, hanem a kereskedelmi relevanciát, az ipari hatást és az európai stratégiai autonómiához való hozzájárulást is. Ez a gyakorlatban például azt jelenti, hogy egy egyetemi anyagtudományi áttörés, egy hidrogéntechnológiai prototípus vagy egy víztakarékos ipari megoldás ne akadjon el ott, ahol már nem klasszikus kutatásról, de még nem bankképes piaci beruházásról van szó.

Magyarország nem az egyenlőbbek között van

A program földrajzi elosztása Magyarország szempontjából közvetlenül is fontos, mert a javaslat a „részvétel kiszélesítése és a kiválóság terjesztése” komponensben külön kezeli a gyengébb kutatási és innovációs teljesítményű tagállamokat.

A felsorolt lemaradó országok között szerepel Bulgária, Horvátország, Csehország, Magyarország, Lettország, Litvánia, Lengyelország, Románia és Szlovákia. Az Európai Bizottság terve szerint 2030-tól a kapacitásépítési intézkedésekhez való hozzáférés feltétele lenne, hogy az érintett ország a legutóbbi ismert évben reálértéken növelje állami kutatás-fejlesztési beruházását az előző évhez képest.

Csakhogy az EGSZB ezt kockázatosnak tartja, mert éppen azokban az országokban szűkítheti a hozzáférést, ahol alacsonyabb a kutatási kapacitás, gyengébbek a pályázati támogató struktúrák, több az adminisztratív akadály, és nagyobb a kutatói elvándorlás veszélye.

A Régiók Európai Bizottsága pedig azt kéri, hogy a program jobban használja a Regionális Innovációs Eredménytáblát, a regionális innovációs völgyeket, az Interreg-eszközöket, a kiválósági pecsétet, a digitális innovációs központokat és az intelligens szakosodási stratégiákat. A testület érvelése szerint egy országon belül is nagy különbség lehet egy fővárosi, egy ipari központi és egy periférikus vidéki régió innovációs teljesítménye között, ezért a forrásoknak és a programirányításnak közelebb kellene kerülnie a helyi ökoszisztémákhoz.

Magyarország esetében ez a logika különösen releváns lehet: a budapesti és néhány egyetemi-ipari központ köré szerveződő kapacitások mellett a kevésbé fejlett térségek akkor tudnak bekapcsolódni, ha a pályázati rendszer nemcsak nemzeti statisztikákra épít, hanem a tényleges regionális képességeket, iparági specializációkat és helyi partnerségeket is figyelembe veszi.

A Horizont-javaslat másik érzékeny része az alapkutatás és az alkalmazott, iparilag hasznosítható kutatás aránya. Az EGSZB szerint az új program túl kevés hangsúlyt adhat az alapkutatásnak, miközben az Európai Kutatási Tanács 2007 óta éppen a nagy kockázatú, nagy tudományos hozamú, kutatók által kezdeményezett projektek egyik fő uniós eszköze. A testület külön kifogásolja, hogy az ERC elnöki mandátuma a jelenlegi négy év helyett két évre rövidülne, egyszeri hosszabbítási lehetőséggel, mert ez gyengítheti az intézmény autonómiáját.

A Marie Skłodowska-Curie-akcióknál hasonló félelem jelenik meg: a testület szerint a kutatói mobilitást és karrierépítést szolgáló programnak meg kell őriznie alulról építkező jellegét, mert ha a politikai prioritások túl erősen meghatározzák a témákat, kevesebb forrás juthat a kutatók saját kérdéseire épülő projektekre. Az EGSZB adata szerint a Horizon 2020 első két évében a pályázati felhívások 20 százaléka alacsonyabb technológiai érettségi szintű projektekre irányult, a jelenlegi Horizont Európa első két évében ez az arány 14 százalékra csökkent.

A kutatási infrastruktúrák finanszírozása szintén határterület a tudományos és beruházási logika között. A bizottsági javaslat szerint a program legfeljebb a kritikus, új, világszínvonalú európai kutatási és technológiai infrastruktúrák építési költségeinek 20 százalékáig járulhatna hozzá.

