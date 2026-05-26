Feldúcolnák az uniós szatellitrendszert, hogy megállítsák Elon Musk terjeszkedését

Az Európai Bizottság újabb lépésre készül az amerikai technológiai függőség csökkentésére, hiszen a héten olyan döntést készül elfogadni, amely előnyben részesítené az európai műholdas szolgáltatókat az uniós frekvenciaelosztás során. A fő cél, hogy elejét vegyék annak, hogy az Elon Musk-féle Starlink és az Amazon Project Kuiper nagyobb befolyást szerezhessen Európa kritikus kommunikációs infrastruktúrájában – írja az Euronews.
A műholdas internet stratégiai jelentősége az orosz–ukrán háború során vált igazán nyilvánvalóvá. Miután az orosz invázió következtében több hagyományos kommunikációs hálózat is összeomlott Ukrajnában, a Starlink-rendszer kulcsszerepet játszott az ukrán hadsereg és az állami működés fenntartásában. A krízishelyzetben fontos volt, hogy az amerikai rendszerek elérhetőek voltak,
Brüsszelben azonban nem akarják, hogy hosszabb távon újabb függőség alakuljon ki.
Az Európai Bizottság ezért az elmúlt években már saját műholdas rendszer építésébe is belekezdett IRIS² néven, most pedig a frekvenciaszabályozás területén is próbálná erősíteni az európai szereplőket, mivel szerdán fogadhatják el azt a döntést, amely a 2 GHz-es frekvenciasáv kiosztásáról szól.
Jelenleg ez az egyetlen olyan műholdas frekvenciasáv, amelyet uniós szinten harmonizáltak, és amelyet a jövőben a hagyományos mobilhálózattól független, közvetlen műholdas kommunikációra is használhatnának.
A szatellites rendszerek megjelenése különösen érzékeny kérdés az európai távközlési cégek számára, hiszen az általuk elérhető direct-to-device rendszerek lehetővé tennék, hogy az okostelefonok közvetlenül a műholdakhoz kapcsolódjanak, részben kiváltva a földi mobilhálózatokat.
Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy a SpaceX vagy az Amazon közvetlen versenytársaivá válhatnának az európai telekomcégeknek, amelyek ezért inkább az európai műholdas szolgáltatókkal működnének együtt. A döntésnek így nemcsak technológiai szuverenitási dimenziója van, hanem komoly gazdasági és iparpolitikai tétje is.
Ez különösen igaz Donald Trump amerikai elnökre, aki visszatérése óta egyre agresszívebben védi az USA techóriásainak érdekeit külföldön is.
Az amerikai elnök jellemzően a digitális szolgáltatásokra és piacokra vonatkozó uniós szabályozást veszi célba, de a Szövetségi Kommunikációs Bizottság vezetője, Brendan Carr már tavasszal figyelmeztette az EU-t, hogy ha kizárólag európai szereplőket részesít előnyben a műholdas frekvenciák kiosztásánál, akkor az Egyesült Államok „viszonossági” intézkedéseket fog megfogalmazni az európai vállalatokkal szemben.
Trump jellemzően ilyenkor újabb vámok kivetésével fenyeget, ám az amerikai legfelsőbb bíróság döntése óta ezen a téren meglehetősen szűkössé vált a mozgástere, miközben az uniós szerveknek néhány extra hónap egyeztetés után sikerült dűlőre jutniuk abban, hogy milyen védőintézkedések mellett hajtsák végre az USA-nak még nyáron beígért vámkedvezményeket.
Az, hogy a végeredmény milyen kockázatokat rejt, még nehéz megjósolni, de az Európai Parlament felelős tárgyalója nemrég egy interjú keretében is kifejtette a Portfolio-nak, hogy ez ügyben jelenleg lényegesen jobb pozícióban vannak, mint a tárgyalások kezdetén.
Az ügyet azonban az is tovább bonyolítja, hogy az uniós intézményeken belül sem teljes az egyetértés. Míg Henna Virkkunen digitális biztos inkább a távközlési és piaci szempontokat képviseli, addig Andrius Kubilius védelmi biztos azt szeretné, ha az IRIS² rendszer katonai és biztonsági célokra is nagyobb frekvenciakapacitást kapna.
Az Európai Uniónak mindenesetre úgy kellene saját technológiai önállóságát erősítenie, hogy közben ne provokáljon ki újabb transzatlanti konfliktust, így könnyen lehet, hogy az ilyen jellegű törekvések eredményei csak Trump ciklusának lejártával érhetnek be.
Címlapkép forrása: EU
