Több mint egymillió uniós projektet vizsgáltak át: kibuktak a maffiamódszerek

A London School of Economics kutatói - Marco Di Cataldo, Elena Renzullo és Andrés Rodríguez-Pose - 1,5 millió uniós finanszírozású projektet vizsgáltak meg Olaszországban a 2007 és 2020 közötti időszakból. Az adatokat ezután összevetették a szervezett bűnözés által behálózott településeket azonosító bírósági iratokkal. A vizsgálat öt dél-olaszországi régióra összpontosított: Calabriára, Campaniára, Szicíliára, Pugliára és Basilicatára.

Az eredmények első ránézésre biztató képet festenek: ugyanis azok az önkormányzatok, amelyek bűnszervezetekkel működtek együtt, akár 93 százalékkal kevesebb közvetlen uniós támogatást kaptak a bírósági iratokban nem szereplő településekhez képest.

A valóság azonban árnyaltabb, mert az olasz maffiaellenes jogszabályok értelmében a 150 ezer eurót meghaladó projektek szigorú tanúsítási és auditálási követelmények alá esnek.

A kutatás kimutatta, hogy a szervezett bűnözés által érintett települések 22-30 százalékkal kevesebb ilyen, a küszöbérték feletti projektet valósítottak meg.

Vagyis a korrupt önkormányzatok tudatosan kerülik a nagyobb beruházásokat, amelyek maffiaellenes vizsgálatokat vonnának maguk után.

Ez a visszahúzódás ráadásul nem korlátozódik a hagyományosan a szervezett bűnözéshez köthető ágazatokra, mint például az építőipar vagy a hulladékgazdálkodás. A mintázat a szociális szolgáltatások, a közlekedés és a szélesebb értelemben vett közszolgáltatások terén is egyértelműen megjelenik. Vagyis éppen azokon a területeken, amelyek a hosszú távú helyi gazdaságfejlesztés szempontjából kulcsfontosságúak lennének.

Ennek a jelenségnek súlyos gazdasági következményei vannak, mert így a korrupt vezetésű települések kevesebb ambiciózus projektbe fognak bele, így végső soron sokkal gyengébb növekedési kilátásokkal szembesülnek.

Mindez azért is problémás, mert az uniós kohéziós politika célja éppen a regionális fejlettségi különbségek csökkentése lenne. A tanulmányban hivatkozott korábbi kutatások szerint a jó kormányzás akár 7 százalékkal is növelheti a kohéziós célú beruházások hatékonyságát.

A kérdés különösen időszerű most, amikor az EU a következő, mintegy 2000 milliárd eurós többéves pénzügyi keretéről tárgyal. A kohéziós politika hagyományosan a legnagyobb kiadási tételek közé tartozik. A jelenlegi, 2021-2027-es költségvetési ciklusban ez önmagában 392 milliárd eurót tesz ki. A kutatás rávilágít arra, hogy a korrupció valódi ára nem csupán az ellopott pénz. Ugyanekkora kárt okoz a meg nem épült infrastruktúra, a soha nem korszerűsített közlekedési hálózat és az ellenőrzések elkerülése miatt mesterségesen visszafogott közszolgáltatások sora.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images