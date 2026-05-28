Határozott nemet mondott Zelenszkij: kemény levélben utasította vissza a befolyásos nyugati vezető javaslatát

Az Európai Unió külügyminiszterei ciprusi találkozójukon a Moszkvával folytatandó tárgyalások lehetséges kereteiről és Ukrajna uniós csatlakozásáról egyeztettek. Eközben Kaja Kallas, az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője óva intett attól, hogy a blokk orosz csapdába sétáljon – tudósított a Bloomberg.
Kallas a limasszoli tanácskozásra érkezve arra figyelmeztetett, hogy Oroszország szándékosan tereli a vitát a tárgyalópartner személyének kérdésére.
Már most válogatják, ki alkalmas és ki nem, de ne sétáljunk bele ebbe a csapdába
– mondta a főképviselő. Hozzátette: a tárgyalások tartalma sokkal fontosabb annál, mint az, hogy ki képviseli az EU-t az asztalnál.
Egy az oroszokkal tárgyaló uniós különmegbízott kinevezésének ötletét több tagállam is felvetette, azonban a kérdés továbbra is megosztó. Beate Meinl-Reisinger osztrák Európa-ügyi miniszter támogatta a kezdeményezést. Szerinte az EU-nak fel kell készülnie arra, hogy saját érdekei mentén tárgyalhasson, ellenkező esetben mások döntenek majd helyette.
Ezzel szemben Margus Tsahkna észt külügyminiszter arra figyelmeztetett, hogy Putyin csupán időhúzásra játszik. Úgy vélte,
az orosz elnök közvetítői szerepbe akarja kényszeríteni Európát, ami egyet jelentene a semlegességgel. Az észt tárcavezető ehelyett a szankciós nyomás fenntartását szorgalmazza.
Az EU jelenleg már a huszonegyedik szankciós csomagján dolgozik a 2022-es átfogó orosz invázió kezdete óta. José Manuel Albares spanyol külügyminiszter eközben hangsúlyozta: a különmegbízott kinevezéséről kizárólag Ukrajnának kell döntenie.
A miniszterek szerdán egy munkavacsorán fogadták Andrij Szibihát, Ukrajna külügyminiszterét, ahol informálisan az ukrán uniós csatlakozás kérdését is megvitatták. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök levélben utasította el a Friedrich Merz német kancellár által javasolt társult tagság gondolatát.
Soha nem úgy tekintettünk a tagságra, mint valamilyen fél-Unióhoz való csatlakozásra
– írta Zelenszkij az Ursula von der Leyennek és más uniós vezetőknek címzett négyoldalas levelében.
Kallas ugyanakkor támogatásáról biztosította Merz javaslatát, kiemelte, hogy az alapgondolat jó, és Ukrajnát mielőbb be kell vonni az unióba, mivel az ország jelentős biztonságpolitikai tapasztalatot és erőt hoz az európai közösségbe. Hozzátette azonban, hogy ezek a folyamatok időt igényelnek. Kęstutis Budrys litván külügyminiszter eközben azt sürgette, hogy
a csatlakozási tárgyalások mind a 33 fejezetét felölelő valamennyi klasztert még a jövő hónapban nyissák meg Kijev számára.
Kallas megemlítette, hogy Magyar Péter, Magyarország miniszterelnöke éppen Brüsszelben tárgyal, majd pénteken akár az ukrán kérdésről is szó lehet az Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével tartott egyeztetésen. A főképviselő reményét fejezte ki, hogy hamarosan jó hírek érkeznek a klaszterek megnyitásáról. Magyarország korábban, előző vezetője, Orbán Viktor irányítása alatt blokkolta az Ukrajna uniós csatlakozásáról szóló tárgyalásokat.
Címlapkép forrása: EU
