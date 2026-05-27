Kemény ultimátum érkezett: azonnali hatállyal letiltják a támogatásokat a cseh miniszterelnökhöz köthető cégektől

Hugo Sobral, az Európai Bizottság Regionális és Várospolitikai Főigazgatóságának vezető tisztségviselője egy május 20-i keltezésű levelében határozott kéréssel fordult a cseh hatóságokhoz. Arra szólította fel őket, hogy 2025. december 9-étől kezdve ne számoljanak el Brüsszel felé semmilyen olyan kiadást,

amely az Agrofert-csoporthoz vagy más, Babišhoz kapcsolódó szervezethez kötődik.

A levelet a Politico szerezte meg, tartalmáról pedig elsőként a Seznam Zprávy cseh hírportál számolt be.

Sobral hozzátette, hogy az intézkedés a vitás kérdések teljes körű tisztázásáig érvényben marad. A Brüsszelnek benyújtott minden egyes kifizetési igénylésnél hivatalosan igazolni kell, hogy a végső kedvezményezettek között nem szerepel sem az Agrofert, sem a SynBiol, sem a Hartenberg Holding, sem pedig bármilyen más, Babišhoz köthető vállalkozás.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az Agrofertnek megítélt támogatásokat

a cseh adófizetők pénzéből kellene finanszírozni.

Csehország mezőgazdasági kifizető ügynöksége ugyanakkor a múlt hónapban még úgy határozott, hogy a konglomerátum jogosult az uniós forrásokra.

Babiš december 9-én lett miniszterelnök. Miután összeférhetetlenségi vádak érték, az Agrofertet egy bizalmi vagyonkezelőbe szervezte ki. Az ellenzéki pártok és a civil szervezetek szerint azonban a politikus nem szakította meg teljesen a kapcsolatot egykori üzleti birodalmával. "Az állítólagos összeférhetetlenséget a cseh és az európai jog követelményeit is messze túlszárnyalva rendeztem,

az Agrofert már nem az enyém

– nyilatkozta Babiš kedden a cseh hírügynökségnek.

Az Európai Bizottság egyúttal arra kötelezte a cseh hatóságokat, hogy egy hónapon belül nyújtsanak be egy részletes jogi elemzést. Ennek a dokumentumnak kell igazolnia, hogy a Babiš által alkalmazott megoldás maradéktalanul megfelel a cseh és az uniós jogszabályoknak.

