Újabb nagyalkuval vág ki egy fontos szeletet Amerikából von der Leyen

Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen Mexikóba utazott ahol pénteken aláírta a több mint 25 évvel ezelőtt megkötött kereskedelmi egyezmény megerősített, modernizált verzióját. Bár a megállapodás frissítését kereskedelmi szempontból is igyekeznek felnagyítani, az idén kötött egyezményekhez képest itt az európai gépipar szempontjából korlátozottabbak az exportnövelési lehetőségek. Mivel ezen a téren már 2000-ben elvégezték a munkát, az új Mexikó-egyezmény látványos vámkedvezményeket már csak a mezőgazdaságnak tudott szerezni. Nem kizárt, hogy ez idővel többszörösére is növelheti az agrárexportot, azonban jelenleg a megállapodás súlya inkább ott van, ami Európának hiányzik: a befolyásban és biztonságban.

Donald Trump amerikai elnök vámháborús politikája látványosan felgyorsította az Európai Unió szabadkereskedelmi alkukötéseit. Azonban miközben Brüsszel az elmúlt hónapokban olyan, évek óta megrekedt megállapodásokat hozott le sikeresen, mint az Ausztráliával, a Mercosur-országokkal vagy éppen Indiával kötött szabadkereskedelmi egyezmények, a már régóta meglévő szövetségeiről sem feledkezett meg.

A Mexikóval kötött, csaknem negyed évszázados együttműködés megújítása alkalmából Ursula von der Leyen a Portfolio-n is megszólalt, hiszen a modernizálás túlmutat a további vámcsökkentéseken. A fő cél, hogy a megerősített szövetség érdemben hozzájáruljon az ellátási láncok diverzifikálásához, a kritikus nyersanyagok biztosításához és az európai vállalatok geopolitikai kitettségének mérsékléséhez is.

Az EU és Mexikó eredeti kereskedelmi megállapodása még 2000-ben lépett hatályba, azóta pedig az áruforgalom több mint 324 százalékkal nőtt a felek között.

2024-re Mexikó az EU 11. legnagyobb árukereskedelmi partnerévé vált, Latin-Amerikában pedig már csak Brazília előzi meg, amely gyakorlatilag az egész Mercosur-blokkból érkező termékek 80 százalékát adja.

A kétoldalú árukereskedelem tavaly elérte a 82 milliárd eurót, ebből az EU exportja pedig 53 milliárd eurót tett ki, így az európai kereskedők már az életbe lépés első napjától nagyobb mértékben élvezhetik a tarifacsökkentéseket.

A modernizálásról szóló tárgyalásokat idén januárban zárták le hivatalosan, akárcsak a Mercosurt, amelyet szintén májusban kezdtek hivatalosan alkalmazni. Azonban míg ott jóval fontosabb piacnyitást jelent a széles körű vámtételek leépítése, Mexikó esetében ez a munka már nagyban el lett végezve korábban.

Jelen alkunál sokkal fontosabbak a nyersanyagdiverzifikációs megfontolások, és az, hogy az EU még az USA szomszédságába is szabadon tehesse be a lábát. Ennek egyik szemléletes része a stratégiai nyersanyagokról szóló fejezet, Mexikó ugyanis fontos fluorit-, cink-, réz- és molibdénexportőr, amelyek kulcsszerepet játszanak az európai acél-, alumínium- és zöldipari ellátási láncokban.

Itt a Mercosur-együttműködéshez hasonlóan azt is elérte az EU, hogy semmilyen diszkrimináció ne érje az ezekkel foglalkozni kívánó uniós vállalatokat. Így például

nem árusíthatják magasabb áron nekik ezeket az anyagokat, mint a hazai piacon, és ha egy európai szereplő kitermelési kapacitásokat szeretne telepíteni, akkor ugyanolyan feltételeknek kell megfelelnie, mint a helyi vállalkozóknak.

Persze mivel ez már egy sokadik egyezmény, ahol a mezőgazdasági vámliberalizáció aggodalmakra adhat okot a gazdáknak, így erre is nagy hangsúlyt fektettek, holott az EU többségében járműveket és gépeket értékesít Mexikónak.

Ezek az ipari cikkek a teljes export közel felét teszik ki, azonban rájuk már a 2000-ben létrehozott szerződés is minimális vámtételeket ért el, így a szöveg nagy része a nagyjából tized ekkora részt kitevő agrártermékekkel foglalkozik.