Az EGSZB azt kéri, hogy ezt a plafont szigorúan tartsák be, mert a Horizont Európa forrásait nem épületek finanszírozására szánták; az ilyen beruházásokhoz a strukturális és beruházási alapok alkalmasabbak lehetnek. A Régiók Európai Bizottsága közben azt hangsúlyozza, hogy az infrastruktúráknak elérhetőnek kell maradniuk kkv-k és start-upok számára is, és a központosodást korlátozni kell, mert a kutatási berendezések, tesztlétesítmények és adatplatformok túlzott földrajzi koncentrációja tovább növelheti az innovációs különbségeket.

A program kiterjedése több új politikai területre is átnyúlna, és ezt az EGSZB támogatja, hogy a Horizont Európa szerepet kapjon a kettős felhasználású és védelmi alkalmazások kutatásában, de világos jogalapot kér arra, hogy mely részekből finanszírozhatók ilyen projektek. A testület szerint azt is rendezni kellene, mi történik akkor, ha uniós pénzzel támogatott kutatásból származó szabadalmat, részesedést vagy tőkét később nem európai szereplőknek adnak el; ilyen esetekre visszafizetési mechanizmust javasol. A vízgazdálkodásnál külön kritérium bevezetését sürgeti minden uniós alapban, arra hivatkozva, hogy az EU a vízzel kapcsolatos szabadalmak 40 százalékát birtokolja, vagyis van olyan technológiai bázisa, amelyre ipari előnyt építhetne.

A pályázati hozzáférés társadalmi dimenziója is megjelenik: a dokumentum szerint az EU-ban 101 millió fogyatékossággal élő ember él, ezért a finanszírozási eljárásoknál ügyelni kell arra, hogy a szigorú adminisztratív feltételek ne zárják ki a sérülékeny csoportokat képviselő pályázókat.

A kutatás-fejlesztési csomaggal párhuzamosan futó környezetvédelmi egyszerűsítési javaslatcsomag más eszközökkel ugyanarra a politikai célra dolgozik rá: gyorsabb beruházásokra, kisebb adminisztrációra, több ipari kapacitásra. Az Európai Bizottság hat jogszabályi módosítást tett az asztalra a fenntartható versenyképesség egyszerűsítési programjában:

ezek érintik az akkumulátorokra és csomagolási hulladékokra vonatkozó kiterjesztett gyártói felelősségi szabályokat, a hulladékot, az elektromos és elektronikus berendezéseket, az egyszer használatos műanyagokat, a környezeti vizsgálatok gyorsítását, az INSPIRE téradat-infrastruktúrát, valamint az ipari kibocsátási és hulladékszabályokat.

Utóbbiak az akkumulátorgyártási nagyhatalmi álmokat dédelgető Magyarország számára különösen fontosak lehetnének a következő támogatási ciklusban.

A Régiók Európai Bizottsága elfogadja az egyszerűsítés célját, de kifogásolja, hogy a javaslatok külön hatásvizsgálat nélkül, korlátozott konzultációval készültek, és egy omnibuszcsomagban sok, eltérő logikájú változtatást kapcsolnak össze. A testület szerint ez jogbizonytalanságot okozhat a vállalkozásoknak, a beruházóknak és a végrehajtásért felelős helyi hatóságoknak is. Az engedélyezési gyorsítás központi eleme az úgynevezett környezetvédelmi egyablakos kapcsolattartási pont létrehozása lenne.

Az Európai Bizottság hat hónapos határidőt adna a tagállamoknak az ilyen pontok kijelölésére, a Régiók Európai Bizottsága viszont 18 hónapot javasol, és előírná, hogy a működéshez emberi, technikai és pénzügyi erőforrások is társuljanak.

