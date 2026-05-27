  • Megjelenítés
Kemény ultimátum érkezett: azonnali hatállyal letiltják a támogatásokat a cseh miniszterelnökhöz köthető cégektől
Uniós források

Kemény ultimátum érkezett: azonnali hatállyal letiltják a támogatásokat a cseh miniszterelnökhöz köthető cégektől

Portfolio
Az Európai Bizottság mindaddig befagyasztja az Andrej Babiš cseh miniszterelnökhöz köthető vállalatok uniós támogatásait, amíg a felmerült összeférhetetlenségi aggályokat nem tisztázzák maradéktalanul - jelentette a Politico.

Hugo Sobral, az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságának vezető tisztségviselője egy május 20-i keltezésű levelében határozott kéréssel fordult a cseh hatóságokhoz. Arra szólította fel őket, hogy 2025. december 9-étől kezdve ne számoljanak el Brüsszel felé semmilyen olyan kiadást,

amely az Agrofert-csoporthoz vagy más, Babišhoz kapcsolódó szervezethez kötődik.

A levelet a Politico szerezte meg, tartalmáról pedig elsőként a Seznam Zprávy cseh hírportál számolt be.

Sobral hozzátette, hogy az intézkedés a vitás kérdések teljes körű tisztázásáig érvényben marad. A Brüsszelnek benyújtott minden egyes kifizetési igénylésnél hivatalosan igazolni kell, hogy a végső kedvezményezettek között nem szerepel sem az Agrofert, sem a SynBiol, sem a Hartenberg Holding, sem pedig bármilyen más, Babišhoz köthető vállalkozás.

Még több Uniós források

Több mint egymillió uniós projektet vizsgáltak át: kibuktak a maffiamódszerek

Magyar Péter többért megy Brüsszelbe, mint pusztán az uniós forrásokért

Feldúcolnák az uniós szatellitrendszert, hogy megállítsák Elon Musk terjeszkedését

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az Agrofertnek megítélt támogatásokat

a cseh adófizetők pénzéből kellene finanszírozni.

Csehország mezőgazdasági kifizető ügynöksége ugyanakkor a múlt hónapban még úgy határozott, hogy a konglomerátum jogosult az uniós forrásokra.

Babiš december 9-én lett miniszterelnök. Miután összeférhetetlenségi vádak érték, az Agrofertet egy bizalmi vagyonkezelőbe szervezte ki. Az ellenzéki pártok és a civil szervezetek szerint azonban a politikus nem szakította meg teljesen a kapcsolatot egykori üzleti birodalmával. "Az állítólagos összeférhetetlenséget a cseh és az európai jog követelményeit is messze túlszárnyalva rendeztem,

az Agrofert már nem az enyém

– nyilatkozta Babiš kedden a cseh hírügynökségnek.

Az Európai Bizottság egyúttal arra kötelezte a cseh hatóságokat, hogy egy hónapon belül nyújtsanak be egy részletes jogi elemzést. Ennek a dokumentumnak kell igazolnia, hogy a Babiš által alkalmazott megoldás maradéktalanul megfelel a cseh és az uniós jogszabályoknak.

Címlapkép forrása: Milan Jaros/Bloomberg via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

PR cikk

Konferencia ajánló

AI in Energy 2026

AI in Energy 2026

2026. május 27.

Financial IT 2026

2026. május 28.

Portfolio X-Cycling Day

2026. június 2.

Padel X Network Cup

2026. június 2.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt vannak a Tisza-kormány legújabb döntései
Egész Ukrajna elpusztításával fenyegetőzik Moszkva, de valami nagyon hiányzik - Híreink az orosz-ukrán háborúból kedden
Több mint egymillió uniós projektet vizsgáltak át: kibuktak a maffiamódszerek
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility