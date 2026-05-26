Odavág Kínának öt tagállam, Németország váratlan lépést tett

Öt EU-tagállam – Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Hollandia és Litvánia – közös javaslatot terjesztett elő a kínai importtal szembeni szigorúbb kereskedelmi védelmi intézkedésekről, ám a blokk legnagyobb gazdasága, Németország egyelőre nem csatlakozott a kezdeményezéshez. A javaslat többek között egy úgynevezett ellenálló-képességi eszköz bevezetését szorgalmazza, amely az érzékeny ágazatokban működő vállalatokat ellátási láncaik diverzifikálására kötelezné. Az Európai Bizottság pénteki ülésén is hasonló tervekről tárgyal. Németország álláspontja kulcsfontosságú, de a berlini kormánykoalíció megosztott a kérdésben, miközben a német gazdasági miniszter éppen Pekingben járt egy üzleti delegációval az együttműködés hangsúlyozása céljából.

Az Európai Unió öt tagállama – Franciaország, Spanyolország, Olaszország, Hollandia és Litvánia – közös javaslatot terjesztett elő a kínai importtal szembeni szigorúbb kereskedelmi védelmi intézkedésekről. A blokk legnagyobb gazdasága, Németország azonban egyelőre nem csatlakozott a kezdeményezéshez – számolt be a Financial Times.

Mint arról írtunk, Kína az EU legnagyobb importforrása, az éves árukereskedelmi hiány pedig 360 milliárd eurót tesz ki. Brüsszelt hosszú ideje érik vádak, miszerint nem lép fel elég határozottan Peking tisztességtelen kereskedelmi gyakorlataival – például az állami támogatásokkal, a túltermeléssel és a dömpinggel – szemben. Az elmúlt másfél évben az Egyesült Államokkal kiéleződő kereskedelmi konfliktus kötötte le az unió figyelmét. Most azonban úgy tűnik, a Kína-kérdés ismét előtérbe került.

Az öt aláíró ország egy úgynevezett ellenálló-képességi eszköz bevezetését javasolja: így az érzékeny ágazatokban működő vállalatokat az ellátási láncaik diverzifikálására kötelezné. Az Európai Bizottság pénteki, kifejezetten Kínával foglalkozó ülésén hasonló terveket vitat meg.

Nicolas Forissier francia kereskedelmi miniszter szerint fordulat állt be az EU elszántságában, miután Kína exportkorlátozásokkal és vámokkal fenyegette meg az uniót. A miniszter elmondta: több tényező is arra kényszeríti az európai országokat, hogy egységes és koherens közös kereskedelempolitikát alakítsanak ki.

A kulcskérdés azonban Németország álláspontja, mivel a berlini kormánykoalíció megosztott a kérdésben.

Kína továbbra is fontos – bár csökkenő jelentőségű – exportpiac a német vállalatok számára, amelyek jelentős beruházásokat hajtottak végre az ázsiai országban. Katherina Reiche német gazdasági miniszter éppen ezen a kényes héten látogatott Pekingbe egy üzleti delegációval. A küldöttségben a BASF, a Siemens Energy és a Thyssenkrupp is képviseltette magát. A CDU-s politikus az együttműködés fontosságát kívánta hangsúlyozni.

A Financial Times arról is ír, hogy a Centre for European Reform elemzőközpont vezető közgazdásza, Sander Tordoir azonban óva intette Reichét a feszültségek figyelmen kívül hagyásától. Úgy fogalmazott:

ha Reiche úgy tesz, mintha ez egy 2016-os és nem 2026-os kínai út lenne, a kínai diplomaták mattot adnak Németországnak, mielőtt a beszélgetés egyáltalán elkezdődne.

Címlapkép forrása: EU