Az egyablakos rendszer értelme közérthetően az, hogy egy akkumulátorgyár, ipari telephely-átalakítás, megújulóenergia-projekt vagy szociális lakásfelújítás fejlesztője ne külön-külön keresse a hatóságokat, hanem egy koordináló ponton keresztül kapjon információt arról, mikor teljes a kérelme, milyen adatok hiányoznak, és mely hatóságok vesznek részt az eljárásban. A régiók ugyanakkor attól tartanak, hogy megfelelő kapacitás nélkül az egyszerűsítés csak a fejlesztők oldalán jelent könnyebbséget, miközben a háttérmunkát a településeknek, régióknak és szakhatóságoknak kell elvégezniük.

A környezeti vizsgálatoknál több konkrét pont is vitát váltott ki az unió melletti tanácsadó testületeknél:

az Ursula von der Leyen nevével fémjelzett terv párhuzamosabbá tenné a nyilvánosság és a hatóságok konzultációját,

gyorsítaná az eljárási határidőket,

és lehetővé tenné, hogy a bírósági szakaszban bizonyos érvek már ne legyenek felhozhatók, ha azokat a közigazgatási szakaszban nem jelezték.

A Régiók Európai Bizottsága szerint ez ütközhet az Aarhusi Egyezménnyel, mert az a nyilvánosság és a helyi közösségek bírósághoz fordulási jogát védi környezetvédelmi ügyekben, márpedig a túl szűk határidők vagy a később felismert problémák kizárása gyengíthetné ezt a jogot.

A testület a fix uniós határidők helyett nemzeti, átlátható és indokoltan hosszabbítható határidőket kér, mert egy bányaberuházás, egy nagy ipari létesítmény, egy vezetékátalakítás vagy egy dekarbonizációs célú telephelymódosítás környezeti kockázata és adminisztratív igénye nagyon eltérő lehet.

A költségek viselésénél a Bizottság a kisebb fejlesztők érdekében azt javasolná, hogy a tagállamok törekedjenek a környezeti vizsgálatokhoz kapcsolódó adminisztratív díjak elengedésére a kkv-k és a kis mid-cap vállalkozások esetében. A Régiók Európai Bizottsága ezt a szennyező fizet elvével ellentétesnek tartja, mert a közpénzből fedezett díjelengedés akár új bányák vagy ipari üzemek engedélyezési költségeit is átterhelheti az államra vagy az önkormányzati szintre. Hasonló óvatosság jelenik meg a védett fajokra vonatkozó szabályoknál: a Bizottság enyhítené annak megítélését, ha egy projekt megfelelő mérséklő intézkedések mellett esetenként madarak vagy más védett fajok pusztulását, zavarását okozza. Ehhez képest a régiók szerint a madárvédelmi és élőhelyvédelmi irányelvek jelenlegi eltérési rendszere már most is kezel ilyen helyzeteket, ezért új kivétel helyett a végrehajtást kellene javítani.

A hulladék- és körforgásos gazdasági szabályoknál a legélesebb figyelmeztetés a SCIP-adatbázishoz kapcsolódik, amely uniós szinten gyűjt strukturált információt a termékekben található veszélyes anyagokról. A Régiók Európai Bizottsága szerint ennek megszüntetése vagy felfüggesztése csak akkor képzelhető el, ha már működik egy teljesen interoperábilis digitális termékútlevél-rendszer, amely legalább azonos szintű nyomon követhetőséget, hozzáférést és végrehajtási kapacitást ad.

Az ipari kibocsátási szabályoknál a testület a környezetirányítási rendszerek és az úgynevezett átalakulási tervek megtartását kéri, mert ezek 2030–2050 közötti pályákat rajzolnak fel az energiaintenzív létesítmények klímasemlegesebb és körforgásosabb működéséhez.

A közös nevező ugyanaz: a gyorsabb engedélyezés és a kisebb adminisztráció csak akkor erősíti az európai versenyképességet, ha a beruházók stabil szabályokat, a hatóságok végrehajtható feladatokat, a helyi közösségek pedig ellenőrizhető környezeti garanciákat kapnak.

Címlapkép forrása: Portfolio