Agrárnyitás

Az EU évente 2,7 milliárd euró értékben exportál élelmiszert és italokat Mexikóba, amely rangsorban a második legnagyobb latin-amerikai importőrré teszi az országot. Ez csak tovább nőhet, hiszen több olyan európai exporttermék is teljes vagy részleges vámmentességet kap, amelyekre eddig rendkívül magas, sokszor 20–100 százalékos mexikói tarifák vonatkoztak.

A megállapodás egy része azonnal életbe lép, más kedvezményeket pedig – a Mercosur-megállapodáshoz hasonlóan – 7–10 éves átmeneti időszak alatt vezetnek be,

a végére azonban a vámok 95 százaléka szűnik majd meg.

Ha van kapacitásbővítési képesség Európában, akkor jelentős változások jöhetnek a húsiparban, ahol a baromfi importjára eddig akár 100 százalékos vám is vonatkozhatott Mexikóban. A sertéshúsra vonatkozó, akár 45 százalékos tarifák szintén megszűnnének, míg a sertéskaraj esetében egy 10 ezer tonnás vámmentes kvótát nyitnának meg az európai exportőrök előtt.

A tejipari export számára is jelentős mozgásteret nyit az egyezmény, hiszen a hagyományosan európai kéksajtok esetében a jelenlegi, akár 45 százalékos vám teljesen megszűnne, míg más sajttípusoknál egy 20 ezer tonnás vámmentes kvótát vezetnének be. A friss és feldolgozott sajtokra további 5 ezer tonnás vámmentes mennyiség vonatkozna, a joghurt esetében pedig a jelenlegi 20 százalékos tarifa tűnne el.

Ezeken túl, a csokoládéra, édességekre és tésztákra jelenleg akár 20 százalékos vámot is teljesen eltörli az új rendszer. Mindez leginkább azoknak a termelőknek érdekes, akik európai különlegességekkel foglalkoznak, hiszen az új megállapodás összesen 568 uniós földrajzi jelzést védene Mexikóban, köztük számos magyar terméket is, mint a tokaji bor vagy a szegedi szalámi.

EU-ból importált agrártermékek vámszintváltozása Termék Régi vámszint Modernizált vámszint Baromfihús akár 100% 0% 20 000 tonnáig(baromfi láb) Sertéshús akár 45% 0% Sertéskaraj akár 45% 0% 10 000 tonnáig Marhahús 20% 0% 30 000 tonnáig Kéksajt akár 45% 0% Egyéb sajtok akár 45% 0% 20 000 tonnáig Friss/feldolgozott sajt akár 45% 0% 5 000 tonnáig Tejpor akár 50% 0% 50 000 tonnáig Vaj 20% 0% 2 500 tonnáig Joghurt 20% 0% Csokoládé, édesség akár 20% 0% Tészta akár 20% 0% Forrás: Európai Bizottság, Portfolio

Mexikó persze nemcsak vásárlóként, hanem eladóként is érdekelt az új megállapodásban. Míg az Európai Bizottság kommunikációja elsősorban az EU-s exportnyereségekre fókuszál, a mexikói agrártermékek egy része is könnyebb hozzáférést kapna az európai piachoz.

Itt szóba jön a mexikói csirkehús, spárga, narancslé, tonhal, méz és a feldolgozott tojásfehérje uniós exportfeltételeinek javulása, miközben az EU számos terméknél vámmentes vagy kedvezményes kvótákat nyitna meg. A tárgyalások során ugyanakkor Brüsszel több érzékeny kategóriában – például a marhahús, az egyéb baromfitermékek vagy az etanol esetében – visszafogta az eredetileg tervezett liberalizációt,

effektíve kihagyva egy sor, az európai termelők számára valóban érzékeny területet.

Tette ezt azért, mert az európai gazdaszervezetek rendszeresen hevesen reagálnak minden olyan új szabadkereskedelmi megállapodásra, amely további agrárexportőrök előtt nyithatja meg az uniós piacot.

Az Európai Bizottság ezt tipikusan szigorú kvótarendszerrel és monitorozással igyekszik kezelni, de a gyakorlat az, hogy ha kialakul egy adott témában politikai feszültség, akkor a válaszlépések nem igazán bizonyulnak csillapítónak, pedig az EU nemrég a brazil állati eredetű termékek importját is betiltotta egyes növekedésserkentő hormonok használata miatt.

