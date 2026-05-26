Megindult a tagállamok közti pénzvita – Magyarország is letette a voksát

Az Európai Unió leggazdagabb, nettó befizető tagállamai látványosan próbálják visszafogni az Európai Bizottság által javasolt, csaknem 2000 milliárd eurós közös költségvetés méretét, miközben egy másik, 16 országot tömörítő blokk éppen a kohéziós és agrárforrások növeléséért szerveződik.
A következő hetekben az uniós költségvetési tárgyalások egyik fő törésvonala az lehet, hogy a tagállamok milyen mértékben hajlandók finanszírozni az új versenyképességi, védelmi és iparpolitikai célokat, illetve ezek mellett mennyi pénz marad a hagyományos támogatási politikákra.
A keddi brüsszeli Általános Ügyek Tanácsa előtt kilenc nettó befizető ország – Svédország, Dánia, Finnország, Ausztria, Hollandia, Németország, Franciaország, Írország és Belgium – külön egyeztetést tart arról, hogyan lehetne közösen fellépni a költségvetés méretének csökkentéséért.
Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen még nyáron mutatta be a 2028–2034-re vonatkozó MFF 2000 milliárd eurós tervezetét, amelyből, ha leszámítjuk a Covid miatt felvett helyreállítási hitel törlesztését, akkor gyakorlatilag egy 1800 milliárd eurónyi, hasznosan elkölthető forrásról van szó.
A gyakran „fukarokként” jellemzett tagállamok szerint az EU túl sok problémára akar egyszerűen több pénzzel reagálni, pedig jelen állás szerint a gazdagabb országok költségvetésében sincs mozgástér.
A nettó befizető országok ugyanakkor nem minden területen akarnak spórolni: támogatják a védelmi, biztonsági és versenyképességi kiadások erősítését, csak összességében kisebb költségvetési főösszeget szeretnének.
Ezzel párhuzamosan azonban 16 ország – köztük Magyarország, Olaszország, Spanyolország és Lengyelország – hétfőn, Románia vezetésével közös nyilatkozatban tiltakozott az ellen, hogy a Bizottság javaslatában reálértéken csökkenjenek az agrár-, kohéziós és halászati források. A dokumentum szerint hiába az ambiciózusnak tűnő költségvetési emelés, ha pont azok a hagyományos politikák veszítenének súlyt, amelyek sok tagállam számára továbbra is az uniós integráció gazdasági alapját jelentik.
Significant achievement today of "Friends of Cohesion" Group. Under RO coordination, ahead of #GAC in Brussels, the group is issuing a Joint Declaration on #MFF 2028-2034. — Ministry of Foreign Affairs of Romania (@MAERomania) May 25, 2026
Ahogy arról már több ízben részletesen írtunk, az ezekre szánt források a jelenlegi és korábbi költségvetések mintegy kétharmadát tették ki. Ehhez képest az új tervezetben egy közös, arányaiban a hasznos összeg kevesebb mint 50 százalékát kitevő fejezetbe (NRP) csoportosítják át őket. Bár ezen belül már most is jelentős összegeket különítettek el a hagyományos támogatásokra, a mintegy 865 milliárd eurós boríték egy részét is más prioritásokra lehet majd felhasználni a tervek szerint.
Pont ezért a 16 ország nemhogy a csökkentést nem tervezi támogatni, hanem azt is kéri, hogy növeljék meg a költségvetés ezekre szánt részét, ennek érdekében pedig támogatják az új saját források bevonását is. Ez többé-kevésbé összhangba hozható az Európai Parlament által kért módosításokkal, amely nemrég szintén
- további saját forrásokat-különadókat,
- az NRP rugalmasságának drasztikus visszavágását, és
- egy általános, 10 százalékos emelést javasolt a következő MFF-hez.
Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni, akkor végső soron arról van szó, hogy a gazdag tagállamok hajlandóak volnának-e finanszírozni az uniós átlaghoz képest elmaradottabb régiók felzárkóztatását és a fejletlenebb mezőgazdaságok támogatását egy olyan környezetben is, amikor a védelmi kiadások fontossága jelentősen felértékelődött.
Emellett a most emelést kérő tagállamok újra elővették a régóta vitatott visszatérítések kérdését is, hiszen több nettó befizető állam – például Németország, Hollandia, Ausztria, Svédország és Dánia – jelenleg kedvezményeket kap az uniós hozzájárulásaiból, amit a szegényebb országok blokkja politikailag és gazdaságilag is egyre nehezebben tart indokolhatónak.
A most következő időszakban a ciprusi soros elnökség várhatóan bemutatja az úgynevezett NegoBox dokumentumot, amely már konkrét számokat és felosztási javaslatokat tartalmazhat az egyes költségvetési fejezetekre. Az első részletes tervezet akár már június elején megérkezhet, ezt követően pedig az állandó képviselők és a tagállami vezetők is napirendre tűzik a kérdést
a június 18-án kezdődő európai tanácsi csúcstalálkozón, amelyen Magyar Péter miniszterelnök már személyesen fogja képviselni a magyar álláspontot.
Bár a hétéves költségvetés tárgyalásai tipikusan az utolsó utáni pillanatig húzódnak, a Tanács és a Parlament célja is az, hogy most ezt elkerüljék, és 2027 vége előtt, már idén megszülessen a megállapodás a 2028–2034-es MFF-ről. Ezért egyelőre igyekeznek minden követ megmozgatni, de mivel a tagállamok adják a pénzt, végső soron az ő döntésüktől függ majd minden.
Az mindenesetre érdemi fejlemény, hogy a kezdeti felháborodások ellenére a strukturális reformot alapvetően nem támadják.
