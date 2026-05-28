Az RRF-pénzek sorsa most dől el: Magyarország még több milliárd eurót menthet meg, de ehhez új végrehajtási modell kell

Kevesebb mint száz nap, kilencmilliárd euró: soha nem látott végrehajtási kihívás előtt áll Magyarország, de a szűk határidő miatt már nem elsősorban politikai vagy jogalkotási kérdésről van szó. A helyreállítási és ellenállóképességi eszköz logikája alapján a következő időszakban a professzionális projektmenedzsment, az elszámolható beruházások gyors kiválasztása, a helyreállítási terv célzott átdolgozása, valamint az RRF-források lehívását lehetővé tevő pénzügyi alapok és végrehajtási konstrukciók létrehozása kerülhet a középpontba. Az idei év egyik legfontosabb uniós finanszírozási kérdésében Kovács Zoltán, a REKONTIR Cégcsoport tulajdonosa és ügyvezetője, valamint Rádler Csaba üzletfejlesztési és értékesítési igazgatóhelyettes, energiapiaci szakértő mondja el szakmai véleményét.

Az előttünk álló időszak egyik legfontosabb gazdaságpolitikai kérdése már nem elsősorban jogalkotási természetű. A helyreállítási és ellenállóképességi eszköz logikája miatt Magyarország számára most az a döntő, hogy képes-e rendkívül rövid idő alatt új végrehajtási logikára átállni: a helyreállítási terv célzott átdolgozására, a már megvalósult vagy előrehaladott projektek gyors kiválasztására, azok RRP-be illesztésére, valamint a szükséges projektmenedzsment-, dokumentációs és auditfolyamatok felgyorsítására.

A rendelkezésre álló időablakban ezért nem új fejlesztéspolitikai koncepciók gyártása, hanem a felmutatható, megfelelően dokumentált és auditálható projektek azonosítása kerülhet a fókuszba.

A következő hónapok tétje az, hogy Magyarország képes lesz-e a meglévő beruházási állományból, a részben vagy teljesen lezárt fejlesztésekből, illetve a gyorsan befejezhető projektekből olyan portfóliót összeállítani, amelyet az Európai Bizottság az RRF szabályai szerint elfogadhatónak tart.

A következő néhány hónapnak ezért már nem politikai kommunikációról, hanem professzionális projektfejlesztésről, projektvégrehajtásról és auditmegfelelésről kell szólnia.

Az RRF-rendszer logikája egyszerű, de kíméletlen: az Európai Unió nem terveket, ígéreteket vagy látványos bejelentéseket finanszíroz, hanem teljesített mérföldköveket, lezárt beruházásokat és igazolható eredményeket.

A 10,4 milliárd eurós magyar keretből – amely 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és 3,9 milliárd euró hitelből áll – szakmai becslések és uniós tisztviselők szerint 8–9 milliárd euró még most is hazahozható. Ehhez azonban 2026. augusztus 31-ig minden mérföldkövet és célt teljesíteni kell, a végső kifizetési kérelmeket pedig 2026. szeptember 30-ig be kell nyújtani.

A háttérben közben magas szintű politikai egyeztetések is zajlanak az uniós források ügyében – az Európai Bizottság és az új magyar kormány képviselői már többször találkoztak –, de a szakértők szerint a következő hónapokban már nem önmagában a politikai megállapodás lesz a döntő, hanem az, hogy a magyar fél milyen gyorsan tud végrehajtható, dokumentált és RRF-kompatibilis projektportfóliót felmutatni Brüsszelnek. Ez Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnökének és Magyar Péter miniszterelnök várható találkozójának is a fókuszába kell kerüljön.

Új végrehajtási logikára van szükség

„A jelenlegi helyzetben nem az évekig tartó, magas kockázatú gigaberuházások jelenthetik a megoldást – ezekhez sem az idő, sem a szükséges adminisztratív kapacitás nem áll rendelkezésre” – hangsúlyozza Kovács Zoltán, a REKONTIR Cégcsoport tulajdonosa.

Kovács Zoltán, a REKONTIR Cégcsoport tulajdonosa

Szerinte sokkal inkább olyan gyorsan kivitelezhető, részben vagy teljesen előkészített, akár gyorsított ütemben engedélyeztetett, megfelelően dokumentálható és társadalmilag hasznos projektekre van szükség, amelyek rövid időn belül lezárhatók, és auditálható módon elszámolhatók az Európai Bizottság felé.

A következő időszak nyertese nem az lesz, aki a legnagyobb beruházást ígéri, hanem az, aki képes gyorsan végrehajtani, szabályosan dokumentálni, EU-kompatibilisen elszámolni, és mindezt igazolható eredményekkel alátámasztani.

Két technikai megoldás mentheti meg a keret nagy részét

A szakmai konszenzus szerint a magyar RRF-keret jelentős részének megmentésére két konkrét technikai megoldás kínálkozik, melyek kombinált alkalmazása a teljes keret 80–85 százalékát, vagyis akár 8–9 milliárd eurót is elérhetővé tehet.

Az első az úgynevezett „foglyul ejtett pénzintézeti modell”, melynek lényege, hogy az MFB vagy az EXIM Bank egy-egy tematikus területre – például energiahatékonysági hitelprogramra, megújulóenergia-fejlesztésre vagy digitalizációra – önálló keretet alapít. Ez az alap hívja le az RRF-forrást, és a tényleges beruházások megvalósulásáig garanciát vállal a kifizetett összegekre.

Ebben a modellben a lassú, közvetlen projektalapú elszámolás helyébe egyetlen keretszerződés lép, az egyedi projektek pedig a pénzintézet portfóliókezelési rendszerén belül futnak tovább, a jelenleginél lényegesen gyorsabb ütemben.

Ez nem trükk, hanem az Európai Bizottság által is elfogadott eszköztár része

– mondja Rádler Csaba. „A kérdés inkább az, hogy a végrehajtási részletek EU-audit szempontból is megállják-e a helyüket.”

A második megoldás a retroaktív átcímkézés és visszasorolás, melynél a 2021–2025 közötti időszakban az előző kormány mintegy 2000 milliárd forint értékű, eredetileg RRF-keretbe tervezett beruházást piacról finanszírozott, majd ezek egy részét, nagyjából 700 milliárd forint értékben, kohéziós programokba sorolta át. Az új kormány ezeket a projekteket visszacímkézheti az RRF alá, ahol még idén el kell számolni velük.

A kohéziós szegmensben így keletkező hiányt a 2021–2027-es ciklus fennmaradó keretéből, új pályázatokkal lehet pótolni. A már lezárt kohéziós beruházások bevonhatók az RRF-be, amennyiben megfelelnek a REPowerEU vagy az általános RRF-prioritásoknak.

„A visszacímkézés technikai és jogi előkészítése legalább olyan kritikus, mint maga a politikai szándék” – figyelmeztet Kovács Zoltán. „Itt dőlhet el, hogy ténylegesen megérkezik-e a pénz.”

Gyorsan végrehajtható projektterületekre kell koncentrálni

A jelenlegi szűk időablakban négy olyan terület rajzolódik ki, amely még érdemi, mérhető és auditálható eredményt hozhat.

Az első az energetika és az infrastruktúra: a REPowerEU-fejezet és a kohéziós alapok energetikai komponense nagy léptékű beruházások finanszírozását is lehetővé teszi. Ebbe a körbe tartozhatnak az ipari energiahatékonysági programok, a megújuló kapacitásbővítések, a hálózatfejlesztések, az energiatárolási beruházások és a zöld hidrogén pilot projektek is.

Stratégiai szereplők – például az MVM, az FGSZ vagy a MOL – orosz energiafüggőségtől való elszakadást célzó programjai energiabiztonsági szempontból is indokoltak, és megfelelő előkészítés mellett bevonhatók lehetnek az RRF-finanszírozásba.

„A nagyobb infrastrukturális projektek esetében a legkritikusabb tényező az alapos döntés-előkészítés, a megvalósíthatósági és megtérülési tanulmányok elkészítése, a tervezési és engedélyezési kérdések rendezése, valamint a költség-haszon elemzés” – hangsúlyozza Rádler Csaba.

Szerinte ezek nélkül a határidők nehezebben tarthatók, a projektek megvalósítása pedig komoly buktatókat rejthet.

A második kiemelt terület a közintézményi energetikai fejlesztések köre. Iskolák, kórházak, önkormányzati épületek és szociális intézmények esetében a LED-világítás korszerűsítése, az okos épületfelügyeleti rendszerek bevezetése, a hőszivattyús fejlesztések, a kazáncserék, az energiamenedzsment-rendszerek, valamint a napelemes és energiatárolási beruházások viszonylag rövid idő alatt kivitelezhetők.

A REKONTIR Cégcsoport energetikai szakértője szerint ezek a fejlesztések különleges helyet foglalhatnak el az RRF-es projektportfólióban, mert a megtakarítás műszakilag pontosan mérhető, az eredmény rövid időn belül látható, az auditálhatóság pedig lényegesen egyszerűbb, mint egy komplex infrastruktúra-beruházás esetében.

Rádler Csaba, a REKONTIR Cégcsoport energetikai szakértője. Forrás: Mónus Márton.

A harmadik gyorsan mozgósítható terület az oktatási és egészségügyi digitalizáció. Ennél akár az iskolai digitális infrastruktúra fejlesztése – például eszközbeszerzések, hálózatfejlesztések, interaktív oktatási rendszerek bevezetése –, valamint az egészségügyi IT- és betegirányítási rendszerek korszerűsítése egyszerre illeszkedik az Európai Unió kiemelt prioritásaihoz, és képes rövid idő alatt kézzelfogható, mérhető eredményeket felmutatni.

A negyedik terület az elektromobilitás és a töltőinfrastruktúra területe, melynél az önkormányzatok, közszolgáltatók, egészségügyi intézmények, oktatási szereplők és társasházak elektromos járművekkel, illetve töltőállomásokkal való ellátása energetikai, fenntarthatósági és társadalmi szempontból is könnyen indokolható programot jelent. A konstrukció előnye, hogy gyorsan dokumentálható, standardizálható, és az RRF keretében már korábban is futott hasonló nyitott pályázati modell, amely megfelelő alapot adhat az újabb programok gyorsításához.

Országos projektaudit nélkül nem látszik a valódi mozgástér

Magyarországon jelenleg is jelentős számú olyan beruházás van, amely megfelelő szakmai koordinációval még bevonható lehet az RRF-rendszerbe.

„A kérdés nem az, hogy vannak-e projektek” – fogalmaz Kovács Zoltán.

Hanem az, hogy van-e elegendő idő, kapacitás és professzionális projektmenedzsment azok gyors lezárásához

– teszi hozzá a szakértő.

A következő időszak egyik legsürgősebb feladata ezért egy országos projekt-audit elvégzése. Ennek során gyorsan fel kell mérni a folyamatban lévő beruházások készültségi szintjét, dokumentációs állapotát, elszámolhatóságát és RRF-kompatibilitását.

Ez lehet az egyetlen módja annak, hogy Magyarország a kemény határidők előtt minél több, már előkészített vagy részben megvalósult projektet be tudjon vonni az uniós finanszírozási rendszerbe.

A következő hónapok feladata: projektmentés és auditmegfelelés

A következő időszak emiatt már nem klasszikus pályázatírásról vagy fejlesztéspolitikai elemzésekről szól. Sokkal inkább projektmentésről, hiánypótlásról, műszaki kontrollról, pénzügyi elszámolásról, gyors végrehajtásról és EU-audit-megfelelésről.

Rádler Csaba szerint a jelentős EU-pályázati és projektmenedzsment-tapasztalat ebben a helyzetben közvetlenül hasznosítható.

„Az RRF-ből megvalósítható beruházások tervezése, előkészítése, dokumentálása, műszaki és minőségellenőrzése, valamint teljesítményigazolása olyan szakmai kompetenciát igényel, amellyel kevés hazai szereplő rendelkezik. Ez az a hozzáadott érték, amit mi képesek vagyunk gyorsan mozgósítani” – mondja a szakértő.

A REKONTIR Cégcsoport az RRF-kompatibilitási auditoktól a projektek újracsomagolásán, a műszaki ellenőrzésen és a pénzügyi elszámoláson át egészen az indikátorok és mérföldkövek dokumentálásáig több olyan szakterületen tud érdemi támogatást nyújtani, amely az elkövetkező hónapokban kritikus fontosságú lehet Magyarország számára.

A jelenlegi helyzetben nem elsősorban új ötletekből van hiány, hanem gyors, professzionális és végrehajtásközpontú projektmenedzsmentből.

Az RRF következő közel száz napja a végrehajtásé

Az RRF következő időszaka nem politikai, hanem végrehajtási kérdés. A rendelkezésre álló idő rövid, a lehetőség azonban továbbra is jelentős. Ha Magyarország képes gyors döntéseket hozni, professzionális projektmenedzsmentet alkalmazni, és az auditálható projekteket előtérbe helyezni, akkor az ország még több milliárd euró értékű uniós forrást menthet meg, és azt valódi gazdaságfejlesztési eredménnyé alakíthatja.

A következő hónapokban nem egyszerűen uniós forrásokról dönt Magyarország, hanem arról, hogy képes-e modernizációs fordulatot végrehajtani európai tempóban.

A cikk megjelenését a REKONTIR Cégcsoport támogatta.

Címlapkép forrása: EU