A mexikói megállapodás esetében ráadásul viszonylag korlátozott az átfedés a két fél fő agrárexport-termékei között. Brüsszel álláspontja szerint Mexikó inkább olyan termékekben erős – például trópusi vagy speciális mezőgazdasági árukban –, amelyek nem közvetlenül versenyeznek az európai gazdák tömegtermelésével.

Persze a sok megállapodás közepette nem alaptalan a félelem az európai termelők részéről, de míg a brazil farmok nagyságrendileg nagyobbak, és így jóval költséghatékonyabbak az európai versenytársaknál, Mexikó agráriuma közel sem annyira exportorientált, nagy kapacitású, de nem termel túl, így jóval kisebb kockázatot jelent a hazai gazdákra.

A megállapodás ráadásul ez esetben sem írja felül az uniós élelmiszerbiztonsági szabályokat, így az EU továbbra is alkalmazhatja saját GMO-, növényegészségügyi és fogyasztóvédelmi előírásait minden Mexikóból érkező importra. A dokumentum megerősíti az úgynevezett elővigyázatossági elvet is, amely lehetővé teszi, hogy az EU tudományos bizonytalanság esetén is korlátozó intézkedéseket vezessen be az egészség vagy a környezet védelmében.

Beépülés - kitermelés

A modernizált egyezmény ugyanakkor jóval túlmutat az agrárkereskedelmen. Az EU-s vállalatok könnyebben indulhatnak majd mexikói állami közbeszerzéseken, ráadásul nemcsak szövetségi, hanem regionális szinten is.

A szolgáltatási szektorban külön fejezet foglalkozik a digitális kereskedelemmel, a telekommunikációval, a pénzügyi szolgáltatásokkal, a közlekedéssel és a környezetvédelmi szolgáltatásokkal. Az EU szerint az új szabályok csökkentik az online kereskedelem akadályait, és

jóval kiszámíthatóbb működési környezetet teremtenek az európai cégek számára.

A beruházásvédelem területén is jelentős változás jön. A korábbi, sokat vitatott befektető–állam vitarendezési rendszert egy új beruházási bírósági rendszer váltaná fel. A Bizottság szerint ez nagyobb átláthatóságot és kiszámíthatóságot biztosítana a vállalatoknak, ideértve azokat is, amelyek kritikus nyersanyagokat mennének kitermelni Mexikóban.

Ahogy azt már említettük, ezek a nyersanyagok különös fókuszt kaptak, így az egyezmény korlátozza az exporttilalmakat és a kettős árazási rendszereket, amikor az exportált nyersanyagokat drágábban adják külföldre, mint a belföldi piacra.

Ezeknél az anyagoknál széles körű diverzifikációs kényszer alakult ki, ugyanis Kína – amely messze a legnagyobb részben termeli ki és dolgozza fel ezeket – egyáltalán nem riad el attól, hogy geopolitikai fegyverként korlátozza saját exportját.

A fenntarthatósági fejezetben – amelyet például elég hiányosan tudott csak beépíteni az EU az Indiával kötött vámalkuba – jogilag kötelező érvényű környezetvédelmi és munkajogi vállalásokat építettek be a megállapodásba. A dokumentum külön kitér az illegális fakitermelés és halászat elleni fellépésre, valamint arra is, hogy civil szervezetek monitorozhatják az egyezmény végrehajtását.

A korrupcióellenes intézkedések között szerepel a vesztegetés kriminalizálása, a pénzügyi ellenőrzési rendszerek megerősítése és a pénzmosás elleni együttműködés fokozása is, amelyek hosszú távon is sokat javíthatnak a latin-amerikai ország nemzetközileg előnytelen megítélésű helyzetén.

Ezek az átfogó partnerségekkel megtoldott szabadkereskedelmi egyezmények gyakorlatilag az

EU geopolitikai megoldását jelentik arra, hogyan terjessze ki még jobban szabályozói hatalmát a termékeken túlra is.

Ez hosszú távon úgy építhet erős szövetségeket, hogy az uniós elképzelések szerint a standardok erősen ösztönzött emelésével az életminőség is javulhat az adott országokban. Rövid távon azonban a Bizottság jelenlegi kereskedelempolitikájának elsődleges célja, hogy új piacokkal biztosítsa be magát, növekedési teret nyisson a korábbiakhoz képest alulteljesítő autóexportnak, és olyan kritikus nyersanyagokhoz jusson, amelyekkel lehetőség van csökkenteni függőségét az USA-tól és Kínától egyaránt.

