Magyar Péter többért megy Brüsszelbe, mint pusztán az uniós forrásokért

A Portfolio forrásai szerint Ursula von der Leyen csütörtökön, a késő délelőtti órákban fogadhatja Magyar Pétert. Ezután jelenthetik be nyilvánosan is, hogy pontosan milyen politikai alku született az uniós pénzek hozzáférhetőségéről.
A két fél már a Magyar-kormány beiktatása előtt megkezdte az intenzív tárgyalásokat arról, hogy ki mit vár el a forrásokkal kapcsolatban, és hogy ez technikailag hogyan lesz kivitelezhető. Bár egyes korai bizottsági értesülések szerint eleinte csillapítani akarták az elvárásokat, és azt javasolták, hogy a 10,4 milliárd eurós összegből csak a vissza nem térítendő, 6,5 milliárd eurós részt szabadítsák fel,
Magyar Péter láthatóan a 3,9 milliárd eurós kedvezményes hitelre is igényt tart.
Bizottsági források azóta többek közt a Portfolio-nak is megerősítették, hogy mégis lehetséges lesz az egész, 10,4 milliárd euró, vagy annak 85-90 százalékának a lehívása, és az ehhez szükséges konstrukciókat is megadták.
Ahogy azt korábbi cikkeinkben kifejtettük, az augusztus 31-i határidő előtt jórészt olyan pénzügyi alapok létrehozását lehet kivitelezni, amelyek később továbboszthatják a forrásokat, de gyakorlatilag a létrehozásukkal már megvalósultnak számít a projekt, így
az EU anélkül is kifizetheti a Magyarország számára elérhető összeget, hogy kézzelfogható beruházásokat kellene végrehajtania a három hónap leforgása alatt.
Alapvetően mindkét fél magabiztosan fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy meglesz a megállapodás, azonban az időzítés körüli menetrend még egy nappal a tárgyalás előtt sem nyilvános, így lehet némi bizonytalanság annak részletei körül.
A legfontosabb technikai tárgyalások elméletileg már lezajlottak, és mostanra csak néhány nyitott technikai kérdés maradt hátra. A gond inkább abból lehet, ha a két fél mást ért „politikai megállapodás” alatt.
- A Magyar-kormány számára gyakorlatilag annyi is elég lehet, hogy Brüsszel egy politikai megállapodásban rábólint a jogalkotási tervre, amelyet elfogad a források felszabadításához, így ezzel ki lehet rakni Ursula von der Leyen egyértelmű ígéretét az asztalra.
- Az Európai Bizottság ezzel szemben elvárhatja, hogy a találkozóra elkészüljön a módosított helyreállítási terv, amely alapján majd kiutalhatják a forrásokat.
Enélkül a Bizottság szerint könnyen kiüresedhet az újabb von der Leyen–Magyar találkozó, de ha sikerül letenni a tervet, akkor
- nagyjából két-három hét alatt elvégezhetik az értékelést,
- június közepén a biztosok testülete is jóváhagyhatná a módosítást, majd
- júliusban a pénzügyminiszterek tanácsa adhatná meg a végső engedélyt.
Ez idő alatt persze teljesíteni kellene a jórészt jogállamisági és intézményi reformokhoz kapcsolódó „szupermérföldköveket”, azonban már arról is szó esett, hogy igazából ezeket a feltételeket is újraszabhatja magának a Magyar-kormány. A Bizottság mindenesetre várhatóan rugalmas lesz, de Magyar Péter korántsem csak a forrásokra szóló ígéretért utazik Brüsszelbe.
Várhatóan a délutáni órákban találkozik Mark Rutte NATO-főtitkárral és Bart De Weverrel, Belgium miniszterelnökével. A maga nemében mindkét fél rangjukon felül vált fontos szereplőjévé a nemzetközi diplomáciának.
- Rutte sok kritikát kapott, amiért nyilvánosan és sokak szemében kínosan hízelgett Donald Trump amerikai elnöknek, azonban az így felépített kapcsolat is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az USA rövid időn belül visszavonulót fújjon a közvetve EU-hoz tartozó Grönland szigetére benyújtott januári igényéből.
- De Wever ezzel szemben még előző év végén kapott sok figyelmet, amikor következetesen követelte az uniós tagországoktól, hogy gyakorlatilag maximum nélküli fedezetet vállaljanak arra az esetre, ha az Oroszországtól befaygasztott vagyonelemeket sikerülne visszaperelni azok áttétes felhasználása után.
Bár önmagában a Belgiumban immobilizált mintegy 180 milliárd eurós összeg visszatartása kellemetlen volt több, költségvetése miatt aggódó államnak, végül sikerült a közös költségvetés mozgásterét felhasználni az Ukrajna számára életmentő hitel fedezetére.
Az eset diplomáciai jelentőségét azért érdemes felidézni, mert De Wevernek szinte egymagában sikerült ellenállnia a szinte minden európai vezetőtől érkező nyomásnak, anélkül, hogy bárki érdemben azzal tudta volna gyanúsítani, hogy orosz érdekeket szolgál.
Ráadásul azóta az is felmerült, hogy a belgák nyitottak lennének újra, az orosz energiavásárlásokra.
A vele és Rutteval tartott találkozók után feltehetően szintén lesz rövid sajtótájékoztató, amelyektől nem várhatók különösebb bejelentések, így a csütörtöki nap előreláthatólag az Ursula von der Leyennel délre várható közös felszólalásra fog koncentrálódni.
Címlapkép forrása: EU
