Brüsszel kimondta: megtalálták Kína gyenge pontját, példátlan válaszcsapás jöhet

Stéphane Séjourné, az EU iparügyi biztosa több európai lapnak, köztük a Financial Timesnak adott interjúban közölte:

az Európai Bizottság a jövőben rendszerszerűbben fogja alkalmazni a piacvédelmi intézkedéseket.

Erre azért van szükség, mert a tisztességtelen kínai verseny már egyes európai iparágak puszta létét fenyegeti. „A védzáradékokat általánosabb módon, teljes ágazatokra fogjuk alkalmazni, nem csupán egyes vállalatokra vagy nyersanyagokra” emelte ki a biztos. Hozzátette, hogy a jelenlegi, nyolc-kilenc hónapig tartó vizsgálati rendszer túl lassú egy-egy ágazat megmentéséhez.

Az uniós piacvédelmi intézkedések behozatali kvótákat határoznak meg, a keretet meghaladó mennyiségekre pedig büntetővámokat vetnek ki.

Az EU Kínával szembeni napi kereskedelmi hiánya már eléri az egymilliárd eurót, ami Séjourné szerint a kínai kapacitásfelesleg ráadásul 29 millió európai munkahelyet veszélyeztet.

A biztos hangsúlyozta, hogy a cél nem a Kínáról való leválás, hanem a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatok valódi újraegyensúlyozása. Bár az ázsiai ország egyetlen ágazatban sem függ hasonló mértékben Európától, az európai egységes piac vonzereje olyan tényező, amelyen keresztül Brüsszel nyomást gyakorolhat. Séjourné úgy véli,

ez Kína gyenge pontja.

A piacvédelmi intézkedések kiterjesztése mellett az Európai Bizottság az ellátási láncok kötelező diverzifikálását is előírná a vállalatok számára. Öt tagállam, köztük Franciaország egy úgynevezett "ellenállóképességi eszköz" kidolgozására is javaslatot tett. Ez a mechanizmus kvótákat vagy pótvámokat vethetne ki abban az esetben, ha egy vállalat beszállítói hálózata túlságosan egyoldalú importra épül. Fontos azonban, hogy a védzáradékok nem kizárólag Kínát, hanem minden kereskedelmi partnert érintenek. A már érvényben lévő acélipari védővámok például több exportáló ország tiltakozását is kiváltották.

Az uniós biztosok pénteken egy külön ülés keretében tárgyalnak a Kínával kapcsolatos intézkedéscsomagról.

Séjourné arra figyelmeztetett, hogy ha Brüsszel nem lép fel határozottabban a dömpingárak és a piactorzító állami támogatások ellen, a tagállamok saját hatáskörbe vonhatják vissza a kereskedelempolitikát. Ez viszont az európai egységes piac töredezettségéhez vezetne. A tagállamok között ugyanakkor megosztottság tapasztalható a kérdésben. Spanyolország és Németország például óvatosabb álláspontot képvisel, és kerülné a Kínának küldött negatív jelzéseket. A Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) kapcsolatban a biztos megjegyezte: a szervezet már nem kínál rövid távú megoldást az EU számára. A WTO-t hosszú távú projektként kell újjáépíteni, addig pedig európai szintű válaszokat kell adni a kihívásokra.

